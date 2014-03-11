Апарати високого тиску без підігріву води

Максимальна мобільність завдяки компактному та ергономічному дизайну, наші апарати Kärcher HD незамінні там, де потрібна простота і зручність транспортування. Вам не складе особливих труднощів їх завантажити в автомобіль чи причіп або переміщати сходами.

Повна незалежність - можливе використання навіть там, де немає води чи електрики. Апарати високого тиску Kärcher з бензиновим або дизельним двигуном дозволяють безпосередньо всмоктувати воду з водойм або цистерн з водою, що робить їх успішними у застосуванні в сільському господарстві, будівництві, комунальній сфері.

Галузеві рішення – Kärcher пропонує апарати, спеціально підібрані та адаптовані до вимог різних галузей, включаючи дотримання суворих гігієнічних вимог харчової промисловості до використання у вибухонебезпечних середовищах.