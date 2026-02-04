Лімітована серія мінімийки високого тиску K Silent Anniversary Edition, створена до 90-річчя компанії, відзначається унікальним дизайном та ексклюзивними аксесуарами. Інноваційна безшумна технологія знижує рівень сприйнятого шуму на 50% у порівнянні з іншими мийками цього класу, що дозволяє комфортно очищати поверхні без зайвого шуму для родини чи сусідів. Три розпилювальні трубки у комплекті забезпечують оптимальні налаштування для різних завдань: Vario Power дозволяє точно регулювати тиск, eco!Booster підвищує ефективність очищення на 50% у порівнянні з плоским струменем, економлячи воду, енергію та час, а фреза для стійкого бруду із потужним обертовим струменем ідеально видаляє навіть найскладніші забруднення. У комплект також входять пістолет-спусковий механізм, шестиметровий шланг високого тиску PremiumFlex, форсунка для піни, щітка для миття та 500 мл автомобільного шампуню. Компактна конструкція K Silent Anniversary Edition дозволяє зберігати її як у приміщенні, так і на відкритому повітрі, не займаючи багато місця.