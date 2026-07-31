Професійний інвентар для ручного прибирання
Професійний ручний інвентар незамінний для щоденного підтримуючого прибирання підлог, чищення поверхонь і миття вікон - особливо в місцях, недоступних для прибиральної техніки. Ми пропонуємо оптимальні рішення для ефективного професійного прибирання - високоякісний, ергономічний інвентар для ручного прибирання, що гарантує чудові результати наведення чистоти на будь-яких об'єктах.
Прибиральні та транспортні візки, візки з відрами
Різноманітні варіанти базового оснащення, модульна ергономічна конструкція, висока надійність і довгий термін служби прибиральних візків гарантують ефективне й економічне підтримуюче прибирання.
Інвентар для сухого прибирання підлог і поверхонь
Наші високоякісні продукти значно полегшують сухе прибирання підлог і різних інших поверхонь. Вони дають змогу виконувати роботу швидко та без великих зусиль.
Інвентар для вологого прибирання підлоги
Ми пропонуємо оптимальний асортимент продуктів для ефективного та економічного вологого прибирання підлог - особливо таких ділянок, що не допускають механізованого прибирання.
Інвентар для вологого прибирання поверхонь
Ергономічні продукти для ручного вологого прибирання поверхонь вирізняються високою якістю та забезпечують ефективне усунення забруднень. Їх застосування гарантує ретельне наведення чистоти.
Інвентар для миття вікон
Професійна якість для професіоналів: різноманітні компоненти ергономічної конструкції та надійні з'єднувальні елементи гарантують ретельне, економне та безпечне очищення скла без утворення на ньому смуг і розводів.
Прибиральний інвентар
Більше часу для важливих справ з ідеально підібраними засобами для чищення для ручного прибирання. Ці засоби забезпечують максимальну ефективність і швидкість, даючи вам змогу впоратися з прибиранням в одну мить.
Професійний інвентар для ручного прибирання
На цій сторінці представлені всі категорії професійного ручного інвентарю Kärcher: прибиральні візки, відерні системи, мопи, щітки, водозгони, інвентар для миття вікон і поверхонь, додаткові аксесуари та мийні засоби. Комплексні рішення для клінінгових компаній, готелів, ресторанів, медичних закладів, виробництва та інших об'єктів професійного прибирання.
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KÄRCHER X TTS: 2 сильні бренди, незліченні можливості
Незалежно від усіх переваг, що надаються обладнанням і чистячими засобами Kärcher, існують завдання, що вимагають ручного підходу. У зв'язку з цим в асортименті Kärcher були додані прибиральні візки, відра, швабри і контейнери для сміття від компанії TTS Cleaning. Ці продукти неодноразово довели свою ефективність при прибиранні будівель, готелів і різних інших об'єктів. Інноваційні, ергономічні та екологічно чисті інструменти для прибирання від італійської компанії TTS Cleaning доступні скрізь, де продаються товари Kärcher, включно з нашим інтернет-магазином.