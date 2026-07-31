Професійний інвентар для ручного прибирання

На цій сторінці представлені всі категорії професійного ручного інвентарю Kärcher: прибиральні візки, відерні системи, мопи, щітки, водозгони, інвентар для миття вікон і поверхонь, додаткові аксесуари та мийні засоби. Комплексні рішення для клінінгових компаній, готелів, ресторанів, медичних закладів, виробництва та інших об'єктів професійного прибирання.

Дізнайтеся більше про кожне рішення та оберіть оптимальний інвентар для вашого об'єкта: