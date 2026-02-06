Автономный пылесос KIRA CV 50

Автономный робот-пылесос KIRA CV 50 облегчает труд людей, поскольку берет на себя этапы уборки, которые занимают много времени. Это дает сотрудникам клининговых компаний возможность переключиться на выполнение более сложных задач.

Эффективное решение для повышения производительности и освобождения клинеров от монотонных задач: автономный робот-пылесос KIRA CV 50. Он берет на себя все утомительные задачи, которые занимают много времени, что дает сотрудникам клининговых компаний возможность переключиться на выполнение более сложных заданий. Кроме того, аппарат в полностью автономном режиме составляет карты поверхностей, требующих уборки, и при этом рассчитывает оптимальный и эффективный маршрут. Компактная конструкция, мощные аккумуляторы на 36 В на платформе Kärcher Battery Power+ (заказываются отдельно!), высокая эргономичность и мобильность делают робот-пылесос незаменимым помощником, который благодаря рабочей ширине 350 мм легко справляется с уборкой ковровых и твердых напольных покрытий, в том числе под столами, в углах и у самых стен. При этом современная мультисенсорная технология и высокая точность распознавания объектов лазерным локатором LiDAR позволяют аппарату уверенно перемещаться и маневрировать, что подтверждено сертификатом безопасности IEC 63327 и допуском к использованию в общественных местах. Сопряженное приложение KIRA Robots, а также встроенный дисплей упрощают управление. Кроме того, дляих использования не требуются специальные знания.

Особенности и преимущества
Автономный пылесос KIRA CV 50: Компактная конструкция с очень малой высотой щеточного узла
Компактная конструкция с очень малой высотой щеточного узла
Малая габаритная высота (32 см) позволяет делать уборку под мебелью, в частности, под столами. Благодаря компактной конструкции может использоваться в условиях ограниченного пространства. Даже в труднодоступных местах робот действует уверенно, поскольку способен совершать разворот на месте.
Автономный пылесос KIRA CV 50: Приложение KIRA Robots
Приложение KIRA Robots
Полная прозрачность благодаря приложению KIRA Robots с флит-менеджментом, текущим статусом, подробным отчетом о выполнении работ и многое другое. Простое создание и редактирование карт и графиков уборки.  Идеальная интеграция в сеть благодаря мобильной связи 4-G/LTE или соединению WLAN.
Автономный пылесос KIRA CV 50: Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power+ 36 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power+ 36 В
Сменные аккумуляторы позволяют работать без вынужденных перерывов на время зарядки. Возможно удаленное управление, например, роботы могут находиться на нескольких этажах. Для увеличения времени работы Kärcher рекомендует использовать 2 сменных аккумулятора. Возможна также работа только с 1 аккумулятором.
Простое и интуитивно понятное управление.
  • Простое управление всеми функциями через интерактивный дисплей с панелью управления.
  • Готов к использованию сразу после снятия упаковки – даже без первоначальной настройки.
Максимальная эффективность в автономном режиме
  • Большая рабочая ширина (350 мм) для высокой эффективности и теоретической производительности по площади 525 м²/ч.
  • Благодаря 2 боковым щеткам не остается неубранных мест – ничего не нужно доделывать вручную.
  • Автономное, систематическое планирование маршрута движения для максимальной эффективности уборки.
Простота транспортировки
  • Выдвижная ручка для транспортировки для высокой мобильности и удобства.
  • Простая транспортировка к следующему месту уборки или к месту хранения.
  • Для максимально комфортной транспортировки можно разблокировать колесики.
Надежная навигация
  • Большая дальность распознавания лазерным локатором LiDAR – оптимальный вариант для больших поверхностей и работы в темноте.
  • Надежное распознавание перепадов высоты и препятствий.
  • Оснащен ультразвуковыми датчиками, а также датчиками контроля стен и датчиками столкновения.
Сертификат безопасности
  • Разработан для профессионального применения, соответствует всем международным стандартам.
  • Имеет сертификат безопасности в соответствии со стандартом IEC 63327.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Напряжение (В) 36
Разрежение (кПа) 19,3
Расход воздуха (л/с) 16
Уровень звукового давления (дБ(А)) 57
Теоретическая производительность по площади в автономном режиме (м²/ч) 525
Производительность по площади (м²/ч) 525
Время работы в обычном режиме (2 аккумулятора) (мин) 140
Время работы в режиме ECO! (2 аккумулятора) (мин) 210
Ширина всасывающей балки (мм) 350
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 230
Преодолеваемый подъем (%) 6
Объем мусоросборника (л) 4,5
Скорость движения в автономном режиме (км/ч) 1,5
Ширина проезда (мм) 650
Габаритная высота (мм) 320
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 2
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин/ч) 58 / 81
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 15,38
Вес (с аксессуарами) (кг) 15,382
Вес (с упаковкой) (кг) 25,119
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 578 x 578 x 300

Комплектация

  • Версия: Без аккумуляторов и зарядного устройства в комплектации
  • Боковые щетки: 4 шт.
  • Количество роликовых щеток: 1 шт.
  • Стартовые отметки
  • EPA-фильтр

Оснащение

  • Автономная уборка
  • Простая настройка, не требующая специальных знаний
  • Распознавание препятствий и перепадов высот
  • Высокоэффективные датчики
  • Автоматическое огибание препятствий
  • Сертификат безопасности эксплуатации в общественных зонах
  • Составление отчетов об уборке
  • Уведомления на мобильные устройства
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
  • Управление при помощи мобильного приложения
Автономный пылесос KIRA CV 50
Автономный пылесос KIRA CV 50

Видео

Области применения
  • Специально рекомендуется для клининга и уборки в гостиницах
  • Идеальный вариант для уборки больших свободных пространств, например, коридоров, холлов или конференц-залов
  • Подходит для эксплуатации в зонах с высокой проходимостью.
  • Возможность уборки как в свободных, так и в заставленных помещениях
