Эффективное решение для повышения производительности и освобождения клинеров от монотонных задач: автономный робот-пылесос KIRA CV 50. Он берет на себя все утомительные задачи, которые занимают много времени, что дает сотрудникам клининговых компаний возможность переключиться на выполнение более сложных заданий. Кроме того, аппарат в полностью автономном режиме составляет карты поверхностей, требующих уборки, и при этом рассчитывает оптимальный и эффективный маршрут. Компактная конструкция, мощные аккумуляторы на 36 В на платформе Kärcher Battery Power+ (заказываются отдельно!), высокая эргономичность и мобильность делают робот-пылесос незаменимым помощником, который благодаря рабочей ширине 350 мм легко справляется с уборкой ковровых и твердых напольных покрытий, в том числе под столами, в углах и у самых стен. При этом современная мультисенсорная технология и высокая точность распознавания объектов лазерным локатором LiDAR позволяют аппарату уверенно перемещаться и маневрировать, что подтверждено сертификатом безопасности IEC 63327 и допуском к использованию в общественных местах. Сопряженное приложение KIRA Robots, а также встроенный дисплей упрощают управление. Кроме того, дляих использования не требуются специальные знания.