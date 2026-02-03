Мінімийка високого тиску K 2 Universal Edition Car
Мийка високого тиску K 2 Universal Edition ідеально підходить для використання час від часу і видалення невеликих забруднень навколо будинку (наприклад, з велосипедів, садових інструментів, садових меблів).
K 2 Universal Edition компактний пристрій ідеально підходить для будь-яких періодичних прибирань у будинку та дворі. Чистка ніколи не була простішою. А для миття автомобіля вже в комплект: пінна насадка, шампунь для автомобіля (0,5 літра) та щітка для миття. Завдяки невеликій вазі і вбудованій зручній ручці для перенесення ви можете легко транспортувати K 2 Universal Edition туди, куди вам потрібно. Система Quick Connect пропонує додаткову зручність, так як її швидке з'єднання дозволяє приєднувати і від'єднувати шланг високого тиску довжиною три метри від пристрою і легко запускати пістолет. Усі вхідні в комплект аксесуари можна легко укласти в K 2 Universal Edition. Це стало можливим завдяки розумним дужкам на пристрої. Навіть кабель живлення може бути акуратно покладений у вбудований відсік для кабелю.
Особливості та переваги
Вбудований відсік для кабелюКабель живлення можна акуратно і компактно прибрати.
Зручне зберігання аксесуарівШланг високого тиску, розпилювальну трубку і пістолет можна легко зберігати, прикріпивши їх до пристрою.
Система Quick ConnectШланг високого тиску швидко приєднувати і від'єднувати від пристрою і легко запускати пістолет.
Компактні розміри і легка вага
- Пристрій легко переноситься і транспортується.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Тиск (бар/МПа)
|110 / 11
|Продуктивність (л/год)
|макс. 360
|Продуктивність за площею (м²/год)
|20
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Споживана потужність (кВт)
|1,4
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,77
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,918
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|182 x 280 x 390
Комплектація
- Набір для очищення автомобіля Car: Щітка для миття, пінна насадка, авто-шампунь 0.5 л
- Пістолет: Пістолет G 120 Q
- 1-позиційна струменева трубка
- Шланг високого тиску: 3 м
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
Відео
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 2 Universal Edition Car
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.