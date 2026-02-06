Акумуляторний кущоріз
Незалежно від того, для яких цілей служать живоплоти або кущі, чи позначають вони кордон власності, чи забезпечують конфіденційність або призначені для прикраси: ультра-прості у використанні акумуляторні кущорізи для живоплоту Kärcher дозволять їм виглядати акуратно і точно без будь-яких турбот.
Особливості
Ручка, що обертається на 180°, забезпечує комфортну роботу без втоми і напруження.
Залежно від типу застосування можна вибирати режими максимальної потужності або максимальної швидкості.
Зрізані гілки та сучки, які падають на землю, збираються спеціальною пластиною.
Особливості кущоріза Kärcher
Функціонал висоторізу
Подовжувальна вставка: для легкого різання високих живоплотів. З швидкознімним з'єднанням і можливістю компактного зберігання.
Ріжуча головка, що регулюється: вибір між чотирьма варіантами кута нахилу до 115° для різання найрізноманітніших форм живоплоту.
Насадка для видалення зрізаних кущів та листя: ніщо не зіпсує зовнішній вигляд ваших кущів.
Особливості та переваги висоторізу
Kärcher Battery Power 18 В
HGE 18-45 Battery
Мала вага для комфортної роботи без перевтоми: акумуляторний тример для живоплоту Karcher HGE 18-45 з ромбоподібним лезом для більш чітких і рівних зрізів.
Напруга: 18 В
Довжина захоплення: 45 см
Крок зубців: 18 мм
Продуктивність від однієї зарядки акумулятора *: макс. 250 м²
Рукоятка, що обертається: немає
Двоступеневе регулювання швидкості: немає
* Максимальна продуктивність від однієї зарядки акумулятора.
Кущоріз HGE 18-50 Battery
Акумуляторний кущоріз для живоплоту Karcher HGE 18-50: обертається на 180 ° ручка і збірник з пластиною забезпечують комфортну й ефективну роботу.
Напруга: 18 В
Довжина захоплення: 50 см
Крок зубців: 22 мм
Продуктивність від однієї зарядки акумулятора *: макс. 325 м²
Рукоятка, що обертається : так
* Максимальна продуктивність від однієї зарядки акумулятора.
Висоторіз PHG 18-45
Акумуляторний висоторіз Керхер PHG 18-45 усуває необхідність використання приставних драбин. Косильна головка, що регулюється, дає комфортну можливість оформляти і підрізати огорожі по сторонам, зверху і знизу прямо з землі, що є ідеальним рішенням для високих і широких огорож.
Напруга: 18 В
Довжина захоплення: 45 см
Крок зубців: 18 мм
Продуктивність від однієї зарядки акумулятора *: макс. 250 м²
Косильна головка, що регулюється: так, 115 °
Наявність: під замовлення
* Максимальна продуктивність від однієї зарядки акумулятора на акумуляторі Battery Power 18/25.
Kärcher Battery Power 36 В
Кущоріз HGE 36-60 Battery
Для зручності оформлення та обрізки великих огорож найкраще підійде кущоріз Керхер HGE 36-60 з потужним акумулятором на 36 В в бездротовому виконанні. З ручкою, що обертається на 180 °, пластиною для збору гілок і функцією двоступеневого регулювання швидкості потужний акумуляторний кущоріз для живоплоту HGE 36-60 є незамінним інструментом для догляду за садом і прибудинковими територіями.
Напруга: 36 В
Довжина захоплення: 60 см
Крок зубців: 26 мм
Продуктивність від однієї зарядки акумулятора *: макс. 600 м²
Обертається рукоятка: так
Двоступенева регулювання швидкості: так
* Максимальна продуктивність від однієї зарядки акумулятора 36 В / 2.5 Aгод.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В включає в себе компактні і зручні продукти для догляду за садами малого і середнього розміру, а також за прибудинковою територією. Доступні дві версії змінного акумулятора Kärcher Battery Power 18 В з різною ємністю: 18 В / 2,5 А·год і 18 В / 5,0 А·год. Обидві версії можуть використовуватися у всіх приладах з робочою напругою 18 В. Незалежно від того, чи йде мова про акумуляторні газонокосарки, акумуляторні багатоцільові пилососи або акумуляторні прилади для видалення бур'янів Kärcher, акумуляторні батареї можна швидко і легко замінити, а значить, і користуватися приладами в будь-який час і в будь-яких умовах.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В славиться потужними приладами з різних категорій для виконання робіт з очищення та догляду за садом. Прилади на цій платформі сумісні з акумуляторами Kärcher Battery Power 36 В - 36 В / 2,5 А·год і 36 В / 5,0 А·год. Один акумулятор можна використовувати для харчування різних бездротових приладів Kärcher, наприклад, тримерів для газону, мийок високого тиску або триммеров для чагарників. Високі стандарти універсальності, мобільності і потужності.