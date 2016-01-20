Полезные советы

Лайфхаки для эффективной уборки

Согласно глобальному исследованию, проведенному для компании Kärcher, люди в среднем тратят около 3 часов 20 минут в неделю на уборку своих жилищ. Для этого они используют разнообразную технику, которая помогает наводить порядок как в помещении, так и на улице.

С нашими практическими советами вы сможете убирать быстрее и эффективнее, освободив больше времени для отдыха и занятий, которые приносят удовольствие!

Советы по уборке