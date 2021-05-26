Насадки и аксессуары для минимоек Karcher
БОЛЬШЕ, ЧЕМ МИНИМОЙКА!
Расширьте сферу применения минимоек высокого давления Karcher за счет дополнительных аксессуров - ваша минимойка сможет очистить практически все!
Насадки, щетки, шланги и пенообразователи превратят мойку высокого давления в универсального помощника, способного очищать авто, брусчатку, мебель, фасады и даже труднодоступные места. Ваша минимойка сможет справиться практически со всем!
Повышает эффективность очищения на 50%, экономит время!
Струйная насадка eco!Booster - 25 %
Интенсивная пена для легкой очистки
Пенная насадка FJ 6
Очистка различных поверхностей
Вращающаяся щетка WB 130
Тщательная чистка без брызг на больших площадях
Насадка T 5 T-Racer
Легко справится с засором труб, сливов и желобов
Комплект для прочистки труб PC 20
Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений
Комплект для струйной абразивной очистки
Области применения
Мойка автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств
С нашими аксессуарами вы сможете мыть свой автомобиль как настоящий профессионал. С помощью минимойки высокого давления и правльно подобранных аксессуаров легко очистить даже сложные загрязнения в рекордно короткие сроки без специальных навыков. У нас есть широкий ассортимент различных щеток как для бережной очистки лакокрасочных поверхностей, так и для удаления стойких загрязнений на колесных дисках.
А наши чистящие средства обеспечивают сияющие поверхности и сияющие лица. ;)
Очистка плитки, каменных и деревянных покрытий, лестниц
С помощью подходящих аксессуаров можно быстро и тщательно удалить слои мха, лишайника или зелени на террасах и балконах, придомовой территории, садовых дорожках.
Насадки T-Racer лучше всего подходят для очистки больших каменных или деревянных поверхностей, так как расстояние от чистящих форсунок до земли можно регулировать индивидуально. Также для небольших или краевых участков, таких как лестницы, у Kärcher есть подходящее решение для очистки: благодаря мощной комбинации струи высокого давления и ручного давления щетки-насадки являются идеальным универсальным оружием против грязи.
Чистота везде. И снаружи, и внутри.
Очистка труднодоступных мест
С телескопической распылительной трубкой вы можете добраться мойкой высокого давления до высоко расположенных поверхностей.
Специальные насадки помогуть очистить фасады, окна и стены из стекла, например, в зимних садах.
Прочистка труб
Забиты трубы и водостоки? Теперь это в прошлом! Комплект для прочистки кровельных желобов и труб от Kärcher удаляет стойкую грязь из водостоков, водосточных желобов и водосточных труб.