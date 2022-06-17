Аккумуляторные хозяйственные пылесосы
Безграничная свобода — в садовом сарае, в машине или на террасе: хозяйственный пылесос для сухой и влажной уборки с аккумулятором 18 В/36 В уберет любой тип мусора и грязи. Будь-то влажный или сухой мусор, крупный или мелкий, пылесос, питающийся от аккумулятора, готов к использованию в любое время, даже если поблизости нет розетки. Кроме того, аккумуляторы также можно использовать в других устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В или 36 В.
Продукты
Особенности
Сменный аккумулятор 18 В - совместим со всеми устройствами на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Состояние аккумулятора постоянно отображается на ЖК-дисплее (технология реального времени).
Практичное хранение аксессуаров: экономия места, надежное и легкодоступное хранение аксессуаров.
Компактное хранение шланга на корпусе аппарата: всасывающий шланг можно удобно разместить, повесив его на его верхнюю часть.
Место для хранения: для удобного хранения инструментов и мелких деталей, таких как винты и гвозди.
Функция выдува для труднодоступных мест.
Временная парковка шланга на верхней части устройства.
Система фиксации "Pull & Push": Для быстрого, легкого и безопасного открывания и закрывания контейнера.
Влажная уборка пылесосом подходит для уборки как больших, так и малых объемов воды.
Эргономичная ручка для переноски.
Насадка для пола Special Clips.
Беспроводной пылесос WD 1 Compact — питание от аккумулятора Kärcher 18 В
Сменный аккумулятор 18 В — совместим со всеми устройствами на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В
Компактный дизайн с практичным местом для хранения аксессуаров
Специальные аксессуары для чистки салона автомобиля
Для влажной и сухой уборки без замены фильтра
Также идеально подходит для сбора небольших объёмов воды.
Состояние батареи постоянно отображается на ЖК-дисплее (технология реального времени)
Функция выдува для труднодоступных мест
Беспроводной пылесос WD 3 Battery (Premium) — питание от аккумулятора Kärcher 36 В
Сменный аккумулятор 36 В — совместим со всеми устройствами на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 36 В
Практичное хранение аксессуаров
Для влажной и сухой уборки без замены фильтра
Чрезвычайно универсальный – также используется для сбора небольших объемов воды
Состояние батареи постоянно отображается на ЖК-дисплее (технология реального времени)
Функция выдува для труднодоступных мест
Специальная насадка для пола
Kärcher Battery Power 18 В
WD 1 Compact Battery Set
Нужно быстро пропылесосить машину? Без проблем! Благодаря специальным аксессуарам для уборки салона автомобиля и компактному дизайну аккумуляторный хозяйственный пылесос для сухой и влажной уборки на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В впечатляет своей универсальностью и расширяет границы уборки. Миниатюрная электростанция!
Кроме того, сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В можно также использовать в других устройствах с батарейной платформой Kärcher Battery Power 18 В.
Напряжение: 18 В
Объем бака: 7 л
Время работы от батареи: 10 мин*
Картрижный фильтр: Да
Насадка для пола: Нет
* Производительность на одном заряде аккумулятора с аккумулятором, входящим в комплект (2,5 Ач).
WD 2-18 Battery Set
Хозяйственный пылесос Kärcher WD 2-18 - это идеальный выбор для тех, кто ищет эффективный, мобильный и универсальный инструмент для уборки. Его компактность, многофункциональность и удобство в использовании делают его незаменимым помощником в любом хозяйстве.
Кроме того, сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В можно также использовать в других устройствах с батарейной платформой Kärcher Battery Power 18 В.
Напряжение: 18 В
Номинальная потребляемая мощность: 225 Вт
Объем бака: 12 л
Время работы от батареи: 10 мин*
Вес без аксессуаров: 3,4 кг
Щелевая насадка: Да
Насадка для пола: Да
Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство для аккумулятора 18 В
Аккумулятор: 18 В/2,5 Ач
* Производительность на одном заряде аккумулятора с аккумулятором, входящим в комплект (2,5 Ач).
Kärcher Battery Power 36 В
WD 3 Battery Set / WD 3 Battery Premium Set
Больше свободы передвижения, чем когда-либо прежде. Аккумуляторный хозяйственный пылесос для сухой и влажной уборки обеспечивает полную функциональность без проводов. Будь-то мокрая или сухая грязь, беспроводной WD 3 справится с любой задачей.
Кроем того, сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 36 В можно также использовать в других устройствах аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power 36 В.
Напряжение: 36 В
Объем бака: 17 л (Premium - с металлическим баком)
Время работы от батареи: 15 мин*
Картрижный фильтр: Да
Насадка для пола: Да
* Производительность на одном заряде аккумулятора с аккумулятором, входящим в комплект (2,5 Ач).
Kärcher Battery Universe: галактическая мощь. Безграничные возможности.
Целая вселенная, полная аккумуляторной энергии. Аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В подходит для всех приборов Kärcher с рабочим напряжением 18 В. Причем не только для продуктов Kärcher линейки Home & Garden, но и продуктов линейки Professional. А если вам нужно еще больше мощности – мы предлагаем платформу Kärcher Battery Power 36 В. Аккумуляторы Battery Power 36 В также могут использоваться как в продуктах линейки Home & Garden, так и в продуктах линейки Professional.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В включает в себя компактные и удобные продукты для ухода за садами малого и среднего размера, а также за придомовой территорией. Доступны две версии сменного аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В с разной емкостью: 18 В/2,5 А·ч и 18 В/5,0 А·ч. Обе версии могут использоваться во всех приборах с рабочим напряжением 18 В. Независимо от того, идет ли речь об аккумуляторных газонокосилках, аккумуляторных многоцелевых пылесосах или аккумуляторных приборах для удаления сорняков Kärcher, аккумуляторные батареи можно быстро и легко заменить, а значит, и пользоваться приборами в любое время и в любых условиях.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В славится мощными приборами из различных категорий для выполнения работ по очистке и уходу за садом. Приборы на этой платформе совместимы с аккумуляторами Kärcher Battery Power 36 В – 36 В/2,5 А·ч и 36 В/5,0 А·ч. Один аккумулятор можно использовать для питания различных беспроводных приборов Kärcher, например, триммеров для газона, моек высокого давления или триммеров для кустарников. Высочайшие стандарты универсальности, мобильности и мощности.