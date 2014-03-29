Очищення сухим льодом
Все необхідне для підтримки чистоти на промислових підприємствах. Промисловим споживачам Керхер пропонує інноваційні, всебічно продумані рішення, розраховані на будь-які потреби. Асортимент включає апарати високого тиску, промислові пилососи, обладнання для очищення ємностей і деталей, а також апарати для струменевого чищення сухим льодом.
Технологія L2P - новий етап у розвитку технології очищення сухим льодом
IB 10/8 L2P видаляє всі можливі забруднення
Технологія L2P буде корисна в роботі з усіма складними за структурою поверхнями: металом, деревом, гумою, пластиком і текстилем. Не потрібно додатково сушити деталь після очищення - поверхня готова до використання відразу.
Перший і єдиний в світі айс-бластер для сухого льоду, що виробляє власні гранули.
> Детальніше про технологію L2P
Бездоганна чистота
Очищення верстатів, деталей і форм часто є складною задачею. Традиційна піскоструменева або дрібоструменева обробка залишає сліди абразивного матеріалу, що вимагає додаткового прибирання. Потужні апарати Kärcher для струменевого чищення сухим льодом виключають невиправдані витрати часу і сил. Гранули сухого льоду, якими вони бомбардують поверхню, ефективно видаляють бруд і відразу ж випаровуються, перетворюючись на вуглекислий газ (CO2). Після такої обробки залишається лише бездоганна чистота.
Переваги струменевого чищення сухим льодом
- Очищення без демонтажу
Не потрібно розбирати предмет очищення: гранули сухого льоду легко проникають у важкодоступні місця.
- Скорочення простоїв устаткування
за рахунок швидкої і ефективної очистки.
- Екологічність
Очищення проводиться без застосування хімікатів або абразивних засобів.
- Бережна обробка поверхонь
- Очищення без залишків
Сухий лід сублімується, повністю перетворюючись на вуглекислий газ. Після очищення не потрібно видаляти забруднену воду або залишки абразивного матеріалу.
Холод × прискорення = чистота
Апарат для струменевого чищення сухим льодом за допомогою стиснутого повітря розганяє гранули розміром до 3 мм до швидкості, що перевищує 150 м/с. Низька температура (- 79 °C) забезпечує замерзання і розтріскування шару бруду, а висока швидкість гранул сухого льоду - її легке відділення. Цей метод чищення дозволяє ефективно видаляти практично будь-які забруднення без пошкодження об'єктів, що очищуються.
Перетворення двоокису вуглецю в лід
При виготовленні сухого льоду зріджений двоокис вуглецю надходить в прес гранулятора і в результаті зниження тиску твердне, перетворюючись на "сніг", який ущільнюється гідравлічним циліндром і, проходячи через екструдер, утворює стрижні сухого льоду, що розколюються на гранули.
Наведення чистоти на будь-яких об'єктах
Апарати Kärcher серіі "Ice Blaster" дозволяють здійснювати чистку без використання чистячих засобів і хімічних добавок. Вони можуть експлуатуватися і на ділянках, що не допускають застосування води і піскоструменевої обробки. Повна сублімація гранул виключає також утворення стічних вод. Крім того, Kärcher пропонує високопродуктивні гранулятори, що забезпечують самостійне виготовлення сухого льоду.
Машинобудування та виготовлення металоконструкцій
Наша техніка значно полегшує проведення робіт по загальному і підтримуючому чищенні верстатів, зварювальних автоматів, конвеєрів і лакувальних установок.
Друкарні
Друкарські машини, циліндри, інструменти та інші елементи обладнання, очищені струменем сухого льоду, виглядають як нові.
Деревообробка і електропромисловість
Наші апарати гарантують ефективну очистку деревообробних верстатів, генераторів, турбін, розподільних шаф і т. д.
Полімерна та пакувальна промисловість
Апарат для струменевого чищення сухим льодом надійно очищує ливарні прес-форми та виробничі лінії від залишків силікону, гуми, лакофарбових матеріалів, а також багатьох інших забруднень.
