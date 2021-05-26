Насадки та аксесуари для мінімийок Karcher
БІЛЬШЕ, НІЖ МІНІМИЙКА!
Розширте сферу застосування мінімийок високого тиску Karcher за рахунок додаткових аксесуарів - ваша мінімийка зможе очистити практично всі!
Насадки, щітки, шланги та піноутворювачі перетворять мийку високого тиску на універсального помічника, здатного очищати авто, бруківку, меблі, фасади й навіть важкодоступні місця. Ваша мінімийка зможе впоратися практично з усім!
Підвищує ефективність очищення на 50%, економить час!
Струменева насадка eco!Booster - 25 %
Інтенсивна піна для легкого очищення
Пінна насадка FJ 6
Очищення різних поверхонь
Обертова миюча щітка WB 130
Ретельне чищення без бризок на великих площах
Насадка T 5 T-Racer
Легко впорається з засміченням труб, зливів і жолобів
Комплект для прочищення труб PC 20
Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень
Комплект для струменевого абразивного очищення
Сфери застосування
Мийка автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів
З нашими аксесуарами ви зможете мити свій автомобіль як справжній професіонал. За допомогою мінімийки високого тиску і правльно підібраних аксесуарів легко очистити навіть складні забруднення в рекордно короткі терміни без спеціальних навичок. У нас є широкий асортимент різних щіток як для дбайливого очищення лакофарбових поверхонь, так і для видалення стійких забруднень на колісних дисках.
А наші чистячі засоби забезпечують сяючі поверхні і сяючі обличчя. ;)
Очищення плитки, кам'яних і дерев'яних покриттів, сходів
За допомогою відповідних аксесуарів можна швидко і ретельно видалити шари моху, лишайника або зелені на терасах і балконах, прибудинковій території, садових доріжках.
Насадки T-Racer якнайкраще підходять для очищення великих кам'яних або дерев'яних поверхонь, так як відстань від чистячих форсунок до землі можна регулювати індивідуально. Також для невеликих або крайових ділянок, таких як сходи, у Kärcher є відповідне рішення для очищення: завдяки потужній комбінації струменя високого тиску і ручного тиску щітки-насадки є ідеальною універсальною зброєю проти бруду.
Чистота скрізь. І зовні, і всередині.
Прибирання важкодоступних місць
З телескопічною розпилювальною трубкою ви можете дістатися мийкою високого тиску до високо розташованих поверхонь.
Спеціальні насадки допоможуть очистити фасади, вікна і стіни зі скла, наприклад, в зимових садах.
Прочищення труб
Забиті труби і водостоки? Тепер це в минулому! Комплект для прочищення покрівельних жолобів і труб від Kärcher видаляє стійкий бруд з водостоків, водостічних ринв та труб.