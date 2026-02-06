Автономный пылесос KIRA CV 50
Автономный робот-пылесос KIRA CV 50 облегчает труд людей, поскольку берет на себя этапы уборки, которые занимают много времени.
Эффективное решение для повышения производительности и освобождения клинеров от монотонных задач: автономный робот-пылесос KIRA CV 50. Он берет на себя все утомительные задачи, которые занимают много времени, что дает сотрудникам клининговых компаний возможность переключиться на выполнение более сложных заданий. Кроме того, аппарат в полностью автономном режиме составляет карты поверхностей, требующих уборки, и при этом рассчитывает оптимальный и эффективный маршрут. Компактная конструкция, мощные аккумуляторы на 36 В на платформе Kärcher Battery Power+ (заказываются отдельно!), высокая эргономичность и мобильность делают робот-пылесос незаменимым помощником, который благодаря рабочей ширине 350 мм легко справляется с уборкой ковровых и твердых напольных покрытий, в том числе под столами, в углах и у самых стен. При этом современная мультисенсорная технология и высокая точность распознавания объектов лазерным локатором LiDAR позволяют аппарату уверенно перемещаться и маневрировать, что подтверждено сертификатом безопасности IEC 63327 и допуском к использованию в общественных местах. Сопряженное приложение KIRA Robots, а также встроенный дисплей упрощают управление. Кроме того, дляих использования не требуются специальные знания.
Особенности и преимущества
Компактная конструкция с очень малой высотой щеточного узлаМалая габаритная высота (32 см) позволяет делать уборку под мебелью, в частности, под столами. Благодаря компактной конструкции может использоваться в условиях ограниченного пространства. Даже в труднодоступных местах робот действует уверенно, поскольку способен совершать разворот на месте.
Приложение KIRA RobotsПолная прозрачность благодаря приложению KIRA Robots с флит-менеджментом, текущим статусом, подробным отчетом о выполнении работ и многое другое. Простое создание и редактирование карт и графиков уборки. Идеальная интеграция в сеть благодаря мобильной связи 4-G/LTE или соединению WLAN.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power+ 36 ВСменные аккумуляторы позволяют работать без вынужденных перерывов на время зарядки. Возможно удаленное управление, например, роботы могут находиться на нескольких этажах. Для увеличения времени работы Kärcher рекомендует использовать 2 сменных аккумулятора. Возможна также работа только с 1 аккумулятором.
Простое и интуитивно понятное управление.
- Простое управление всеми функциями через интерактивный дисплей с панелью управления.
- Готов к использованию сразу после снятия упаковки – даже без первоначальной настройки.
Максимальная эффективность в автономном режиме
- Большая рабочая ширина (350 мм) для высокой эффективности и теоретической производительности по площади 525 м²/ч.
- Благодаря 2 боковым щеткам не остается неубранных мест – ничего не нужно доделывать вручную.
- Автономное, систематическое планирование маршрута движения для максимальной эффективности уборки.
Простота транспортировки
- Выдвижная ручка для транспортировки для высокой мобильности и удобства.
- Простая транспортировка к следующему месту уборки или к месту хранения.
- Для максимально комфортной транспортировки можно разблокировать колесики.
Надежная навигация
- Большая дальность распознавания лазерным локатором LiDAR – оптимальный вариант для больших поверхностей и работы в темноте.
- Надежное распознавание перепадов высоты и препятствий.
- Оснащен ультразвуковыми датчиками, а также датчиками контроля стен и датчиками столкновения.
Сертификат безопасности
- Разработан для профессионального применения, соответствует всем международным стандартам.
- Имеет сертификат безопасности в соответствии со стандартом IEC 63327.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Напряжение (В)
|36
|Разрежение (кПа)
|19,3
|Расход воздуха (л/с)
|16
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|57
|Теоретическая производительность по площади в автономном режиме (м²/ч)
|525
|Производительность по площади (м²/ч)
|525
|Время работы в обычном режиме (2 аккумулятора) (мин)
|140
|Время работы в режиме ECO! (2 аккумулятора) (мин)
|210
|Ширина всасывающей балки (мм)
|350
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|230
|Преодолеваемый подъем (%)
|6
|Объем мусоросборника (л)
|4,5
|Скорость движения в автономном режиме (км/ч)
|1,5
|Ширина проезда (мм)
|650
|Габаритная высота (мм)
|320
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|2
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин/ч)
|58 / 81
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|15,38
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|15,382
|Вес (с упаковкой) (кг)
|25,119
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|578 x 578 x 300
Комплектация
- Версия: Без аккумуляторов и зарядного устройства в комплектации
- Боковые щетки: 4 шт.
- Количество роликовых щеток: 1 шт.
- Стартовые отметки
- EPA-фильтр
Оснащение
- Автономная уборка
- Простая настройка, не требующая специальных знаний
- Распознавание препятствий и перепадов высот
- Высокоэффективные датчики
- Автоматическое огибание препятствий
- Сертификат безопасности эксплуатации в общественных зонах
- Составление отчетов об уборке
- Уведомления на мобильные устройства
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Управление при помощи мобильного приложения
Области применения
- Специально рекомендуется для клининга и уборки в гостиницах
- Идеальный вариант для уборки больших свободных пространств, например, коридоров, холлов или конференц-залов
- Подходит для эксплуатации в зонах с высокой проходимостью.
- Возможность уборки как в свободных, так и в заставленных помещениях
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для KIRA CV 50
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.