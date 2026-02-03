Зберігання шлангів

Автоматичний настінний бокс для шланга — котушка з шлангом HBX 5.35

Стильний бокс для шланга кріпиться на стіну, заощаджуючи простір, і під’єднується до водопроводу за допомогою з’єднувального шланга. Завдяки поворотному настінному кронштейну з кутом обертання понад 180°, ви з легкістю дістанетесь до кожного куточка саду.

Шланг плавно висувається до необхідної довжини та автоматично фіксується завдяки багатоступеневій системі блокування. Щоб змотати його назад, достатньо легкого потягування — вбудований механізм забезпечує контрольоване змотування без перегинів і вузлів.

Інноваційна система FlexChange дозволяє швидко знімати бокс зі стіни та переносити його на додатковий мобільний наконечник (опційно). Настінний кронштейн також має прорізи для зручного зберігання насадок і поливальних аксесуарів.

Морозостійкий і стійкий до ультрафіолету бокс призначений для цілорічного використання просто неба — без потреби демонтажу.