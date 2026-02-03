Оборудование и инструмент для полива

Дождь, воссозданный Керхер. Насосы и инструменты для полива идеально работают друг с другом. Широкий ассортимент оборудования компании Керхер порадует любителей садоводства по всему миру. Специальные сенсоры и таймеры обеспечивают строго нужный объем полива. Что бы Вы не выбрали - насадки, пистолеты, дождеватели, шланги, насосы, коннекторы или тележки - Вы всегда точно знаете, что сделали правильный выбор!