Професійна техніка для прибирання

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power+

Одна платформа – безмежні можливості!

На нашій акумуляторній платформі Kärcher Battery Power+ всі апарати Kärcher, які працюють від 36 В, можуть використовувати один і той самий акумулятор. Таким чином, Ви завжди готові до прибиральних та підтримуючих робіт – як у приміщенні, так і на вулиці. Ви отримуєте тривалий час автономної роботи і більш високу продуктивність. Автономна робота в будь-яких умовах – від прибирання салонів літаків до догляду за зеленими насадженнями.