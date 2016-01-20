Полезные советы

В этом разделе вы найдете детальные обзоры бытовой техники Kärcher, которые помогут лучше понять ее особенности и преимущества. Мы подготовили для вас полезные статьи по эксплуатации, рекомендации по уходу за техникой и практические советы от специалистов, которые помогут сделать правильный выбор техники Kärcher для вашего дома.

Практические советы по эксплуатации пароочистителей

Практические советы по эксплуатации пароочистителей

Как выбрать пароочиститель
Бытовой парогенератор
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Gartenmöbel reinigen

Минимойки

Для чего нужен T-Racer
Минимойка Karcher К2: компактность + эффективность
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Staubsauger Home Line

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Fensterreinigung

Оконный пылесос

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Irrigation

Садовое оборудование и полив

> Дождеватели для полива

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Лайфхаки для эффективной уборки

Лайфхаки для эффективной уборки

Согласно глобальному исследованию, проведенному для компании Kärcher, люди в среднем тратят около 3 часов 20 минут в неделю на уборку своих жилищ. Для этого они используют разнообразную технику, которая помогает наводить порядок как в помещении, так и на улице.

С нашими практическими советами вы сможете убирать быстрее и эффективнее, освободив больше времени для отдыха и занятий, которые приносят удовольствие!

Советы по уборке