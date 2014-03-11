Аппараты высокого давления
Непревзойденная разносторонность: техника Керхер для чистки высоким давлением. С момента изобретения в 1950 г. аппарата для чистки высоким давлением компания Керхер постоянно работает над оптимизацией этого метода чистки, добиваясь большей производительности при меньших энергозатратах, ускорения очистки и продления срока службы техники. Являясь лидером мирового рынка, Керхер предлагает широчайший ассортимент продукции – мобильные и стационарные аппараты высокого давления с подогревом или без подогрева воды, оснащенные электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания.
Аппараты высокого давления без подогрева воды
Максимальная мобильность — благодаря компактному и эргономичному дизайну, наши аппараты Kärcher HD незаменимы там, где нужна простота и удобство транспортировки. Вам не составит особого труда их погрузить в автомобиль или прицеп либо перемещать по ступеням.
Полная независимость - возможно использование даже там, где нет воды или электричества. Аппараты высокого давления Kärcher с бензиновым или дизельным двигателем позволяют напрямую всасывать воду из водоемов либо из цистерн с водой, что делает их применимыми в сельском хозяйстве, строительстве, коммунальной сфере.
Отраслевые решения – Kärcher предлагает аппараты, специально подобранные и адаптированные к требованиям самых разных отраслей, включая соблюдение строгих гигиенических требований пищевой промышленности до использования во взрывоопасных средах.
Аппараты высокого давления с подогревом воды
Более быстрые результаты и короткое время высыхания - горячая вода быстро разрыхляет и растворяет грязь, затвердевшие масла и жиры, обеспечивая экономию времени до 35%. Помимо рентабельности и экономичности, поверхности, очищенные горячей водой, высыхают быстрее.
Эффект уничтожения микробов без чистящих средств — очистка горячей водой значительно снижает присутствие микробов без использования дезинфицирующих средств. Это помогает защитить окружающую среду, а также сэкономить деньги и ресурсы.
Защита поверхностей - достижение того же эффекта очистки и защиты чувствительных поверхностей за счет очистки с использованием более низкого рабочего давления.
Не знаете, какой аппарат высокого давления выбрать?
Аппараты высокого давления без подогрева воды
Эффективное решение для повседневной очистки оборудования, зданий и транспортных средств: благодаря высоким параметрам производительности аппараты высокого давления без подогрева воды легко удаляют даже стойкие загрязнения. Они прекрасно подходят для чистки больших площадей.
Аппараты высокого давления с подогревом воды
При равном давлении чистка горячей водой обеспечивает еще лучшие результаты. Аппараты высокого давления Керхер с подогревом воды впечатляют самой современной техникой и максимальным удобством управления.
Оборудование для чистки сверхвысоким давлением.
Когда обычных способов очистки уже недостаточно, на помощь приходят аппараты сверхвысокого давления. Благодаря сверхвысокому давлению (UHP) будет удалена даже самая стойкая грязь.
Мобильные водонагреватели
Водонагреватели Kärcher - простой и экономичный способ превратить существующие аппараты для чистки холодной водой под высоким давлением в мойки горячей водой с улучшенными характеристиками очистки по мере необходимости.
Стационарные аппараты высокого давления
Стационарные аппараты высокого давления идеально подходят для широкого спектра применений. Вода под высоким давлением подается через стационарную трубопроводную систему непосредственно к точкам отбора.
Новые аксессуары EASY!Force и EASY!Lock к аппаратам высокого давления Керхер
Революционная концепция управлением пистолета высокого давления EASY!Force - использование отдачи от струи высокого давления для уменьшения нажима на спусковую рукоятку пистолета. Смена насадок теперь стала быстрее в разы по сравнению с аналогичным креплением.
Очистка фасадов с помощью АВД
Новое системное решение для мытья фасадов, стекла, солнечных батарей и полов.
Аппараты высокого давления для повсеместного наведения чистоты
Повседневное поддержание чистоты и соблюдение норм санитарии – непременное требование для предприятий многих отраслей экономики и одно из важных условий их успешной работы. При этом требования к аппаратам высокого давления так же многообразны, как и возможные области их применения. Системные решения от Kärcher, включающие аппарат, принадлежности и чистящие средства, обеспечивают удовлетворение любых потребностей.
Мы предлагаем наилучшие решения для всех и оптимальное – для каждого.
Как выбрать аппарат высокого давления?
Чтобы получить максимально точную рекомендацию, советуем подготовиться к консультации с менеджером заранее. Подумайте, что именно вы планируете очищать, какой тип загрязнений нужно удалять, где именно будет использоваться аппарат (внутри помещения или на улице), и есть ли на месте доступ к воде и электроэнергии. Ответы на эти вопросы помогут нашему специалисту быстро подобрать оптимальное решение именно для ваших задач.
