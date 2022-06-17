Акумуляторні господарські пилососи
Безмежна свобода - в садовому сараї, в машині або на терасі: господарський пилосос для сухого та вологого прибирання з акумулятором 18 В/36 В прибере будь-який тип сміття та бруду. Будь-то вологе або сухе сміття, велике або дрібне, пилосос, що живиться від акумулятора, готовий до використання в будь-який час, навіть якщо поблизу немає розетки. Крім того, акумулятори також можна використовувати в інших пристроях на акумуляторній платформі Kärcher Battery Power 18 або 36 В.
Продукти
Особливості
Змінний акумулятор 18 В - сумісний з усіма пристроями на акумуляторній платформі 18 В Kärcher Battery Power.
Стан акумулятора постійно відображається на РК-дисплеї (технологія реального часу).
Практичне зберігання аксесуарів: компактне, безпечне та легкодоступне зберігання аксесуарів.
Компактне зберігання шланга на корпусі апарата: всмоктувальний шланг можна зручно розмістити, повісивши його на його верхню частину.
Місце для зберігання: для зручного зберігання інструментів і дрібних деталей, таких як гвинти та цвяхи.
Функція видування для важкодоступних місць.
Тимчасова парковка шланга на верхній частині пристрою.
Система фіксації "Pull & Push": Для швидкого, легкого та безпечного відкривання та закривання контейнера.
Вологе прибирання пилососом підходить для прибирання як великих, так і малих обсягів води.
Ергономічна ручка для перенесення.
Насадка для підлоги Special Clips.
Бездротовий пилосос WD 1 Compact - живлення від акумулятора Kärcher 18 В
Змінний акумулятор 18 В – сумісний з усіма пристроями на платформі акумуляторної платформи Kärcher Battery Power 18 В
Компактний дизайн з практичним зберіганням аксесуарів
Спеціальні аксесуари для чищення салону автомобіля
Для вологого та сухого прибирання без заміни фільтра
Також ідеально підходить для збору невеликих обсягів води
Стан батареї постійно відображається на РК-дисплеї (технологія реального часу)
Функція видуву для важкодоступних місць
Бездротовий пилосос WD 3 Battery (Premium) - живлення від акумулятора Kärcher 36 В
Змінний акумулятор 36 В - сумісний з усіма пристроями на акумуляторній платформі Kärcher Battery Power 36 В
Практичне зберігання аксесуарів
Для вологого та сухого прибирання без заміни фільтру
Надзвичайно універсальний – також використовується для збирання невеликих об'ємів води
Стан акумулятора постійно відображається на РК-дисплеї (технологія реального часу)
Функція видуву для важкодоступних місць
Спеціальна насадка для підлоги
Kärcher Battery Power 18 В
WD 1 Compact Battery Set
Потрібно швидко пропилососити машину? Без проблем! Завдяки спеціальним аксесуарам для прибирання салону автомобіля та компактному дизайну акумуляторний господарський пилосос для сухого та вологого прибирання на акумуляторній платформі Kärcher Battery Power 18 В вражає своєю універсальністю та розширює межі прибирання. Мініатюрна електростанція!
Крім того, змінний акумулятор Kärcher Battery Power 18 В також можна використовувати в інших пристроях з батарейною платформою Kärcher Battery Power 18 В.
Напруга: 18 В
Об'єм бака: 7 л
Час роботи від батареї: 10 хв*
Картрижний фільтр: Так
Насадка для підлоги: Ні
* Продуктивність на одному заряді акумулятора з акумулятором, що входить до комплекту (2,5 Ач).
WD 2-18 Battery Set
Господарський пилосос Kärcher WD 2-18 – це ідеальний вибір для тих, хто шукає ефективний, мобільний та універсальний інструмент для прибирання. Його компактність, багатофункціональність і зручність у використанні роблять його незамінним помічником у будь-якому господарстві.
Крім того, змінний акумулятор Kärcher Battery Power 18 В також можна використовувати в інших пристроях з батарейною платформою Kärcher Battery Power 18 В.
Напруга: 18 В
Номінальна споживана потужність: 225 Вт
Об'єм бака: 12 л
Час роботи від акумудятора: 10 хв*
Вага без аксесуарів: 3,4 кг
Щілинна насадка: Так
Насадка для підлоги: Так
Зарядний пристрій: Стандартний зарядний пристрій для акумулятора 18 В
Акумулятор: 18 В/2,5 Ач
* Продуктивність на одному заряді акумулятора з акумулятором, що входить до комплекту (2,5 Ач).
Kärcher Battery Power 36 В
WD 3 Battery Set / WD 3 Battery Premium Set
Більше свободи пересування, ніж будь-коли раніше. Акумуляторний господарський пилосос для сухого та вологого прибирання забезпечує повну функціональність без дротів. Будь-то мокрий або сухий бруд, бездротовий WD 3 подолає будь-яке завдання.
Крім того, змінний акумулятор Kärcher Battery Power 36 можна також використовувати в інших пристроях акумуляторної платформи Kärcher Battery Power 36 В.
Напруга: 36 В
Об'єм бака: 17 л (Premium - з металевим баком)
Час роботи від батареї: 15 хв*
Картрижний фільтр: Так
Насадка для підлоги: Так
* Продуктивність на одному заряді акумулятора з акумулятором, що входить до комплекту (2,5 Ач).
Kärcher Battery Universe: галактична міць. Безграничні можливості.
Цілий всесвіт, повний акумуляторної енергії. Акумулятор Kärcher Battery Power 18 В підходить для всіх приладів Kärcher з робочою напругою 18 В. Причому не тільки для продуктів Kärcher лінійки Home & Garden, а й продуктів лінійки Professional. А якщо вам потрібно ще більше потужності - ми пропонуємо платформу Kärcher Battery Power 36 В. Акумулятори Battery Power 36 В також можуть використовуватися як в продуктах лінійки Home & Garden, так і в продуктах лінійки Professional.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В включає в себе компактні і зручні продукти для догляду за садами малого і середнього розміру, а також за прибудинковою територією. Доступні дві версії змінного акумулятора Kärcher Battery Power 18 В з різною ємністю: 18 В / 2,5 А·год і 18 В / 5,0 А·год. Обидві версії можуть використовуватися у всіх приладах з робочою напругою 18 В. Незалежно від того, чи йде мова про акумуляторні газонокосарки, акумуляторні багатоцільові пилососи або акумуляторні прилади для видалення бур'янів Kärcher, акумуляторні батареї можна швидко і легко замінити, а значить, і користуватися приладами в будь-який час і в будь-яких умовах.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В славиться потужними приладами з різних категорій для виконання робіт з очищення та догляду за садом. Прилади на цій платформі сумісні з акумуляторами Kärcher Battery Power 36 В - 36 В / 2,5 А·год і 36 В / 5,0 А·год. Один акумулятор можна використовувати для харчування різних бездротових приладів Kärcher, наприклад, тримерів для газону, мийок високого тиску або триммеров для чагарників. Високі стандарти універсальності, мобільності і потужності.