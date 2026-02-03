Мінімийка високого тиску K 2 Universal Edition Car

Мийка високого тиску K 2 Universal Edition ідеально підходить для використання час від часу і видалення невеликих забруднень навколо будинку (наприклад, з велосипедів, садових інструментів, садових меблів).

K 2 Universal Edition компактний пристрій ідеально підходить для будь-яких періодичних прибирань у будинку та дворі. Чистка ніколи не була простішою. А для миття автомобіля вже в комплект: пінна насадка, шампунь для автомобіля (0,5 літра) та щітка для миття. Завдяки невеликій вазі і вбудованій зручній ручці для перенесення ви можете легко транспортувати K 2 Universal Edition туди, куди вам потрібно. Система Quick Connect пропонує додаткову зручність, так як її швидке з'єднання дозволяє приєднувати і від'єднувати шланг високого тиску довжиною три метри від пристрою і легко запускати пістолет. Усі вхідні в комплект аксесуари можна легко укласти в K 2 Universal Edition. Це стало можливим завдяки розумним дужкам на пристрої. Навіть кабель живлення може бути акуратно покладений у вбудований відсік для кабелю.

Особливості та переваги
Мінімийка високого тиску K 2 Universal Edition Car: Вбудований відсік для кабелю
Вбудований відсік для кабелю
Кабель живлення можна акуратно і компактно прибрати.
Мінімийка високого тиску K 2 Universal Edition Car: Зручне зберігання аксесуарів
Зручне зберігання аксесуарів
Шланг високого тиску, розпилювальну трубку і пістолет можна легко зберігати, прикріпивши їх до пристрою.
Мінімийка високого тиску K 2 Universal Edition Car: Система Quick Connect
Система Quick Connect
Шланг високого тиску швидко приєднувати і від'єднувати від пристрою і легко запускати пістолет.
Компактні розміри і легка вага
  • Пристрій легко переноситься і транспортується.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Тиск (бар/МПа) 110 / 11
Продуктивність (л/год) макс. 360
Продуктивність за площею (м²/год) 20
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 1,4
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 3,77
Вага (з упаковкою) (кг) 5,918
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 182 x 280 x 390

Комплектація

  • Набір для очищення автомобіля Car: Щітка для миття, пінна насадка, авто-шампунь 0.5 л
  • Пістолет: Пістолет G 120 Q
  • 1-позиційна струменева трубка
  • Шланг високого тиску: 3 м
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
Мінімийка високого тиску K 2 Universal Edition Car

Відео

Області застосування
  • Велосипеди
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Меблі для саду/тераси/балкона
