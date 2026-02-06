Аккумуляторный кусторез
Независимо от того, для каких целей служат живые изгороди или кустарники, обозначают ли они границу собственности, обеспечивают конфиденциальность или предназначены для украшения: ультра-простые в обращении аккумуляторные кусторезы для живой изгороди Kärcher позволят им выглядеть аккуратно и точно без каких-либо хлопот.
Особенности
Вращающаяся на 180° ручка обеспечивает комфортную работу без усталости и напряжения.
В зависимости от типа применения можно выбирать режимы максимальной мощности или максимальной скорости.
Падающие на землю срезанные ветви и сучки собираются специальной сборочной пластиной.
Особенности кустореза Kärcher
Функционал высотореза
Удлинительная вставка: для легкой резки высоких живых изгородей. С быстросъемным соединением и компактным хранением.
Регулируемая режущая головка: выбор из четырех вариантов угла наклона до 115 ° для резки самых разных форм живой изгороди.
Насадка для удаления срезанных кустов и листьев: ничто не испортит внешний вид ваших кустов.
Особенности и преимущества высотореза
Kärcher Battery Power 18 В
HGE 18-45 Battery
Малый вес для комфортной работы без переутомления: аккумуляторный триммер для живой изгороди Karcher HGE 18-45 с ромбовидным лезвием для более четких и ровных срезов.
Напряжение: 18 В
Длина захвата: 45 см
Шаг зубцов: 18 мм
Производительность от одной зарядки аккумулятора*: макс. 250 м²
Вращающаяся рукоятка: нет
Двухступенчатое регулирование скорости: нет
* Максимальная производительность от одной зарядки аккумулятора.
Кусторез HGE 18-50 Battery
Аккумуляторный кусторез для живой изгороди Karcher HGE 18-50: вращающаяся на 180° ручка и сборник с пластиной обеспечивают комфортную и эффективную работу.
Напряжение: 18 В
Длина захвата: 50 см
Шаг зубцов: 22 мм
Производительность от одной зарядки аккумулятора*: макс. 325 м²
Вращающаяся рукоятка: да
* Максимальная производительность от одной зарядки аккумулятора.
Высоторез PHG 18-45
Аккумуляторный высоторез Керхер PHG 18-45 устраняет необходимость использования приставных лестниц. Регулируемая косильная головка дает комфортную возможность оформлять и подрезать изгороди по сторонам, сверху и снизу прямо с земли, что является идеальным решением для высоких и широких изгородей.
Напряжение: 18 В
Длина захвата: 45 см
Шаг зубцов: 18 мм
Производительность от одной зарядки аккумулятора*: макс. 250 м²
Регулируемая косильная головка: да, 115°
Наличие: под заказ
* Максимальная производительность от одной зарядки аккумулятора на аккумуляторе Battery Power 18/25.
Kärcher Battery Power 36 В
Кусторез HGE 36-60 Battery
Для удобства оформления и обрезки больших изгородей лучше всего подойдет кусторез Керхер HGE 36-60 с мощным аккумулятором на 36 В в беспроводном исполнении. С вращающейся на 180° ручкой, пластиной для сбора веток и функцией двухступенчатой регулировки скорости мощный аккумуляторный куторез для живой изгороди HGE 36-60 является незаменимым инструментом для ухода за садом и прилегающей территорией.
Напряжение: 36 В
Длина захвата: 60 см
Шаг зубцов: 26 мм
Производительность от одной зарядки аккумулятора*: макс. 600 м²
Вращающаяся рукоятка: да
Двухступенчатое регулирование скорости: да
* Максимальная производительность от одной зарядки аккумулятора 36 В/2.5 Aч.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В включает в себя компактные и удобные продукты для ухода за садами малого и среднего размера, а также за придомовой территорией. Доступны две версии сменного аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В с разной емкостью: 18 В/2,5 А·ч и 18 В/5,0 А·ч. Обе версии могут использоваться во всех приборах с рабочим напряжением 18 В. Независимо от того, идет ли речь об аккумуляторных газонокосилках, аккумуляторных многоцелевых пылесосах или аккумуляторных приборах для удаления сорняков Kärcher, аккумуляторные батареи можно быстро и легко заменить, а значит, и пользоваться приборами в любое время и в любых условиях.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В славится мощными приборами из различных категорий для выполнения работ по очистке и уходу за садом. Приборы на этой платформе совместимы с аккумуляторами Kärcher Battery Power 36 В – 36 В/2,5 А·ч и 36 В/5,0 А·ч. Один аккумулятор можно использовать для питания различных беспроводных приборов Kärcher, например, триммеров для газона, моек высокого давления или триммеров для кустарников. Высочайшие стандарты универсальности, мобильности и мощности.