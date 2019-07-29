АКУМУЛЯТОРНА ПЛАТФОРМА KÄRCHER BATTERY POWER
Немає можливості підключитися до електромережі поза домом? Хочете уникнути купи кабелів у вашому саду? Це реально з новими акумуляторними приладами для саду та прибирання з системою змінних акумуляторів Kärcher Battery Power. Завдяки двом різним акумуляторним платформ (18 В або 36 В) ми можемо запропонувати вам відповідний прилад для задоволення будь-яких вимог та вирішення будь-якої задачі. Акумуляторні платформи Kärcher Battery Power 18 В і Kärcher Battery Power 36 В.
Максимальна універсальність у поєднанні з перевіреною якістю Kärcher!
Kärcher Battery Universe: галактична міць. Безграничні можливості.
Цілий всесвіт, повний акумуляторної енергії. Акумулятор Kärcher Battery Power 18 В підходить для всіх приладів Kärcher з робочою напругою 18 В. Причому не тільки для продуктів Kärcher лінійки Home & Garden, а й продуктів лінійки Professional. А якщо вам потрібно ще більше потужності - ми пропонуємо платформу Kärcher Battery Power 36 В. Акумулятори Battery Power 36 В також можуть використовуватися як в продуктах лінійки Home & Garden, так і в продуктах лінійки Professional.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В включає в себе компактні і зручні продукти для догляду за садами малого і середнього розміру, а також за прибудинковою територією. Доступні дві версії змінного акумулятора Kärcher Battery Power 18 В з різною ємністю: 18 В / 2,5 А·год і 18 В / 5,0 А·год. Обидві версії можуть використовуватися у всіх приладах з робочою напругою 18 В. Незалежно від того, чи йде мова про акумуляторні газонокосарки, акумуляторні багатоцільові пилососи або акумуляторні прилади для видалення бур'янів Kärcher, акумуляторні батареї можна швидко і легко замінити, а значить, і користуватися приладами в будь-який час і в будь-яких умовах.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В славиться потужними приладами з різних категорій для виконання робіт з очищення та догляду за садом. Прилади на цій платформі сумісні з акумуляторами Kärcher Battery Power 36 В - 36 В / 2,5 А·год і 36 В / 5,0 А·год. Один акумулятор можна використовувати для харчування різних бездротових приладів Kärcher, наприклад, тримерів для газону, мийок високого тиску або триммеров для чагарників. Високі стандарти універсальності, мобільності і потужності.
Технологія Real Time
Завдяки неперевершеній технології Real Time від Kärcher користувачі отримують всю можливу інформацію. На відміну від традиційних світлодіодних індикаторів дана технологія забезпечує відображення докладних даних про стан акумулятора та рівень заряду.
Час роботи, що залишився, в хвилинах
Користувачам у реальному часі надається інформація про час роботи, що залишився, під час використання, і, отже, вони з точністю до хвилини знають, коли батарею необхідно замінити або зарядити. Час роботи визначається в залежності від приладу.
Ємність акумулятора у відсотках
Для визначення поточного стану акумулятора достатньо одного погляду на його дисплей.
Рівень заряду в хвилинах
В процесі зарядки на дисплеї відображається час до повного заряду. Завдяки цьому користувачі точно знають, коли вони зможуть знову приступити до роботи.
Kärcher Battery Power - високоінтелектуальна і абсолютно безпечна платформа
Продукти на акумуляторній платформі Kärcher Battery Power
Мінімийки
Просто підключіть шланг, і ви готові до роботи: інноваційна акумуляторна портативна мінімийка Kärcher KHB 5 Battery зі змінним акумулятором Kärcher Battery Power 18 В, що не вимагає підключення до електромережі, прекрасно підходить для оперативного підтримуючого прибирання.
Акумуляторний прилад для видалення бур'янів
Жоден бур'ян не вистоїть проти цього приладу для видалення бур'янів. Легке видалення сухого моху і бур'янів з поверхонь без навантаження на спину.
Акумуляторні мийки високого тиску
Давно знайома мийка високого тиску Kärcher з новим джерелом живлення: необмежена чистота з мінімийкою K 2 Battery, що працює на акумуляторній платформі Kärcher Battery Power.
Акумуляторні газонокосарки
Маневрені газонокосарки з робочою напругою 18 В ідеально підходять для газонів невеликого і середнього розміру. Для великих газонів ідеально підійдуть потужні газонокосарки з робочою напругою 36 В.
Господарські акумуляторні пилососи
Немає кабелю. Немає перешкод. Завдяки змінному акумулятору Kärcher Battery Power і широкому асортименту багатоцільових господарських акумуляторних пилососів ви можете в будь-який час зібрати вологе та сухе сміття - навіть при відсутності можливості підключення до електромережі.
Акумуляторні садові тримери для газону
Акумуляторні садові тримери для газону Kärcher гарантують акуратно підстрижені кути та ідеальну кромку газону. Вони призначені для підрізування трави в саду, а також на газоні вздовж доріжок, парканів і біля бордюрів.
Акумуляторні кущорізи
Кущоріз Керхер ідеально підходить для додання форми і обрізки живоплоту і чагарників. Завдяки акумулятору він безшумний, практичний і не має докучливих кабелів.
Акумуляторні повітродувки
З легкістю покоріть свій осінній сад. Акумуляторна повітродувка Kärcher дозволяють в найкоротші терміни забезпечити чистоту доріжок та саду.
Акумуляторні садові ножиці
Завдяки акумуляторним садовим ножицям обрізка країв газонів більше не потребує ніяких зусиль. А простота заміни лез дозволяє перетворити прилад в ножиці для точної обрізки кущів.
Акумуляторні ланцюгові пили
Завдяки простоті натягу ланцюга, автоматичній змазці ланцюга і висококій продуктивності пиляння акумуляторні ланцюгові пили Kärcher досягають чудових результатів, забезпечуючи при цьому зручність роботи.
Де купити?
Акумуляторну техніку Ви можете купити:
- на нашому сайті
- в фірмових магазинах Керхер Центрах
- в мережі гіпермакетів "Епіцентр"