Что именно нужно очищать?
▫️ Строительная техника
▫️ Фасады зданий
▫️ Полы в цеху или складе
▫️ Автомобили, грузовики
▫️ Пищевое оборудование
▫️ Солнечные панели
▫️ Другое
Какой тип загрязнений нужно удалять?
▫️ Обычная пыль или грязь
▫️ Засохшие остатки бетона
▫️ Масла, жиры, смазки, масла
▫️ Органические остатки (навоз, трава и т.д.)
▫️ Многолетние отложения, граффити
Как часто планируете использовать аппарат?
▫️ Ежедневно (интенсивная эксплуатация)
▫️ Несколько раз в неделю
▫️ Время от времени
В каких условиях будет использоваться аппарат?
▫️ В помещении
▫️ Снаружи
▫️ В труднодоступных или больших зонах
▫️ Требуется мобильность (аппарат должен быть на колесах/трейлере)
Какие ресурсы доступны на месте?
▫️ Электричество (220 В / 380 В)
▫️ Нет электричества - нужен бензиновый или дизельный двигатель
▫️ Есть вода из крана
▫️ Нет водоснабжения - требуется всасывание из резервуара/водоема
Важно ли использование горячей воды?
▫️ Да, нужно удалять жир / бактерии
▫️ Нет, холодная вода достаточна
У вас особые требования?
▫️ Работа в пищевом производстве (гигиенические стандарты)
▫️ Работа во взрывоопасных зонах
▫️ Подключение нескольких постов одновременно
▫️ Стационарное размещение
▫️ Аренда техники или демонстрация перед покупкой
Контакты
Наши эксперты помогут подобрать оптимальное решение для вашей сферы - от клининга до строительства. Консультации бесплатные!
- Звоните: (050) 334-48-90, (067) 334-48-90
- Обращайтесь в (067) 334-48-90 Viber / Telegram
- Пишите на info_prof@karcher.ua
Чистящие средства для моек высокого давления
Средства для чистки и ухода, предлагаемые Kärcher для аппаратов высокого давления, идеальны для профессионального применения на различных предприятиях и в пищевой промышленности. Они гарантируют оптимальные результаты чистки при минимальных затратах энергии и времени. При этом специальные рецептуры средств с маркировкой ASF снижают загрязнение сточных вод остатками минеральных масел.
Мойка грузовых автомобилей и уход за ними
Высокоэффективные чистящие средства, применяемые в аппаратах высокого давления с подогревом и без подогрева воды, легко удаляют стойкую дорожную грязь и даже загрязнения, возникающие на стройплощадках.
Широкий спектр применения в промышленности
Быстродействующие чистящие средства, не повреждающие обрабатываемые материалы, устраняют даже стойкие масляно-жировые загрязнения и копоть.
Гигиеническая чистота на предприятиях пищевой промышленности
Эффективные чистящие и дезинфицирующие средства официально допущены к применению на предприятиях пищевой промышленности.
Манящий блеск автосалонов
Наши чистящие средства бережно и эффективно очищают любые поверхности и материалы – от кузовов и подкапотных пространств автомобилей до полов в выставочных помещениях.
Преимущества аппаратов высокого давления с подогревом воды
Использование для чистки горячей воды позволяет уменьшить рабочее давление, сократить затраты времени и объем используемых чистящих средств. Преимущества аппаратов высокого давления с подогревом воды в сравнении с аппаратами без подогрева воды:
- лучший результат чистки
- уменьшенный расход чистящих средств
- ускоренное высыхание очищенных поверхностей
- улучшенные гигиенические показатели
- сокращение рабочего времени
Использование горячей воды обеспечивает значительную (до 35%) экономию времени и улучшает результаты чистки.
Трейлеры высокого давления — полная автономность
Наши инновационные конфигурируемые аппараты высокого давления, смонтированные на одноосных прицепах, сочетают высочайшую мобильность с максимальным удобством в управлении и обслуживании. Наши трейлеры HD и HDS – идеальное решение для коммунальных, строительных и промышленных предприятий, а также прокатных фирм.
iSolar от Kärcher: системное решение для чистки солнечных батарей
Наша рекомендация:
наилучшие результаты обеспечивает применение аппарата высокого давления с подогревом воды HDS 10/20-4 M или аппарата высокого давления без подогрева воды HD 10/23-4 S.
- Высокие эффективность очистки и производительность по площади
- Дисковые щетки встречного вращения
- Телескопическая штанга из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном)
- Радиус действия 1,8 – 14 м (в зависимости от используемой телескопической штанги)
Популярные запросы на сайте
