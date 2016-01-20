Полезные советы
В этом разделе вы найдете детальные обзоры бытовой техники Kärcher, которые помогут лучше понять ее особенности и преимущества. Мы подготовили для вас полезные статьи по эксплуатации, рекомендации по уходу за техникой и практические советы от специалистов, которые помогут сделать правильный выбор техники Kärcher для вашего дома.
Практические советы по эксплуатации пароочистителей
> Как выбрать пароочиститель
> Бытовой парогенератор
> Парогенераторы
Бытовые пылесосы
> Безмешковый или контейнерный пылесос
> Какой купить пылесос без мешка
> Типы пылесосов для дома
> Новые возможности Вашего пылесоса WD
> Чем отличается пылесос с аквафильтром от моющего пылесоса?
> Свежий и чистый воздух - залог здоровья
> Лучшие пылесосы для сухой уборки
> Как выбрать пылесос?
> Что лучше - электровеник или пылесос?
Оконный пылесос
Садовое оборудование и полив
Лайфхаки для эффективной уборки
Согласно глобальному исследованию, проведенному для компании Kärcher, люди в среднем тратят около 3 часов 20 минут в неделю на уборку своих жилищ. Для этого они используют разнообразную технику, которая помогает наводить порядок как в помещении, так и на улице.
С нашими практическими советами вы сможете убирать быстрее и эффективнее, освободив больше времени для отдыха и занятий, которые приносят удовольствие!