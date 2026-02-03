Зберігання шлангів
Візки, котушки, контейнери та настінні вішалки для шлангів від Kärcher — це зручне та ефективне рішення для впорядкованого зберігання. Вони забезпечують охайний вигляд ділянки, захищають шланги від пошкоджень і плутанини, подовжують термін їх експлуатації. Завдяки продуманій конструкції шланг завжди легко дістати та змотати, а полив стає комфортним, безпечним й організованим процесом.
Ваш сад. Ваш витвір мистецтва.
Творчість починається з деталей. Системи зберігання шлангів Kärcher допомагають підтримувати ідеальний порядок, щоб ніщо не заважало вам втілювати задумане. Функціональні, надійні та естетично продумані, котушки, візки й настінні рішення Kärcher вписуються у простір гармонійно, не затьмарюючи красу вашого саду. Вони захищають шланг від пошкоджень і забезпечують зручність під час кожного поливу.
Натхнення приходить несподівано — і з Kärcher ви завжди готові до нього.
Бокси для шлангів
Автоматичний настінний бокс для шланга — котушка з шлангом HBX 5.35
Стильний бокс для шланга кріпиться на стіну, заощаджуючи простір, і під’єднується до водопроводу за допомогою з’єднувального шланга. Завдяки поворотному настінному кронштейну з кутом обертання понад 180°, ви з легкістю дістанетесь до кожного куточка саду.
Шланг плавно висувається до необхідної довжини та автоматично фіксується завдяки багатоступеневій системі блокування. Щоб змотати його назад, достатньо легкого потягування — вбудований механізм забезпечує контрольоване змотування без перегинів і вузлів.
Інноваційна система FlexChange дозволяє швидко знімати бокс зі стіни та переносити його на додатковий мобільний наконечник (опційно). Настінний кронштейн також має прорізи для зручного зберігання насадок і поливальних аксесуарів.
Морозостійкий і стійкий до ультрафіолету бокс призначений для цілорічного використання просто неба — без потреби демонтажу.
Шланговий кілок для автоматичних шлангових коробок HBX
Шланговий кілок можна встановити в будь-якому місці садової ділянки — він просто вкручується в ґрунт і забезпечує надійне кріплення завдяки міцному металевому шипу. Навіть на нерівній поверхні монтаж залишається точним завдяки вбудованому рівню.
Завдяки інноваційній системі FlexChange, шланговий бокс Kärcher легко кріпиться до кілка без використання інструментів. Радіус повороту 360° забезпечує максимальну свободу під час поливу — шланг легко дотягується до всіх куточків саду.
Рішення, створене для гнучкості, зручності та повного контролю над поливом — саме там, де це потрібно.
Візок для шланга
Металевий візок для шланга HT 6 M
Візок для шлангів HT 6 M — міцність, зручність і продуманий дизайн.
HT 6 M — це ідеальне рішення для тих, хто цінує надійність і зручність у догляді за садом. Оснащений міцною металевою котушкою, візок забезпечує довгий термін служби та витримує щоденне використання навіть у складних умовах. Завдяки зручним колесам його легко переміщувати саме туди, де потрібен полив. Розумні швидкознімні важелі дозволяють одним рухом перевести ручку з компактного положення для зберігання у зручну висоту для роботи. Широка основа гарантує стабільність під час змотування шланга, а напрямна та ергономічна рукоятка забезпечують плавне, контрольоване намотування. Модель також оснащена рядом практичних деталей: краплевловлювачем, тримачем для насадок, а також складною кривошипною ручкою, що дозволяє зберігати візок у максимально компактному вигляді.
Котушка для шланга
Котушка зі шлангом HR 4.30 Set
Чи на стіні, чи посеред зеленого оазису — шлангова котушка HR 4.30 завжди виглядає акуратно та гармонійно вписується в простір. Котушка може залишатися на настінному кронштейні для стаціонарного поливу або легко зніматися для мобільного використання по всій ділянці. Продумана трикутна форма з низьким центром ваги забезпечує високу стійкість навіть на газоні чи нерівному ґрунті. А ергономічна кривошипна ручка, що вільно обертається, робить змотування шланга напрочуд легким та зручним.
Тримачі для шлангів
Тримач для шлангів Plus
Міцний та елегантний тримач для шлангів Kärcher Hose Hanger Plus ідеально підходить для кріплення на зовнішніх стінах. Завдяки продуманій конструкції він не лише заощаджує простір, а й забезпечує зручне зберігання шлангів, розпилювачів, садових пістолетів у межах досяжності. Тримач сумісний з усіма стандартними садовими шлангами та дозволяє швидко змотувати й розмотувати шланг. Це зручне рішення для підтримання порядку на ділянці навіть у найменшому просторі.
Інноваційні системи зберігання шлангів Kärcher поєднують у собі функціональність, надійність і сучасний дизайн. Надійна якість від Kärcher — розумний вибір для щоденних задач з поливу.
Продовження гарантії на нове обладнання для зберігання шланга Kärcher
5 років гарантії на бокси, котушки, візки та тримачі для шлангів — зареєструйте покупку просто зараз!