Эффективный помощник в повседневной уборке: ручной аккумуляторный пылесос CVH 3 Plus тщательно удаляет мусор всех видов (например, пыль, волосы или крошки еды) из любых мест. При этом допускающая промывку 2-ступенчатая система фильтрации, состоящая из мелкоячеистой стальной сетки, задерживающей волосы и крупный мусор, и установленного после нее фильтр HEPA-фильтра (по стандарту EN 1822:1998), гарантирует выпуск из аппарата чистого воздуха. Другие его преимущества: высокая сила всасывания, низкий уровень шума и долгий срок службы благодаря применению бесщеточного двигателя постоянного тока, компактность и малый вес, возможность продолжительной (до 20 мин) работы от одного заряда благодаря двум режимам мощности и наличие удобной зарядной станции, позволяющей также хранить аксессуары.