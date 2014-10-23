Чистячі засоби для дому та саду

Чудове доповнення: засоби для чищення та догляду від Kärcher

Вже більше 30 років Kärcher розробляє і виробляє власні засоби для чищення та догляду, приділяючи при цьому особливу увагу проблемам охорони довкілля та цінних природних ресурсів. Наші чистячі засоби оптимально поєднуються з технікою Kärcher, що гарантує не тільки чудові результати чистки, але й економію часу, води та енергії. Крім того, всі наші продукти легко розкладаються біологічним шляхом. А наш новий універсальний засіб для чищення eco!оgic - черговий крок на шляху ресурсозбереження: до його складу входять тільки поверхнево-активні речовини, що виготовляються на 100% з відтвореної сировини, а при виробництві полімерної ємності використовується більш 96% рослинних матеріалів.