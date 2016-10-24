Как быстро помыть окна после ремонта

Ремонт, казавшийся бесконечным, наконец-то завершен. Неужели можно вздохнуть с облегчением и наслаждаться плодами своих трудов? Конечно! Только прежде вас ждет еще одно увлекательное занятие — послеремонтная уборка. Чтобы оценить фронт работ, достаточно взглянуть на окна.

Капли обойного клея, брызги цемента, припорошенные пылью от гипсокартона, известковые разводы — новые стеклопакеты «украшены» следами практически всех ремонтных работ. Удалить такие загрязнения не так просто, однако возможно.

Следуйте нашей инструкции, и вам удастся очистить окна с минимальными затратами времени и сил.