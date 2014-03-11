Апарати високого тиску
Неперевершена різнобічність - техніка Керхер для чищення високим тиском. З моменту винаходу в 1950 р апарату для чищення високим тиском компанія Керхер постійно працює над оптимізацією цього методу чищення, домагаючись більшої продуктивності при менших енерговитратах, прискорення очищення і продовження терміну служби техніки. Будучи лідером світового ринку, Керхер пропонує найширший асортимент продукції - мобільні та стаціонарні апарати високого тиску з підігрівом або без підігріву води, оснащені електродвигуном або двигуном внутрішнього згоряння.
Апарати високого тиску без підігріву води
Максимальна мобільність завдяки компактному та ергономічному дизайну, наші апарати Kärcher HD незамінні там, де потрібна простота і зручність транспортування. Вам не складе особливих труднощів їх завантажити в автомобіль чи причіп або переміщати сходами.
Повна незалежність - можливе використання навіть там, де немає води чи електрики. Апарати високого тиску Kärcher з бензиновим або дизельним двигуном дозволяють безпосередньо всмоктувати воду з водойм або цистерн з водою, що робить їх успішними у застосуванні в сільському господарстві, будівництві, комунальній сфері.
Галузеві рішення – Kärcher пропонує апарати, спеціально підібрані та адаптовані до вимог різних галузей, включаючи дотримання суворих гігієнічних вимог харчової промисловості до використання у вибухонебезпечних середовищах.
Апарати високого тиску з підігрівом води
Більш швидкі результати та короткий час висихання - гаряча вода швидко розпушує та розчиняє бруд, затверділі олії та жири, забезпечуючи економію часу до 35%. Крім рентабельності та економічності, поверхні, очищені гарячою водою, висихають швидше.
Ефект знищення мікробів без засобів для чищення — очищення гарячою водою значно знижує присутність мікробів без використання дезінфікуючих засобів. Це допомагає захистити навколишнє середовище, а також заощадити гроші та ресурси.
Захист поверхонь - досягнення того ж ефекту очищення та захисту чутливих поверхонь за рахунок очищення за допомогою нижчого робочого тиску.
Не знаєте, який апарат високого тиску обрати?
Наші експерти допоможуть підібрати оптимальне рішення для вашої сфери — від клінінгу до будівництва. Консультації безкоштовні!
Апарати високого тиску без підігріву води
Ефективне рішення для повсякденного очищення обладнання, будівель та транспортних засобів. Завдяки високим параметрами продуктивності, апарати високого тиску без підігріву води легко видаляють навіть стійкі забруднення. Вони ідеально підходять для чищення великих площ.
Апарати високого тиску з підігрівом води
Використання гарячої води підвищує ефективність очищення. Апарати високого тиску Kärcher з підігрівом води відрізняються найсучаснішою технікою і максимальною зручністю для користувача.
Обладнання для чищення надвисоким тиском.
Коли звичайних способів очищення вже недостатньо, на допомогу приходять апарати надвисокого тиску. Завдяки надвисокому тиску (UHP) буде видалений навіть найстійкіший бруд.
Мобільні водонагрівачі
Водонагрівачі Kärcher - простий і економічний спосіб перетворити існуючі апарати для чищення холодною водою під високим тиском в мийки гарячою водою з поліпшеними характеристиками очищення при необхідності.
Стаціонарні апарати високого тиску
Стаціонарні апарати високого тиску є ідеальним рішенням для найрізноманітніших напрямків застосування. Вода під високим тиском подається через стаціонарну трубопровідну систему безпосередньо до точок відбору.
Нові аксесуари EASY! Force і EASY! Lock до апаратів високого тиску Керхер
Революційна концепція управлінням пістолета високого тиску EASY!Force - використання віддачі від струменя високого тиску для зменшення тиску на спускову рукоятку пістолета. Зміна насадок тепер стала швидше в рази у порівнянні з аналогічним кріпленням.
Очищення фасадів за допомогою АВТ
Нове системне рішення для миття фасадів, скла, сонячних батарей і підлог.
Апарати високого тиску для наведення чистоти усюди
Повсякденне підтримання чистоти і дотримання норм санітарії - неодмінна вимога для підприємств багатьох галузей економіки і одне з важливих умов їх успішної роботи. При цьому вимоги до апаратів високого тиску так само різноманітні, як і можливі області їх застосування. Системні рішення від Kärcher, що включають апарат, приналежності та чистячі засоби, забезпечують задоволення будь-яких потреб.
Ми пропонуємо найкращі рішення для всіх і оптимальне - для кожного.
Як вибрати апарат високого тиску?
