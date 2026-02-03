Господарські пилососи

Вологе або сухе, велике або дрібне сміття - в машині, підвалі, гаражі, майстерні або будинку - господарський пилосос Kärcher для вологого та сухого прибирання вражає своєю багатофункціональністю. Вони надзвичайно міцні, мають відмінну потужність всмоктування і дуже енергоефективні. Завдяки компактному дизайну їх можна легко зберігати практично будь-де, і вони завжди будуть під рукою. Численні функції та широкий вибір аксесуарів забезпечують ідеальні результати очищення та максимальну зручність використання. Наші акумуляторні моделі зручно використовувати усюди, де немає розеток.

Популярна серія WD від Kärcher включає моделі різної потужності: від компактного WD 2 до професійного WD 6. Особливо популярна модель Kärcher WD 5 – характеристики цього пилососа включають об'єм контейнера 25 літрів, потужність всмоктування до 280 Вт, функцію очищення фільтра та можливість підключення електроінструментів.

Можливості застосування

Багатофункціональність закладена в ДНК наших господарських пилососів. Ці сильні багатозадачні пристрої допоможуть прибрати у підвалі, гаражі, майстерні або саду. Для ремонтних робіт, прибирання автомобіля, позбавлення осколків або пролитої води. Неважливо, сухий це бруд, мокрий, великий або дрібний – ці потужні пристрої надійно справляються навіть з його великою кількістю, а також зберуть воду.

Людина пилососить автомобіль господарським пилососом Kärcher

Чудова продуктивність прибирання та потужність всмоктування

Там, де звичайні побутові пилососи лише намагаються, господарські пилососи Kärcher справді справляються із завданням. Завдяки потужному всмоктування у поєднанні з видатною енергоефективністю пилососи для сухого та вологого збирання забезпечують ідеальний збір бруду, забезпечуючи швидкі та ретельні результати прибирання. Використання пилососа при пилянні, шліфуванні та інших операціях знижує вплив пилу та бруду, зберігаючи робоче місце у чистоті.

Прибирання будівельного майданчика господарським пилососом Kärcher

Ще більше зручності

Зручність: компактний дизайн займає мало місця для зберігання. Це дозволяє розташувати шланг та приладдя безпосередньо на пристрої. Інноваційна конструкція фільтрів робить господарські пилососи зручними у використанні взагалі без контакту з брудом. Більше того, пилососи мають довгий термін служби завдяки високому рівню якості та надійності.

Зберігання господарського пилососу

Особливості

icon_arrow

icon_arrow

Сфери застосування

Надійні господарські пилососи Kärcher не зупиняються на досягнутому. Вони видаляють сухий бруд так само ефективно, як і вологий, і навіть велику кількість рідини для них не є проблемою.

Kärcher WD 5 P S

Чищення автомобілів

Широкий асортимент аксесуарів господарського пилососа дозволяє легко прибирати між сидіннями та у важкодоступних місцях у салоні й багажнику для машини. Завдяки своїй універсальності цей пристрій можна використовувати як автомобільний пилосос для щоденного догляду за транспортом. У такому форматі він працює як повноцінний і зручний автопилосос, забезпечуючи комфорт під час кожного прибирання.

Kärcher WD 5 P S

Ремонт

Господарські пилососи Kärcher легко справляються з великим сміттям. Інноваційна система фільтрації та висока потужність всмоктування спрощують процес збирання та дозволяють працювати з низьким споживанням енергії. Мокрий чи вологий щебінь, а також дрібне будівельне сміття не становлять жодних труднощів.

Kärcher WD 3 P S

Майстерня

Зручне видалення пилу під час роботи з дерева в майстерні. На моделях з вбудованою розеткою електричні пристрої можна підключати безпосередньо до господарського пилососа, який автоматично всмоктує тирсу, як тільки ви починаєте пиляння.

Kärcher WD 2

Рідини та уламки

Розбиті пляшки для пиття, невеликі калюжі або вологий бруд — не проблема завдяки високій потужності всмоктування, міцному контейнеру та можливості пилососити без мішкового фільтра.

Господарський пилосос збирає розлиту воду

Вода, що протікла, або пролита вода

Великі калюжі виникають з різних причин, але в кожному випадку їх можна ретельно видалити за допомогою господарського пилососу Kärcher. Великий контейнер дозволяє пилососити протягом тривалого часу, а також швидко та без зусиль збирати велику кількість води.

Господарські пилососи з функцією видування

Сад

Господарський пилосос — справжній помічник, який стане у пригоді навіть у саду. Він легко прибирає дрібні гілочки, гравій та листя, а також може здувати їх убік завдяки функції повітродувки. Завдяки своїй універсальності (і як садовий пилосос) цей апарат ідеально підходить для щоденної підтримки чистоти на подвір’ї.

Господарські пилососи для робіт біля будинку

Зовнішня територія

Внутрішні дворики, гаражі, під'їзди будинків та сходи знову стають чистими за допомогою господарських пилососів.

