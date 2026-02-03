Оборудование и инструмент для полива
Дождь, воссозданный Керхер. Насосы и инструменты для полива идеально работают друг с другом. Широкий ассортимент оборудования компании Керхер порадует любителей садоводства по всему миру. Специальные сенсоры и таймеры обеспечивают строго нужный объем полива. Что бы Вы не выбрали - насадки, пистолеты, дождеватели, шланги, насосы, коннекторы или тележки - Вы всегда точно знаете, что сделали правильный выбор!
Автоматический полив
Даже если Вы уехали в отпуск, Вы можете не беспокоиться о своем саде: поливочные таймеры Керхер будут поливать Ваши растения четко по графику.
Kärcher Rain System™
Новая поливочная система Kärcher Rain System® идеально вписывается в пейзаж Ваших кустов, грядок, живых изгородей и клумб. Вода подается толкьо в нужные места, экономя ресурсы и обеспечивая идеальные условия для растений.
Насадки и распылительные трубки
Абсолютный победитель: поливочные пистолеты и штанги от Керхер обладают эргономичным дизайном и очень удобны в использовании. Вы можете выбирать разные виды струй.
Дождеватели и разбрызгиватели для полива
Полив даже самых отдаленных участков: благодаря широкому ассортименту круговых дождевателей, Вы всегда найдете правильное решение для своего сада.
Соединители и коннекторы для систем полива
Керхер предлагает широкий выбор коннекторов, штуцеров, соединений и муфт, которые идеально сочитаются с другими поливочными аксессуарами.
Шланги
Садовые шланги Керхер очень гибкие, надежные и устойчивые к переломам. Ничего не помешает Вам позаботиться о своем саде!
Хранение шланга
Всегда опрятно, всегда готово к использованию: с помощью коробок для шлангов, тележек для шлангов, барабанов для шлангов и подвесов для шлангов Kärcher полив всего сада осуществляется быстро и просто.
Совместимые поливочные устройства
Осциллирующий дождеватель
Позволяет плавно изменять площадь орошения (макс. 320 м²).
Импульсный секторно-круговой дождеватель
Сектор орошения задается в пределах 30 - 360°.
Многофункциональный дождеватель
Оснащен форсунками 6 разных форм для разных вариантов полива.
Варианты применения
Откройте для себя широчайшие возможности нашей садовой техники!
- Система орошения Kärcher Rain System
- SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic (арт. 2.645-214.0)
- Металлический пистолет "Premium" (арт. 2.645-271.0)
- Распылитель с удлиняющей трубкой "Premium" (арт. 2.645-137.0)
- Садовый душ (арт. 2.645-181.0)
- Универсальный коннектор "Plus" (арт. 2.645-193.0)
- Универсальный коннектор "Plus"с функцией "Aqua Stop" (арт. 2.645-194.0)
- Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV (арт. 2.645-135.0)
- Тележка для шланга НТ 500 (арт. 2.645-170.0)
- Катушка для шланга "Premium" HR 7.135 (арт. 2.645-164.0)
- Шланг PrimoFlex "Premium" (арт. 2.645-152.0)
- Катушка для шланга "Premium" CR 7.220 Automatic (арт. 2.645-218.0)
- Компактная катушка для шланга CR 3.110 Balcony (арт. 2.645-210.0)
- Насос BP 4 Garden Set (арт. 1.645-356.0)
- Насос BP 7 Home & Garden eco!ogic (арт. 1.645-356.0)
- Насос BP 1 Barrel (арт. 1.645-460.0)
- Глубинный насос BP 6 Deep Well (арт. 1.645-422.0)
- Насос BP 6 Deep Well (арт. 1.645-420.0)
- Погружной насос SP 7 Dirt (арт. 1.645-504.0)
- Погружной насос SP 2 Flat (арт. 1.645-501.0)
Экологическая ответственность
Благодаря интеллектуальным и эффективным технологиям Kärcher в сочетании с полностью совместимым ассортиментом продукции вы можете рационально и ответственно использовать природные ресурсы.
Энергоэффективность
Насосы премиум-класса Kärcher — надёжные, долговечные и удобные в использовании. Они автоматически включаются и выключаются по мере необходимости, обеспечивая оптимальную производительность. Они потребляют на 30% меньше энергии, чем традиционные инжекторные насосы, при этом обеспечивая такую же производительность.
Рациональное использование воды
Блок управления поливом WT 5 можно точно запрограммировать на любой день недели и задать время начала полива с максимальной точностью. Идеальное решение даже для регионов с ограничениями на полив. Съёмный дисплей и понятное меню делают управление простым и удобным.
Экологичный подход к материалам
Kärcher подбирает материалы с учётом их воздействия на окружающую среду, исключая фталаты, тяжёлые металлы и другие вредные вещества. Шланги серии Kärcher Performance сочетают высокое качество, прочность, гибкость и устойчивость к перегибам.
Точный полив
Система Kärcher Rain System® подаёт воду точно в зону роста растений, без перерасхода. Подходит для живых изгородей, кустарников, овощных грядок и цветников. Равномерное распределение давления гарантирует эффективное орошение участков до 50 м, а при необходимости можно настроить разный объём полива для отдельных зон.
Обеспечение водоснабжения из альтернативных источников
Регулировка количества подачи воды
Подача необходимого объёма воды
Точное распределение воды без лишних потерь
Видео
Хотите узнать больше о системах полива Kärcher?
Нажмите на изображение, чтобы увидеть, как устройства работают в реальных условиях
Тележки для шлангов
Таймер полива SensoTimer ST 6 eco!ogic
Kärcher Rain System®
Катушки для шлангов
Боксы для шлангов
Универсальный коннектор для шлангов
Блок управления поливом WT 5
