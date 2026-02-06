Обертова миюча щітка WB 130 оснащена змінною насадкою Universal, чудово підходить для очищення лакованих, скляних або полімерних поверхонь. Інтенсивне обертання забезпечує ретельне видалення забруднень. Щітка оснащена важелем для розблокування, для легкої і швидкої заміни насадок без контакту з брудом. Її прозорий корпус дозволяє спостерігати процес очищення. При необхідності можна додатково використовувати засіб для чищення, що подається апаратом високого тиску, до якого приєднана щітка. Вона сумісна з будь-якими апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 – K 7. Дві інші, окремо пропоновані змінні насадки Car & Bike та Home & Garden розраховані спеціально на очищення чутливих та стійких до механічних впливів поверхонь.