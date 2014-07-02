Апарати надвисокого тиску

Обладнання для чищення надвисоким тиском. Якщо проблему не можна вирішити за допомогою звичайних апаратів високого тиску, скористайтеся апаратами надвисокого тиску Керхер. Струмінь холодної або гарячої води під тиском 600-2500 бар без додавання хімікатів видаляє найстійкіші забруднення і відкладення.

Kärcher Надвисокий тиск класу Компакт

Надвисокий тиск класу Компакт

Апарати класу UHP Compact відносяться до початкового рівня техніки UHP. Висока потужність і компактний дизайн забезпечують максимальну гнучкість для різних областей застосування.

Kärcher Обладнання для чищення надвисоким тиском.
