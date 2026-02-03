Господарські пилососи
Вологе або сухе, велике або дрібне сміття - в машині, підвалі, гаражі, майстерні або будинку - господарський пилосос Kärcher для вологого та сухого прибирання вражає своєю багатофункціональністю. Вони надзвичайно міцні, мають відмінну потужність всмоктування і дуже енергоефективні. Завдяки компактному дизайну їх можна легко зберігати практично будь-де, і вони завжди будуть під рукою. Численні функції та широкий вибір аксесуарів забезпечують ідеальні результати очищення та максимальну зручність використання. Наші акумуляторні моделі зручно використовувати усюди, де немає розеток.
Популярна серія WD від Kärcher включає моделі різної потужності: від компактного WD 2 до професійного WD 6. Особливо популярна модель Kärcher WD 5 – характеристики цього пилососа включають об'єм контейнера 25 літрів, потужність всмоктування до 280 Вт, функцію очищення фільтра та можливість підключення електроінструментів.
Можливості застосування
Багатофункціональність закладена в ДНК наших господарських пилососів. Ці сильні багатозадачні пристрої допоможуть прибрати у підвалі, гаражі, майстерні або саду. Для ремонтних робіт, прибирання автомобіля, позбавлення осколків або пролитої води. Неважливо, сухий це бруд, мокрий, великий або дрібний – ці потужні пристрої надійно справляються навіть з його великою кількістю, а також зберуть воду.
Чудова продуктивність прибирання та потужність всмоктування
Там, де звичайні побутові пилососи лише намагаються, господарські пилососи Kärcher справді справляються із завданням. Завдяки потужному всмоктування у поєднанні з видатною енергоефективністю пилососи для сухого та вологого збирання забезпечують ідеальний збір бруду, забезпечуючи швидкі та ретельні результати прибирання. Використання пилососа при пилянні, шліфуванні та інших операціях знижує вплив пилу та бруду, зберігаючи робоче місце у чистоті.
Ще більше зручності
Зручність: компактний дизайн займає мало місця для зберігання. Це дозволяє розташувати шланг та приладдя безпосередньо на пристрої. Інноваційна конструкція фільтрів робить господарські пилососи зручними у використанні взагалі без контакту з брудом. Більше того, пилососи мають довгий термін служби завдяки високому рівню якості та надійності.
Особливості
Сфери застосування
Надійні господарські пилососи Kärcher не зупиняються на досягнутому. Вони видаляють сухий бруд так само ефективно, як і вологий, і навіть велику кількість рідини для них не є проблемою.
Чищення автомобілів
Широкий асортимент аксесуарів господарського пилососа дозволяє легко прибирати між сидіннями та у важкодоступних місцях у салоні й багажнику для машини. Завдяки своїй універсальності цей пристрій можна використовувати як автомобільний пилосос для щоденного догляду за транспортом. У такому форматі він працює як повноцінний і зручний автопилосос, забезпечуючи комфорт під час кожного прибирання.
Ремонт
Господарські пилососи Kärcher легко справляються з великим сміттям. Інноваційна система фільтрації та висока потужність всмоктування спрощують процес збирання та дозволяють працювати з низьким споживанням енергії. Мокрий чи вологий щебінь, а також дрібне будівельне сміття не становлять жодних труднощів.
Майстерня
Зручне видалення пилу під час роботи з дерева в майстерні. На моделях з вбудованою розеткою електричні пристрої можна підключати безпосередньо до господарського пилососа, який автоматично всмоктує тирсу, як тільки ви починаєте пиляння.
Рідини та уламки
Розбиті пляшки для пиття, невеликі калюжі або вологий бруд — не проблема завдяки високій потужності всмоктування, міцному контейнеру та можливості пилососити без мішкового фільтра.
Вода, що протікла, або пролита вода
Великі калюжі виникають з різних причин, але в кожному випадку їх можна ретельно видалити за допомогою господарського пилососу Kärcher. Великий контейнер дозволяє пилососити протягом тривалого часу, а також швидко та без зусиль збирати велику кількість води.
Сад
Господарський пилосос — справжній помічник, який стане у пригоді навіть у саду. Він легко прибирає дрібні гілочки, гравій та листя, а також може здувати їх убік завдяки функції повітродувки. Завдяки своїй універсальності (і як садовий пилосос) цей апарат ідеально підходить для щоденної підтримки чистоти на подвір’ї.
Зовнішня територія
Внутрішні дворики, гаражі, під'їзди будинків та сходи знову стають чистими за допомогою господарських пилососів.
Усередині будинку
WD можна використовувати як звичайні пилососи для прибирання житлових приміщень, використовуючи спеціальні аксесуари, наприклад, насадку для килимів.
Що означають символи у назві пилососа?
FAQs
Як працює функція очищення фільтра у господарських пилососах Kärcher?
Як замінити картриджний фільтр (WD 2 – WD 3)?
Як замінити плоский гофрований фільтр (WD 4 – WD 6)?
Як вставити фільтр-мішок у господарські пилососи Kärcher для вологого та сухого прибирання (WD 2 – WD 6)?
Як зберігати шланг господарського пилососу Kärcher (WD 3 – WD 6)?
Бездротові господарські пилососи для вологого та сухого прибирання
Потужні акумуляторні господарські пилососи для сухого та вологого прибирання від Kärcher забезпечують ретельне прибирання там, де мережеві пилососи для вологого та сухого прибирання недоступні, або у важкодоступних місцях – в автомобілі, під навісом, на дачі або на садових доріжках, при цьому забезпечуючи ту ж функціональність, що і дротовий пристрій. Немає шнура, немає меж. Акумуляторний пилосос WD 3 з великим 17-літровим контейнером та компактний акумуляторний пилосос WD 1 у компактному портативному виконанні.
Аксесуари для господарських пилососів вологого та сухого прибирання: практичні та зручні
Аксесуари були спеціально розроблені для господарських пилососів сухого та вологого прибирання Kärcher. Разом з пристроями вони забезпечують вражаючу ефективність очищення та розширюють сферу застосування.
Професійні та промислові пилососи Kärcher
Для виконання професійних робіт Kärcher пропонує окремий напрям техніки, створений для інтенсивних навантажень і складних умов експлуатації. До нього входять професійні та промислові пилососи, здатні ефективно видаляти будівельний пил, дрібне сміття, залишки матеріалів, рідини та інші складні забруднення.
> Професійні пилососи для всмоктування сухого та вологого бруду
