Насадки и аксессуары для минимоек Karcher

БОЛЬШЕ, ЧЕМ МИНИМОЙКА!

Расширьте сферу применения минимоек высокого давления Karcher за счет дополнительных аксессуров - ваша минимойка сможет очистить практически все!

Насадки, щетки, шланги и пенообразователи превратят мойку высокого давления в универсального помощника, способного очищать авто, брусчатку, мебель, фасады и даже труднодоступные места. Ваша минимойка сможет справиться практически со всем!

Струйная насадка eco!Booster - 25 %

Повышает эффективность очищения на 50%, экономит время!

Струйная насадка eco!Booster - 25 %

Повышает эффективность очищения на 50%, экономит время!

Струйная насадка eco!Booster - 25 %

Пенная насадка FJ 6

Интенсивная пена для легкой очистки

Пенная насадка FJ 6

Интенсивная пена для легкой очистки

Пенная насадка FJ 6

Вращающаяся щетка WB 130

Очистка различных поверхностей

Вращающаяся щетка WB 130

Очистка различных поверхностей

Вращающаяся щетка WB 130

Насадка T 5 T-Racer

Тщательная чистка без брызг на больших площадях

Насадка T 5 T-Racer

Тщательная чистка без брызг на больших площадях

Насадка T 5 T-Racer

Комплект для прочистки труб PC 20

Легко справится с засором труб, сливов и желобов

Комплект для прочистки труб PC 20

Легко справится с засором труб, сливов и желобов

Комплект для прочистки труб PC 20

Комплект для струйной абразивной очистки

Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений

Комплект для струйной абразивной очистки

Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений

Комплект для струйной абразивной очистки

    Области применения

    accessories_WB120

    Мойка автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств

    С нашими аксессуарами вы сможете мыть свой автомобиль как настоящий профессионал. С помощью минимойки высокого давления и правльно подобранных аксессуаров легко очистить даже сложные загрязнения в рекордно короткие сроки без специальных навыков. У нас есть широкий ассортимент различных щеток как для бережной очистки лакокрасочных поверхностей, так и для удаления стойких загрязнений на колесных дисках.

    А наши чистящие средства обеспечивают сияющие поверхности и сияющие лица. ;)

    показать больше (5)
    accessories_surface

    Очистка плитки, каменных и деревянных покрытий, лестниц

    С помощью подходящих аксессуаров можно быстро и тщательно удалить слои мха, лишайника или зелени на террасах и балконах, придомовой территории, садовых дорожках.

    Насадки T-Racer лучше всего подходят для очистки больших каменных или деревянных поверхностей, так как расстояние от чистящих форсунок до земли можно регулировать индивидуально. Также для небольших или краевых участков, таких как лестницы, у Kärcher есть подходящее решение для очистки: благодаря мощной комбинации струи высокого давления и ручного давления щетки-насадки являются идеальным универсальным оружием против грязи.

    Чистота везде. И снаружи, и внутри.

     

    accessories tla

    Очистка труднодоступных мест

    С телескопической распылительной трубкой вы можете добраться мойкой высокого давления до высоко расположенных поверхностей.

    Специальные насадки помогуть очистить фасады, окна и стены из стекла, например, в зимних садах.

     

    Pipe cleaning

    Прочистка труб

    Забиты трубы и водостоки? Теперь это в прошлом! Комплект для прочистки кровельных желобов и труб от Kärcher удаляет стойкую грязь из водостоков, водосточных желобов и водосточных труб.

    Здесь вы найдете все аксессуары для мойки высокого давления

    Здесь вы найдете чистящие средства для моек высокого давления

    интернет-магазин
    Наши контакты

    Vodafone  (050) 334-48-90
    Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
    info@karcher.ua
    Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

    ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
    Киевстар (067) 358-35-66
    Пн-Пт 9:00 - 18:00

    Способы оплаты

    1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

    2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

    3. Наложенный платеж при получении товара

    4. По безналичному расчету после выставления счета

    5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

    Доставка

    1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

    2. Самовывоз из Керхер Центров

    Отзывы и рейтинг
    ★★★★★ ★★★★★
    CO₂-NEUTRAL WEBSITE
    Общая информация
    Горячая линия

    0 800 500 48 90
    (050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
    0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
    (067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
    (067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

    info@karcher.ua | service@karcher.ua

    Пн-Пт 9:00 - 18:00

     

    Наш адрес

    ООО "Керхер"
    ул. Институтская, 12,
    с. Гатное,
    Фастовский р-н,
    08160 Киевская обл., Украина

    МЫ В СОЦСЕТЯХ!
    • SSL Secured
    © 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.