Хранение шлангов

Тележки, катушки, контейнеры и настенные вешалки для шлангов от Kärcher - это удобное и эффективное решение для упорядоченного хранения. Они обеспечивают опрятный вид участка, защищают шланги от повреждений и путаницы, продлевают срок их службы. Благодаря продуманной конструкции шланг всегда легко достать и смотать, а полив становится комфортным, безопасным и организованным процессом.

0 продукт(а/ов)
Катушки и тележки для поливочных шлангов Kärcher

Ваш сад. Ваше произведение искусства.

Творчество начинается с деталей. Системы хранения шлангов Kärcher помогают поддерживать идеальный порядок, чтобы ничто не мешало вам воплощать задуманное. Функциональные, надежные и эстетически продуманные, катушки, тележки и настенные решения Kärcher вписываются в пространство гармонично, не затмевая красоту вашего сада. Они защищают шланг от повреждений и обеспечивают удобство во время каждого полива.

Вдохновение приходит неожиданно - и с Kärcher вы всегда готовы к нему.

Боксы для шлангов

Боксы для шлангов

Автоматический настенный бокс для шланга - катушка со шлангом HBX 5.35

Стильный бокс для шланга крепится на стену, экономя пространство, и подключается к водопроводу с помощью соединительного шланга. Благодаря поворотному настенному кронштейну с углом вращения более 180°, вы с легкостью доберетесь до каждого уголка сада.

Шланг плавно выдвигается до необходимой длины и автоматически фиксируется благодаря многоступенчатой системе блокировки. Чтобы смотать его обратно, достаточно легкого потягивания - встроенный механизм обеспечивает контролируемое сматывание без перегибов и узлов.

Инновационная система FlexChange позволяет быстро снимать бокс со стены и переносить его на дополнительный мобильный наконечник (опционально). Настенный кронштейн также имеет прорези для удобного хранения насадок и поливочных аксессуаров.

Морозостойкий и устойчивый к ультрафиолету бокс предназначен для круглогодичного использования под открытым небом - без необходимости демонтажа.

Купить бокс со шлангом HBX 5.35

Шланговый кол для автоматических шланговых коробок HBX

Шланговый кол можно установить в любом месте садового участка - он просто вкручивается в грунт и обеспечивает надежное крепление благодаря прочному металлическому шипу. Даже на неровной поверхности монтаж остается точным благодаря встроенному уровню.

Благодаря инновационной системе FlexChange, шланговый бокс Kärcher легко крепится к колышку без использования инструментов. Радиус поворота 360° обеспечивает максимальную свободу во время полива - шланг легко дотягивается до всех уголков сада.

Решение, созданное для гибкости, удобства и полного контроля над поливом - именно там, где это нужно.

Шланговый кол

Тележка для шланга

Металлическая тележка для шланга HT 6 M

Металлическая тележка для шланга HT 6 M

Тележка для шлангов HT 6 M - прочность, удобство и продуманный дизайн.

HT 6 M - это идеальное решение для тех, кто ценит надежность и удобство в уходе за садом. Оснащенная прочной металлической катушкой, тележка обеспечивает долгий срок службы и выдерживает ежедневное использование даже в сложных условиях. Благодаря удобным колесам ее легко перемещать именно туда, где нужен полив. Умные быстросъемные рычаги позволяют одним движением перевести ручку из компактного положения для хранения в удобную высоту для работы. Широкое основание гарантирует стабильность при сматывании шланга, а направляющая и эргономичная рукоятка обеспечивают плавную, контролируемую намотку. Модель также оснащена рядом практичных деталей: каплеуловителем, держателем для насадок, а также складной кривошипной ручкой, что позволяет хранить тележку в максимально компактном виде.

Купить тележку для шланга HT 6 M

Катушка для шланга

Катушка со шлангом HR 4.30 Set

Катушка со шлангом HR 4.30 Set

На стене или посреди зеленого оазиса - шланговая катушка HR 4.30 всегда выглядит аккуратно и гармонично вписывается в пространство. Катушка может оставаться на настенном кронштейне для стационарного полива или легко сниматься для мобильного использования по всему участку. Продуманная треугольная форма с низким центром тяжести обеспечивает высокую устойчивость даже на газоне или неровной почве. А эргономичная кривошипная ручка, свободно вращается, делает сматывание шланга удивительно легким и удобным.

Купить катушку со шлангом HR 4.30 Set

Держатели для шлангов

Держатели для шлангов

Держатель для шлангов Plus

Прочный и элегантный держатель для шлангов Kärcher Hose Hanger Plus идеально подходит для крепления на наружных стенах. Благодаря продуманной конструкции он не только экономит пространство, но и обеспечивает удобное хранение хранение шлангов, распылителей, садовых пистолетов в пределах досягаемости. Держатель совместим со всеми стандартными садовыми шлангами и позволяет быстро сматывать и разматывать шланг. Это удобное решение для поддержания порядка на участке даже в самом маленьком пространстве.

Инновационные системы хранения шлангов Kärcher сочетают в себе функциональность, надежность и современный дизайн. Надежное качество от Kärcher - разумный выбор для ежедневных задач по поливу.

Держатель для шланга Plus
Держатель для шлангов Plus
Продление гарантии

Продление гарантии на новое оборудование для хранения шланга Kärcher

5 лет гарантии на боксы, катушки, тележки и держатели для шлангов - зарегистрируйте покупку прямо сейчас!

Продление гарантии
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.