Как быстро помыть окна после ремонта
Следуйте нашей инструкции, и вам удастся очистить окна с минимальными затратами времени и сил.
Ремонт, казавшийся бесконечным, наконец-то завершен. Неужели можно вздохнуть с облегчением и наслаждаться плодами своих трудов? Конечно! Только прежде вас ждет еще одно увлекательное занятие — послеремонтная уборка. Чтобы оценить фронт работ, достаточно взглянуть на окна.
Капли обойного клея, брызги цемента, припорошенные пылью от гипсокартона, известковые разводы — новые стеклопакеты «украшены» следами практически всех ремонтных работ. Удалить такие загрязнения не так просто, однако возможно.
Следуйте нашей инструкции, и вам удастся очистить окна с минимальными затратами времени и сил.
Этап №1
Прежде, чем браться за очистку стекол, нужно снять с оконных профилей защитную ленту. Производители, конечно, рекомендуют делать это сразу же после установки, однако многие игнорируют этот совет, считая, что пленка поможет защитить рамы от загрязнений.
Если у вас возникли трудности со снятием защитной ленты, попробуйте воспользоваться скребком для чистки стеклокерамических плит (будьте предельно аккуратны, чтобы не повредить пластик). Можно также нагреть ленту феном, важно при этом не перестараться — расплавленную ленту снять практически невозможно.
После того, как рамы будут очищены, их нужно пропылесосить, уделяя особое внимание труднодоступным местам, в которые могла попасть пыль и мелкий строительный мусор.
Этап №2
Очищаем окна от следов ремонта: засохшей краски, цемента, клея, лака и пр. Лучше всего это делать специальным скребком для чистки стекол (он продается в строительных супермаркетах).
Откажитесь от использования ножа, скребка для плитки, шпателя — эти инструменты могут поцарапать стекло.
Этап №3
Теперь приступаем к главному — мытью окон. Вам кажется, что это самый сложный и трудоемкий процесс? Позвольте убедить вас в обратном. С оконным пылесосом Kärcher WV 2 Plus вы сможете вымыть все окна в доме буквально за полчаса.
Принцип работы этого прибора очень прост: он всасывает жидкость со стеклянных поверхностей, не оставляя при этом подтеков и разводов. Сначала нанесите на окно моющее средство с помощью пульверизатора, дайте ему подействовать, а потом ототрите загрязнения микроволоконной обтяжкой (пульверизатор и обтяжка идут в комплекте). После этого проведите включенным оконным пылесосом по стеклу, собирая грязную воду.
Такой способ мытья окон — самый простой и эффективный. Во-первых, моющее средство имеет активную формулу, а потому хорошо удаляет грязь и не оставляет разводов. А во-вторых, благодаря моментальному всасыванию воды в пылесос, на стекле не остается подтеков, его не нужно досуха тереть газетой или тряпкой, а внизу окна не образовывается грязная лужа. Аппарат работает на аккумуляторе, что делает его очень удобным и мобильным.
Дело сделано — ваши окна сияют чистотой! Вот теперь вы точно можете отпраздновать окончание ремонта и наслаждаться свежестью обновленного дома.
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