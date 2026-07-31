Інвентар для підмітання

Підмітання - це так просто! Наші високоякісні продукти, виготовлені з міцних матеріалів, значно полегшують підмітання підлог і гарантують досягнення професійних результатів цієї роботи.

Kärcher Щітки та совки

Щітки та совки

Незамінні помічники в повсякденному прибиранні: класичне рішення для збирання сміття в будь-яких приміщеннях.

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Kärcher Щітки та рукоятки

Щітки та рукоятки

Ефективне та ергономічне рішення для видалення пилу та сміття.

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Kärcher Щипці для крупного сміття

Щипці для крупного сміття

Для прибирання в приміщеннях і на відкритому повітрі: рішення для збору великого сміття без утомливих нахилів.

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Kärcher