Автозаводи і ливарні цехи
Наші апарати для струменевого чищення сухим льодом видаляють з будь-яких металевих і пластмасових деталей і заготовок склеювальні і розділові речовини, сліди силікону, гуми, лакофарбових матеріалів, обмазувальних мас і т. д. Литні прес-форми, інструменти і цілі автоматичні лінії очищаються без утворення залишків абразивного кошти.
Харчова, фармакологічна і косметична промисловість
Апарати серії "Ice Blaster" очищають фасувальне і змішувальне обладнання, виробничі лінії і маніпулятори, ємності й печі, видаляючи з них нагар, жирові відкладення, крохмаль і т. д.
Целюлозно-паперове виробництво
Відкладення клею, вапна, пилу і целюлози призводять до відмов машин і зниження якості продукції. Струйная чистка сухим льодом забезпечує швидке відновлення експлуатаційної готовності виробничого обладнання.
Комунальне господарство
Для усунення графіті і слідів жувальної гумки, що стали серйозною проблемою для багатьох міст, потрібна техніка, що гарантує не тільки ретельне, але й обережне очищення стін і інших поверхонь. Оптимальним рішенням є апарати Kärcher для струменевого чищення сухим льодом, ефективно видаляють бруд, не пошкоджуючи матеріали.
Екологічність методу струменевого чищення сухим льодом
Відсутність небезпечних речовин
При струменевому очищенні сухим льодом не використовуються токсичні і такі, що забруднюють навколишнє середовище розчинники, або інші хімікати. Відповідно не утворюються і пари таких речовин, що виключає шкідливий вплив на здоров'я персоналу, що проводить очищення, а також на оточуючих людей.
Простота утилізації відходів
Після чищення сухим льодом не залишається слідів абразивного матеріалу, а видалений бруд падає на підлогу і може бути легко прибраний шляхом підмітання. Утилізації потребують тільки самі забруднення - на відміну від методів чищення з використанням хімікатів, пов'язаних із необхідністю утилізації небезпечних речовин.
Відсутність вторинних відходів
При піскоструменевій обробці, чищенні содою або струменем води сам матеріал, що очищується, перетворюється на проблематичні відходи, особливо якщо він використовується для видалення забруднень, що містять небезпечні речовини. Утворення великого обсягу вторинних відходів потребує великих витрат часу і коштів на їх усунення.
Виробництво двоокису вуглецю
CO2 – побічний продукт безлічі промислових процесів. Наприклад, двоокис вуглецю утворюється при синтезі аміаку або метанолу. Велика частка вуглекислого газу утворюється в якості побічного продукту хімічної переробки нафти і природного газу. Крім того, вуглекислий газ виділяється при спалюванні палива на електростанціях або при проведенні процесів бродіння.
Тож у промислово розвинених країнах більше не практикується спеціальне виробництво CO 2 шляхом спалювання корисних горючих копалин.
Захисне спорядження
При струменевому чищення сухим льодом потрібно наведене нижче захисне спорядження.
Захисні навушники
Оскільки рівень шуму при експлуатації апарату для струменевого чищення сухим льодом може значно перевищувати 85 дБ (А), потрібно використовувати засоби захисту слуху.
Захисні рукавички
Для захисту рук від обмороження при виконанні робіт з гранулами сухого льоду рекомендується носіння рукавичок.
Захисні окуляри
Для захисту очей від частинок бруду, що розлітаються, рекомендується використання захисних окулярів. Крім того, можливе використання комплексного рішення - захисного шолома з забралом і навушниками.
Засоби захисту органів дихання
Залежно від умов виконання робіт (зокрема, пилоутворення або створення високої концентрації CO2) може знадобитися використання респіратора або навіть протигаза.
Детектор CO2
Для контролю вмісту вуглекислого газу в повітрі персоналу слід носити з собою індивідуальний детектор CO2, який дає сигнал тривоги при перевищенні гранично допустимої концентрації.
Інформаційні матеріали
Контактна інформація
Якщо Вас зацікавила наше інноваційне рішення, зв'яжіться з нами.