Шланг надійно зберігається і завжди готовий до використання: елегантна котушка з садовим шлангом легко закріплюється на стіні та з'єднується з водопровідним краном за допомогою з’єднувального шланга. Завдяки спеціальному кронштейну котушка може обертатися більш ніж на 180°, що забезпечує безперешкодний доступ до будь-якої ділянки саду. Шланг можна витягнути на необхідну довжину (до 35 м), причому він автоматично фіксується в проміжних положеннях із мінімальним кроком. Щоб зняти фіксацію, достатньо лише трохи потягнути за кінець шланга – після цього він автоматично та рівномірно змотується, уникаючи утворення вузлів і перегинів. Інноваційна система кріплення FlexChange дозволяє легко знімати котушку зі стінового кронштейна без інструментів, наприклад, для її встановлення на опціональну платформу, яка закріплюється в землі. Крім того, знімний кронштейн можна використовувати для зберігання розпилювачів або інших аксесуарів для поливу. Котушка зі шлангом виготовлена з матеріалів, стійких до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання, що дозволяє їй залишатися на стіні будинку протягом усього року. Kärcher надає на цю котушку 5-річну гарантію, підтверджуючи її високу якість і довговічність.