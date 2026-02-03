Господарські пилососи

Вологе або сухе, велике або дрібне сміття - в машині, підвалі, гаражі, майстерні або будинку - господарський пилосос Kärcher для вологого та сухого прибирання вражає своєю багатофункціональністю. Вони надзвичайно міцні, мають відмінну потужність всмоктування і дуже енергоефективні. Завдяки компактному дизайну їх можна легко зберігати практично будь-де, і вони завжди будуть під рукою. Численні функції та широкий вибір аксесуарів забезпечують ідеальні результати очищення та максимальну зручність використання. Наші акумуляторні моделі зручно використовувати усюди, де немає розеток.

Популярна серія WD від Kärcher включає моделі різної потужності: від компактного WD 2 до професійного WD 6. Особливо популярна модель Kärcher WD 5 – характеристики цього пилососа включають об'єм контейнера 25 літрів, потужність всмоктування до 280 Вт, функцію очищення фільтра та можливість підключення електроінструментів.