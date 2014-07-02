Аксессуары

Использование фирменных принадлежностей -  аксессуаров Kärcher позволяет оптимизировать производительность уборочной техники и расширить ее функциональные возможности. При этом специальные комплекты принадлежностей обеспечивают эффективное решение специфических задач (например, мокрой абразивной обработки поверхностей при помощи аппарата высокого давления).

Широкий выбор аксессуаров Karcher

Аксессуары для моек высокого давления: мойка фасадов

Аксессуары для оконных пылесосов и автомоек

Аксессуары для моек высокого давления

Accessories for vaccum cleaners and pressure cleaners

Аксессуары для минимоек высокого давления

Аксессуары для минимоек высокого давления

Идеальный помощник для любых домашних задач: с аксессуарами Kärcher вы точно расширите возможности применения вашей минимойки высокого давления.

Аксессуары к хозяйственным пылесосам

Аксессуары к хозяйственным пылесосам

Аксессуары были специально разработаны для хозяйственных пылесосов Kärcher. Вместе с аппаратами они обеспечивают впечатляющую эффективность очистки и расширяют область применения.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.