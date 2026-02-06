Акумуляторний кущоріз

HGE 18-45 Battery

Мала вага для комфортної роботи без перевтоми: акумуляторний тример для живоплоту Karcher HGE 18-45 з ромбоподібним лезом для більш чітких і рівних зрізів.

Напруга: 18 В

Довжина захоплення: 45 см

Крок зубців: 18 мм

Продуктивність від однієї зарядки акумулятора *: макс. 250 м²

Рукоятка, що обертається: немає

Двоступеневе регулювання швидкості: немає

* Максимальна продуктивність від однієї зарядки акумулятора.