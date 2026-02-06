Обертова миюча щітка WB 130
Обертова миюча щітка WB 130 зі змінною насадкою ефективно очищає різні гладкі поверхні (лаковані, скляні або полімерні). Швидка заміна насадок здійснюється за допомогою вбудованого розблокувального важеля.
Обертова миюча щітка WB 130 оснащена змінною насадкою Universal, чудово підходить для очищення лакованих, скляних або полімерних поверхонь. Інтенсивне обертання забезпечує ретельне видалення забруднень. Щітка оснащена важелем для розблокування, для легкої і швидкої заміни насадок без контакту з брудом. Її прозорий корпус дозволяє спостерігати процес очищення. При необхідності можна додатково використовувати засіб для чищення, що подається апаратом високого тиску, до якого приєднана щітка. Вона сумісна з будь-якими апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 – K 7. Дві інші, окремо пропоновані змінні насадки Car & Bike та Home & Garden розраховані спеціально на очищення чутливих та стійких до механічних впливів поверхонь.
Особливості та переваги
Обертова головка щітки
- Делікатне очищення поверхонь
- Легке та зручне очищення.
Швидка заміна щетинок завдяки важелю
- Проста та швидка заміна щітки без контакту з брудом.
- Ваші руки завжди чисті
- Оберіть правильну насадку для різноманітного застосування
Нанесення засобу для чищення за допомогою з'єднаного зі щіткою апарата високого тиску
- Потужне і ефективне очищення
Прозорий корпус
- Досвід очищення завдяки прозорій поверхні.
Вбудований щітковий вінець
- Захищає користувача і навколишні предмети від бризок води, що розлітаються.
Сумісний з адаптером садового шланга
- Можливість приєднання до садового шлангу, може використовуватися без мийки високого тиску.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,39
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,497
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|305 x 156 x 137
Якщо у вас виникли запитання щодо попередньої моделі, WB 120, будь ласка, зв’яжіться з одним із наших сервісних партнерів або роздрібних продавців Kärcher.
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Зимові сади
- Гаражні ворота
- Жалюзі/ролети
- Захисні сітки
- Балконні покриття
- Підвіконня
Аксесуари
Запчастини для Обертова миюча щітка WB 130
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.