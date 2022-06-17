Аккумуляторные хозяйственные пылесосы

WD 1 Compact Battery Set

Нужно быстро пропылесосить машину? Без проблем! Благодаря специальным аксессуарам для уборки салона автомобиля и компактному дизайну аккумуляторный хозяйственный пылесос для сухой и влажной уборки на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В впечатляет своей универсальностью и расширяет границы уборки. Миниатюрная электростанция!

Кроме того, сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В можно также использовать в других устройствах с батарейной платформой Kärcher Battery Power 18 В.

Напряжение: 18 В

Объем бака: 7 л

Время работы от батареи: 10 мин*

Картрижный фильтр: Да

Насадка для пола: Нет