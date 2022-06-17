Акумуляторні господарські пилососи

WD 1 Compact Battery Set

Потрібно швидко пропилососити машину? Без проблем! Завдяки спеціальним аксесуарам для прибирання салону автомобіля та компактному дизайну акумуляторний господарський пилосос для сухого та вологого прибирання на акумуляторній платформі Kärcher Battery Power 18 В вражає своєю універсальністю та розширює межі прибирання. Мініатюрна електростанція!

Крім того, змінний акумулятор Kärcher Battery Power 18 В також можна використовувати в інших пристроях з батарейною платформою Kärcher Battery Power 18 В.

Напруга: 18 В

Об'єм бака: 7 л

Час роботи від батареї: 10 хв*

Картрижний фільтр: Так

Насадка для підлоги: Ні

* Продуктивність на одному заряді акумулятора з акумулятором, що входить до комплекту (2,5 Ач).