До цих пір спонтанна робота за допомогою апарату струминного очищення сухим льодом була майже не можлива, наприклад, прямо під час технічного обслуговування автомобіля або інших транспортних засобів, безпосередньо у виробничому циклі при різкій необхідності, оскільки за цим стояв складний організаційний процес доставки сухого льоду, це було невиправдано дорого для короткострокового використання. Тепер же це можливо з IB 10/8 L2P, першим в світі апаратом для струминного очищення сухим льодом з інтегрованою системою виробництва сухого льоду з рідкого CO₂. Завдяки інноваційному процесу - рідкий CO₂ перетворюється в гранули сухого льоду, а L2P означає Liquid to Pellet - «рідина в гранули». Оскільки рідкий CO₂ зберігатися в газових балонах практично необмежену кількість часу, можна уникнути зазвичай тривалої і складної логістики сухого льоду. Дуже низьке споживання стисненого повітря апаратом також значно знижує технічні вимоги необхідні для роботи. При цьому повністю зберігаються переваги технології очищення сухим льодом, яку Kärcher уже мав і раніше в своїй лінійці. IB 10/8 L2P очищає дуже дбайливо - навіть при складних контурах і формі, при заглибленнях і виїмках, зубчастій або рифленій поверхні, а також в разі сильних забруднень, наприклад пригорілих відкладення. При цьому не залишається ніяких побічних продуктів очищення (наприклад пісок або абразив, після піскоструя).