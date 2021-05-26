Насадки та аксесуари для мінімийок Karcher

БІЛЬШЕ, НІЖ МІНІМИЙКА!

Розширте сферу застосування мінімийок високого тиску Karcher за рахунок додаткових аксесуарів - ваша мінімийка зможе очистити практично всі!

Насадки, щітки, шланги та піноутворювачі перетворять мийку високого тиску на універсального помічника, здатного очищати авто, бруківку, меблі, фасади й навіть важкодоступні місця. Ваша мінімийка зможе впоратися практично з усім!

 

Струменева насадка eco!Booster - 25 %

Підвищує ефективність очищення на 50%, економить час!

Пінна насадка FJ 6

Інтенсивна піна для легкого очищення

Обертова миюча щітка WB 130

Очищення різних поверхонь

Насадка T 5 T-Racer

Ретельне чищення без бризок на великих площах

Комплект для прочищення труб PC 20

Легко впорається з засміченням труб, зливів і жолобів

Комплект для струменевого абразивного очищення

Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень

    Сфери застосування

    accessories_WB120

    Мийка автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів

    З нашими аксесуарами ви зможете мити свій автомобіль як справжній професіонал. За допомогою мінімийки високого тиску і правльно підібраних аксесуарів легко очистити навіть складні забруднення в рекордно короткі терміни без спеціальних навичок. У нас є широкий асортимент різних щіток як для дбайливого очищення лакофарбових поверхонь, так і для видалення стійких забруднень на колісних дисках.

    А наші чистячі засоби забезпечують сяючі поверхні і сяючі обличчя. ;)

    accessories_surface

    Очищення плитки, кам'яних і дерев'яних покриттів, сходів

    За допомогою відповідних аксесуарів можна швидко і ретельно видалити шари моху, лишайника або зелені на терасах і балконах, прибудинковій території, садових доріжках.

    Насадки T-Racer якнайкраще підходять для очищення великих кам'яних або дерев'яних поверхонь, так як відстань від чистячих форсунок до землі можна регулювати індивідуально. Також для невеликих або крайових ділянок, таких як сходи, у Kärcher є відповідне рішення для очищення: завдяки потужній комбінації струменя високого тиску і ручного тиску щітки-насадки є ідеальною універсальною зброєю проти бруду.

    Чистота скрізь. І зовні, і всередині.

    accessories tla

    Прибирання важкодоступних місць

    З телескопічною розпилювальною трубкою ви можете дістатися мийкою високого тиску до високо розташованих поверхонь.

    Спеціальні насадки допоможуть очистити фасади, вікна і стіни зі скла, наприклад, в зимових садах.

    Pipe cleaning

    Прочищення труб

    Забиті труби і водостоки? Тепер це в минулому! Комплект для прочищення покрівельних жолобів і труб від Kärcher видаляє стійкий бруд з водостоків, водостічних ринв та труб.

