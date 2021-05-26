Насадки и аксессуары для минимоек Karcher

Мойка автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств

С нашими аксессуарами вы сможете мыть свой автомобиль как настоящий профессионал. С помощью минимойки высокого давления и правльно подобранных аксессуаров легко очистить даже сложные загрязнения в рекордно короткие сроки без специальных навыков. У нас есть широкий ассортимент различных щеток как для бережной очистки лакокрасочных поверхностей, так и для удаления стойких загрязнений на колесных дисках.

А наши чистящие средства обеспечивают сияющие поверхности и сияющие лица. ;)