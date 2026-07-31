Інвентар для підмітання
Підмітання - це так просто! Наші високоякісні продукти, виготовлені з міцних матеріалів, значно полегшують підмітання підлог і гарантують досягнення професійних результатів цієї роботи.
Щітки та совки
Незамінні помічники в повсякденному прибиранні: класичне рішення для збирання сміття в будь-яких приміщеннях.
Щітки та рукоятки
Ефективне та ергономічне рішення для видалення пилу та сміття.
Щипці для крупного сміття
Для прибирання в приміщеннях і на відкритому повітрі: рішення для збору великого сміття без утомливих нахилів.