Мінімийка високого тиску K Silent Anniversary Edition
K Silent Anniversary Edition - надтиха і потужна мийка високого тиску в обмеженій колірній серії зі спеціальними аксесуарами на честь 90-річного ювілею компанії.
Лімітована серія мінімийки високого тиску K Silent Anniversary Edition, створена до 90-річчя компанії, відзначається унікальним дизайном та ексклюзивними аксесуарами. Інноваційна безшумна технологія знижує рівень сприйнятого шуму на 50% у порівнянні з іншими мийками цього класу, що дозволяє комфортно очищати поверхні без зайвого шуму для родини чи сусідів. Три розпилювальні трубки у комплекті забезпечують оптимальні налаштування для різних завдань: Vario Power дозволяє точно регулювати тиск, eco!Booster підвищує ефективність очищення на 50% у порівнянні з плоским струменем, економлячи воду, енергію та час, а фреза для стійкого бруду із потужним обертовим струменем ідеально видаляє навіть найскладніші забруднення. У комплект також входять пістолет-спусковий механізм, шестиметровий шланг високого тиску PremiumFlex, форсунка для піни, щітка для миття та 500 мл автомобільного шампуню. Компактна конструкція K Silent Anniversary Edition дозволяє зберігати її як у приміщенні, так і на відкритому повітрі, не займаючи багато місця.
Особливості та переваги
Інноваційна безшумна технологіяЗниження на 50 % рівня шуму порівняно з іншими апаратами того ж класу. Приємніший звук у порівнянні з іншими апаратами того ж класу.
Шланг високого тиску PremiumFlexШланг легко змотується і розмотується, не утворюючи при цьому петель і вузлів.
Компактний і легкий апаратЗаймає мінімум місця при зберіганні і транспортуванні. Простота транспортування і гнучкість в застосуванні.
Зручне зберігання аксесуарів
- Шланг, розпилювальні трубки та пістолет можна зберігати акуратно і компактно.
Відсік для зберігання кабелю
- Швидке і легке намотування і розмотування кабелю.
Система Quick Connect
- Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолету - всього одним рухом. Це береже Ваш час і зусилля.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Тиск ( /бар)
|20 / макс. 130
|Продуктивність (л/год)
|макс. 420
|Продуктивність за площею (м²/год)
|30
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Споживана потужність (кВт)
|1,8
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|чорний
|Маса (без приладдя) (кг)
|5,1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|8,937
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|313 x 262 x 419
Комплектація
- Набір для очищення автомобіля Car: Щітка для миття, Автошампунь 0,5 л
- Пінна насадка: 0.3 л
- Пістолет: Пістолет G 120 Q
- Струменева трубка Vario Power
- Грязьова фреза
- Насадка eco!Booster
- Шланг високого тиску: 6 м, PremiumFlex
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Система Quick Connect на апараті
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
- Зберігання кабелю
Відео
Області застосування
- Балкони
- Москітні сітки
- Для очищення невеликих автомобілів
- Велосипеди
