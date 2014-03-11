Професійна техніка для прибирання
Професійне прибирання потребує рішення самих різноманітних задач і виконання робіт в самих різних умовах. Широкий асортимент високоефективної та екологічної прибиральної техніки Kärcher включає обладнання, що розраховане на потреби будь-яких підприємств – клінингових або обслуговуючих компаній, крупних чи малих промислових підприємств, тваринницьких ферм, фабрик-кухонь і т. д. Зрозуміло, в нього входять всесвітньо відомі апарати високого тиску, розраховані на професійне застосування. А ще - апарати надвисокого тиску, підлогомиючі і підмітальні машини та безліч інших видів високопродуктивної та енергозберігаючої техніки.
Галузеві рішення: продукти професійного призначення
Оптимальне виконання прибиральних робіт - одна з важливих умов рентабельної роботи будь-яких підприємств. Велику роль відіграють і екологічні аспекти. Тому ми пропонуємо Вам широкий асортимент прибиральної техніки, що дозволяє задовольнити запити будь-яких галузей.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power+
Одна платформа – безмежні можливості!
На нашій акумуляторній платформі Kärcher Battery Power+ всі апарати Kärcher, які працюють від 36 В, можуть використовувати один і той самий акумулятор. Таким чином, Ви завжди готові до прибиральних та підтримуючих робіт – як у приміщенні, так і на вулиці. Ви отримуєте тривалий час автономної роботи і більш високу продуктивність. Автономна робота в будь-яких умовах – від прибирання салонів літаків до догляду за зеленими насадженнями.
Устаткування надвисокого тиску WOMA
Cверхивисокое тиск як інструмент. Керхер пропонує Вашій увазі індустріальне устаткування WOMA.
Промислові вакуумні системи Ringler
Системи пиловидалення від Ringler (Kärcher Group).
Більш ніж 40-річний досвід проектування промислових пилососів і стаціонарних вакуумних систем гарантує оптимальний врахування потреб клієнтів, високу надійність і продуктивність техніки.