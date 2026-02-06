Апарат для чищення сухим льодом IB 10/8 L2P
IB 10/8 L2P - перший в світі апарат для очищення сухим льодом з вбудованою системою виробництва сухого льоду з рідкого CO₂. Ідеально підходить для короткострокового та швидкого очищення без складної логістики і підготовчих робіт.
До цих пір спонтанна робота за допомогою апарату струминного очищення сухим льодом була майже не можлива, наприклад, прямо під час технічного обслуговування автомобіля або інших транспортних засобів, безпосередньо у виробничому циклі при різкій необхідності, оскільки за цим стояв складний організаційний процес доставки сухого льоду, це було невиправдано дорого для короткострокового використання. Тепер же це можливо з IB 10/8 L2P, першим в світі апаратом для струминного очищення сухим льодом з інтегрованою системою виробництва сухого льоду з рідкого CO₂. Завдяки інноваційному процесу - рідкий CO₂ перетворюється в гранули сухого льоду, а L2P означає Liquid to Pellet - «рідина в гранули». Оскільки рідкий CO₂ зберігатися в газових балонах практично необмежену кількість часу, можна уникнути зазвичай тривалої і складної логістики сухого льоду. Дуже низьке споживання стисненого повітря апаратом також значно знижує технічні вимоги необхідні для роботи. При цьому повністю зберігаються переваги технології очищення сухим льодом, яку Kärcher уже мав і раніше в своїй лінійці. IB 10/8 L2P очищає дуже дбайливо - навіть при складних контурах і формі, при заглибленнях і виїмках, зубчастій або рифленій поверхні, а також в разі сильних забруднень, наприклад пригорілих відкладення. При цьому не залишається ніяких побічних продуктів очищення (наприклад пісок або абразив, після піскоструя).
Особливості та переваги
Ергономічний пістолетШвидка і проста зміна форсунки завдяки які швидкоз'ємним муфтам Вбудована підсвітка Перемикач подачі/ вимикання льоду безпосередньо на пістолеті
Просте та інтуїтивно зрозуміле управлінняНа дисплеї відображаються параметри струменя, напрацювання, час до обслуговування Кількість сухого льоду можна відрегулювати за допомогою кнопки Вбудований дисплей для контролю стану і допоміжних систем, наприклад, контролю тиску
Безпечне струменеве очищення сухим льодомCO₂ відводиться через вихлопної шланг Безпечне використання, відсутність контакту з гранулами сухого льоду Спуск на пістолеті, що сам блокується
Компактний і мобільний
- Колеса і ручки забезпечують мобільність і безпечне транспортування
- Можливість роздільного зберігання всіх компонентів. Зберігання аксесуарів на корпусі
Специфікації
Технічні характеристики
|Споживана потужність (кВт)
|1
|Каркас/рама
|Пластиковий корпус
|Перевірено (ким)
|CE
|Довжина кабелю. (м)
|5,5
|Тиск повітря (бар/МПа)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Якість повітря
|Сухий, без домішок масла
|Витрата повітря (м³/хв)
|0,07 - 0,8
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|95
|Гранули сухого льоду (діаметр) (мм)
|2,5
|Витрати сухого льоду (кг/год)
|2 - 8
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Напруга (В)
|220 - 230
|Маса (без приладдя) (кг)
|92
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|103,551
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|870 x 450 x 970
Комплектація
- Шланг з електричною підводкою і швидкодіючою муфтою
- Пістолет (ергономічний та безпечний)
Оснащення
- Перемикач на "тільки повітря" і "повітря і лід"
- Електронне управління
Відео
Області застосування
- Для очищення поверхонь машин, компонентів двигуна, форм і ущільнювачів
- Для очищення шаф управління, електричних компонентів і елементів управління
- Для чищення оббивки і текстилю
- Для очищення садового інвентарю і газонокосарок-роботів