Господарські пилососи для прибирання великого сміття у приміщенні

Усередині будинку

WD можна використовувати як звичайні пилососи для прибирання житлових приміщень, використовуючи спеціальні аксесуари, наприклад, насадку для килимів.

Що означають символи у назві пилососа?

icon_arrow

FAQs

Як працює функція очищення фільтра у господарських пилососах Kärcher?

Як замінити картриджний фільтр (WD 2 – WD 3)?

Як замінити плоский гофрований фільтр (WD 4 – WD 6)?

Як вставити фільтр-мішок у господарські пилососи Kärcher для вологого та сухого прибирання (WD 2 – WD 6)?

Як зберігати шланг господарського пилососу Kärcher (WD 3 – WD 6)?

Завдяки вбудованій функції очищення фільтра забруднені фільтри у всіх першокласних пилососах лінійки WD 5 – WD 6 можна швидко та ефективно очистити, натиснувши кнопку очищення фільтра. Це означає, що ви можете працювати з незмінно високою потужністю всмоктування навіть при виконанні складних завдань із прибирання.

Сухе, мокре, велике або дрібне сміття – не має значення! Насадки для підлоги власної розробки гарантують ідеальний збір сміття, вражають оптимальним ковзанням і можуть бути швидко та легко адаптовані до вологого чи сухого прибирання. З нашою насадкою для підлоги перемикання зручно здійснюється за допомогою перемикача на насадці. Спеціальні насадки для підлоги гарантують повне задоволення від результатів прибирання.

Сухе прибирання пилососом

Для пристроїв з поролоновим фільтром (WD 2) ми рекомендуємо додатково використовувати фільтр-мішок.

Для пристроїв із картриджними або плоскими складчастими фільтрами (WD 3 – WD 6) при збиранні дрібного пилу слід використовувати фільтр-мішок. Для інших цілей можна без проблем пропилососити без фільтр-мішка.

Вологе прибирання пилососом

При пилососі рідин та вологого бруду ми рекомендуємо пилососити без фільтр-мішка. Пінопластові фільтри, картриджні фільтри та плоскі складчасті фільтри не пошкоджуються при вологому прибиранні пилососом.

При необхідності промийте поролоновий фільтр і картриджний фільтр під проточною водою. Не тріть і не чистіть його. Перед повторним використанням дайте фільтрувальному матеріалу повністю висохнути.

Пилососи сухого та вологого прибирання Kärcher не підходять для збирання попелу. Холодну золу можна прибрати за допомогою пилососу Kärcher для видалення золи.

Різні моделі Kärcher мають різну ємність заповнення, тому максимальна ємність заповнення залежить від моделі пристрою. Якщо досягнуто максимального обсягу наповнення, поплавець закриває вакуумний отвір, що зупиняє всмоктування. Пристрій не вимикається автоматично, а працює з підвищеною швидкістю. Негайно вимкніть пилосос та спорожніть контейнер.

Детальна інформація про мінімальну та максимальну потужність мережевої розетки вказана на ній самій.

Господарський пилосос не є повноцінним будівельним пилососом, проте в окремих випадках його можна використовувати під час ремонтних робіт. Такі моделі підходять для прибирання дрібного будівельного сміття, пилу або залишків матеріалів після нескладних робіт. Водночас для інтенсивного використання, великої кількості будівельного пилу чи важких умов експлуатації рекомендуються спеціалізовані будівельні або професійні пилососи, розраховані на підвищені навантаження.

Акумуляторні господарські пилососи WD 1 та WD 3

Бездротові господарські пилососи для вологого та сухого прибирання

Потужні акумуляторні господарські пилососи для сухого та вологого прибирання від Kärcher забезпечують ретельне прибирання там, де мережеві пилососи для вологого та сухого прибирання недоступні, або у важкодоступних місцях – в автомобілі, під навісом, на дачі або на садових доріжках, при цьому забезпечуючи ту ж функціональність, що і дротовий пристрій. Немає шнура, немає меж. Акумуляторний пилосос WD 3 з великим 17-літровим контейнером та компактний акумуляторний пилосос WD 1 у компактному портативному виконанні.

> Перейти до бездротових господарських пилососів

Аксесуари для господарських пилососів вологого та сухого прибирання: практичні та зручні

Аксесуари для господарських пилососів вологого та сухого прибирання: практичні та зручні

Аксесуари були спеціально розроблені для господарських пилососів сухого та вологого прибирання Kärcher. Разом з пристроями вони забезпечують вражаючу ефективність очищення та розширюють сферу застосування.

> Перейти до вибору аксесуарів

Професійні та промислові пилососи Kärcher

Для виконання професійних робіт Kärcher пропонує окремий напрям техніки, створений для інтенсивних навантажень і складних умов експлуатації. До нього входять професійні та промислові пилососи, здатні ефективно видаляти будівельний пил, дрібне сміття, залишки матеріалів, рідини та інші складні забруднення.

> Професійні пилососи для всмоктування сухого та вологого бруду

> Промислові пилососи

