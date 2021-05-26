Насадки та аксесуари для мінімийок Karcher

Очищення плитки, кам'яних і дерев'яних покриттів, сходів

За допомогою відповідних аксесуарів можна швидко і ретельно видалити шари моху, лишайника або зелені на терасах і балконах, прибудинковій території, садових доріжках.

Насадки T-Racer якнайкраще підходять для очищення великих кам'яних або дерев'яних поверхонь, так як відстань від чистячих форсунок до землі можна регулювати індивідуально. Також для невеликих або крайових ділянок, таких як сходи, у Kärcher є відповідне рішення для очищення: завдяки потужній комбінації струменя високого тиску і ручного тиску щітки-насадки є ідеальною універсальною зброєю проти бруду.

Чистота скрізь. І зовні, і всередині.