Щоб отримати максимально точну рекомендацію, радимо підготуватися до консультації з менеджером заздалегідь. Подумайте, що саме ви плануєте очищати, який тип забруднень потрібно видаляти, де саме буде використовуватись апарат (всередині приміщення чи на вулиці), і чи є на місці доступ до води та електроенергії. Відповіді на ці запитання допоможуть нашому фахівцеві швидко підібрати оптимальне рішення саме для ваших задач.
Що саме потрібно очищати?
▫️ Будівельна техніка
▫️ Фасади будівель
▫️ Підлоги в цеху або складі
▫️ Автомобілі, вантажівки
▫️ Харчове обладнання
▫️ Сонячні панелі
▫️ Інше
Який тип забруднень потрібно видаляти?
▫️ Звичайний пил або бруд
▫️ Засохлі залишки бетону
▫️ Олії, жири, мастила
▫️ Органічні залишки (гній, трава тощо)
▫️ Багаторічні відкладення, графіті
Як часто плануєте використовувати апарат?
▫️ Щодня (інтенсивна експлуатація)
▫️ Кілька разів на тиждень
▫️ Час від часу
В яких умовах буде використовуватись апарат?
▫️ В приміщенні
▫️ Зовні
▫️ У важкодоступних або великих зонах
▫️ Потрібна мобільність (апарат має бути на колесах / трейлері)
Які ресурси доступні на місці?
▫️ Електрика (220 В / 380 В)
▫️ Немає електрики — потрібен бензиновий або дизельний двигун
▫️ Є вода з крана
▫️ Немає водопостачання — потрібне всмоктування з резервуара / водойми
Чи важливе використання гарячої води?
▫️ Так, потрібно видаляти жир / бактерії
▫️ Ні, холодна вода достатня
У вас особливі вимоги?
▫️ Робота в харчовому виробництві (гігієнічні стандарти)
▫️ Робота у вибухонебезпечних зонах
▫️ Підключення декількох постів одночасно
▫️ Стаціонарне розміщення
▫️ Оренда техніки або демонстрація перед купівлею
Контакти
Наші експерти допоможуть підібрати оптимальне рішення для вашої сфери — від клінінгу до будівництва. Консультації безкоштовні!
Чистячі засоби для мийок високого тиску
Засоби для чищення та догляду, запропоновані Kärcher для апаратів високого тиску, ідеальні для професійного застосування на різних підприємствах і в харчовій промисловості. Вони гарантують оптимальні результати чищення при мінімальних витратах енергії і часу. При цьому спеціальні рецептури засобів з маркуванням ASF знижують забруднення стічних вод залишками мінеральних масел.
Мийка вантажних автомобілів і догляд за ними
Високоефективні чистячі засоби, що застосовуються в апаратах високого тиску з підігрівом і без підігріву води, легко видаляють стійку дорожню бруд і навіть забруднення, що виникають на будмайданчиках.
Широкий спектр застосування в промисловості
Швидкодіючі чистячі засоби, що не пошкоджують матеріали, що оброблятються, усувають навіть стійкі олійно-жирові забруднення і кіптяву.
Гігієнічна чистота на підприємствах харчової промисловості
Ефективні чистячі і дезинфікуючі засоби офіційно допущені до застосування на підприємствах харчової промисловості.
Звабливий блиск автосалонів
Наші чистячі засоби дбайливо і ефективно очищають будь-які поверхні і матеріали - від кузовів і підкапотних просторів автомобілів до підлог у виставкових приміщеннях.
Переваги апаратів високого тиску з підігрівом води
Використання для очищення гарячої води дозволяє зменшити робочий тиск, скоротити витрати часу і обсяг використовуваних засобів для чищення. Переваги апаратів високого тиску з підігрівом води в порівнянні з апаратами без підігріву води:
- кращий результат чищення
- зменшений витрати чистячих засобів
- прискорене висихання очищених поверхонь
- поліпшені гігієнічні показники
- скорочення робочого часу
Використання гарячої води забезпечує значну (до 35%) економію часу та покращує результати чистки.
Трейлери високого тиску — повна автономність
Наші інноваційні конфігуровані апарати високого тиску, змонтовані на одноосьових причепах, поєднують найвищу мобільність із максимальною зручністю в управлінні і обслуговуванні. Наші трейлери HD і HDS — ідеальне рішення для комунальних, будівельних і промислових підприємств, а також прокатних фірм.
iSolar від Kärcher : системне рішення для очищення сонячних батарей
Наша рекомендація:
найкращі результати забезпечує застосування апарату високого тиску з підігрівом води HDS 10/20-4 M або апарату високого тиску без підігріву води HD 10/23-4 S.
- Високі ефективність очищення і продуктивність по площі
- Дискові щітки зустрічного обертання
- Телескопічна штанга з композитного матеріалу (суміші карбону зі скловолокном)
- Радіус дії 1,8 – 14 м (залежно від використовуваної телескопічної штанги)