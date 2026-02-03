K 2 Universal Edition компактний пристрій ідеально підходить для будь-яких періодичних прибирань у будинку та дворі. Чистка ніколи не була простішою. А для миття автомобіля вже в комплект: пінна насадка, шампунь для автомобіля (0,5 літра) та щітка для миття. Завдяки невеликій вазі і вбудованій зручній ручці для перенесення ви можете легко транспортувати K 2 Universal Edition туди, куди вам потрібно. Система Quick Connect пропонує додаткову зручність, так як її швидке з'єднання дозволяє приєднувати і від'єднувати шланг високого тиску довжиною три метри від пристрою і легко запускати пістолет. Усі вхідні в комплект аксесуари можна легко укласти в K 2 Universal Edition. Це стало можливим завдяки розумним дужкам на пристрої. Навіть кабель живлення може бути акуратно покладений у вбудований відсік для кабелю.