Чистячі засоби для дому та саду

Ще чистіше - завдяки відповідним чистячих засобів. Техніка Kärcher в поєднанні з проблемно-орієнтованими миючими засобами Kärcher гарантує максимальну ефективність прибирання. Наш асортимент надає широкий вибір засобів для чищення та догляду, розрахованих на виконання найрізноманітніших робіт в будинку, навколо будинку і в саду.

Reinigungsmittel

Познайомтеся з нашою великою програмою засобів для чищення та догляду

Чудове доповнення: засоби для чищення та догляду від Kärcher

Вже більше 30 років Kärcher розробляє і виробляє власні засоби для чищення та догляду, приділяючи при цьому особливу увагу проблемам охорони довкілля та цінних природних ресурсів. Наші чистячі засоби оптимально поєднуються з технікою Kärcher, що гарантує не тільки чудові результати чистки, але й економію часу, води та енергії. Крім того, всі наші продукти легко розкладаються біологічним шляхом. А наш новий універсальний засіб для чищення eco!оgic - черговий крок на шляху ресурсозбереження: до його складу входять тільки поверхнево-активні речовини, що виготовляються на 100% з відтвореної сировини, а при виробництві полімерної ємності використовується більш 96% рослинних матеріалів.

Нова автохімія Karcher! Обирай!

Поверни блиск своєму авто!

Широкий асортимент автохімії Kärcher, призначенної для автовласників, включає оптимальні рішення як для очищення будь-яких зовнішніх поверхонь автомобіля (кузова, скла і коліс), так і для догляду за його салоном - виведення плям, очищення скла, освіження кольорів оббивки і полімерних матеріалів. За їх допомогою Ви повернете своєму автомобілю сяючий зовнішній вигляд.

Це просто WOW!

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