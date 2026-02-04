Мінімийка високого тиску K Silent Anniversary Edition

K Silent Anniversary Edition - надтиха і потужна мийка високого тиску в обмеженій колірній серії зі спеціальними аксесуарами на честь 90-річного ювілею компанії.

Лімітована серія мінімийки високого тиску K Silent Anniversary Edition, створена до 90-річчя компанії, відзначається унікальним дизайном та ексклюзивними аксесуарами. Інноваційна безшумна технологія знижує рівень сприйнятого шуму на 50% у порівнянні з іншими мийками цього класу, що дозволяє комфортно очищати поверхні без зайвого шуму для родини чи сусідів. Три розпилювальні трубки у комплекті забезпечують оптимальні налаштування для різних завдань: Vario Power дозволяє точно регулювати тиск, eco!Booster підвищує ефективність очищення на 50% у порівнянні з плоским струменем, економлячи воду, енергію та час, а фреза для стійкого бруду із потужним обертовим струменем ідеально видаляє навіть найскладніші забруднення. У комплект також входять пістолет-спусковий механізм, шестиметровий шланг високого тиску PremiumFlex, форсунка для піни, щітка для миття та 500 мл автомобільного шампуню. Компактна конструкція K Silent Anniversary Edition дозволяє зберігати її як у приміщенні, так і на відкритому повітрі, не займаючи багато місця.

Особливості та переваги
Мінімийка високого тиску K Silent Anniversary Edition: Інноваційна безшумна технологія
Інноваційна безшумна технологія
Зниження на 50 % рівня шуму порівняно з іншими апаратами того ж класу. Приємніший звук у порівнянні з іншими апаратами того ж класу.
Мінімийка високого тиску K Silent Anniversary Edition: Шланг високого тиску PremiumFlex
Шланг високого тиску PremiumFlex
Шланг легко змотується і розмотується, не утворюючи при цьому петель і вузлів.
Мінімийка високого тиску K Silent Anniversary Edition: Компактний і легкий апарат
Компактний і легкий апарат
Займає мінімум місця при зберіганні і транспортуванні. Простота транспортування і гнучкість в застосуванні.
Зручне зберігання аксесуарів
  • Шланг, розпилювальні трубки та пістолет можна зберігати акуратно і компактно.
Відсік для зберігання кабелю
  • Швидке і легке намотування і розмотування кабелю.
Система Quick Connect
  • Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолету - всього одним рухом. Це береже Ваш час і зусилля.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Тиск ( /бар) 20 / макс. 130
Продуктивність (л/год) макс. 420
Продуктивність за площею (м²/год) 30
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 1,8
Довжина кабелю (м) 5
Колір чорний
Маса (без приладдя) (кг) 5,1
Вага (з упаковкою) (кг) 8,937
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 313 x 262 x 419

Комплектація

  • Набір для очищення автомобіля Car: Щітка для миття, Автошампунь 0,5 л
  • Пінна насадка: 0.3 л
  • Пістолет: Пістолет G 120 Q
  • Струменева трубка Vario Power
  • Грязьова фреза
  • Насадка eco!Booster
  • Шланг високого тиску: 6 м, PremiumFlex
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Система Quick Connect на апараті
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
  • Зберігання кабелю
Відео

Області застосування
  • Балкони
  • Москітні сітки
  • Для очищення невеликих автомобілів
  • Велосипеди
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K Silent Anniversary Edition

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

