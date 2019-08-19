Трейлеры высокого давления — полная автономность

Максимальная гибкость благодаря возможности конфигурации

Автономность: мощные и надежные двигатели, соответствующие экологическому стандарту ЕС STAGE V (дизельный Yanmar или бензиновый Honda) обеспечивают выполнение работ по очистке в любых местах, не допускающих подключения к электросети. При этом все необходимое находится в самом трейлере: и вода, и чистящие средства, и принадлежности.

Встроенный бак трейлера HD вмещает объем воды, достаточный для продолжительной работы без использования внешних

Источников водоснабжения: до 1 ч при максимальной производительности и до 2 ч при сниженном расходе воды. При желании можно дооснастить трейлер HD дополнительной 20-литровой канистрой для топлива – эта опция обеспечивает более продолжительную непрерывную работу.

Эффективность: в трейлере HD предусмотрены интеллектуальные решения, повышающие эффективность его эксплуатации. Во время перерывов в работе (при отключенном пистолете) частота вращения вала двигателя автоматически снижается для уменьшения расхода топлива и уровня шума.

Вариативность: трейлер HD может быть сконфигурирован по индивидуальным пожеланиям. Наряду с версией аппарата, смонтированной на шасси одноосного прицепа, можно приобрести рамную версию, допускающую транспортировку погрузчиком.

Выбор варианта реализации зависит от цели применения и имеющегося автопарка. Альтернативная рамная версия (Cab) может перевозиться на платформе грузового автомобиля или использоваться для стационарной эксплуатации. Автономная трейлерная версия, отличающаяся низкой нагрузкой на тягово-сцепное устройство (не более 75 кг), может буксироваться практически любым легковым автомобилем.