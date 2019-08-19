Трейлеры высокого давления — полная автономность
Наши инновационные конфигурируемые аппараты высокого давления, смонтированные на одноосных прицепах, сочетают высочайшую мобильность с максимальным удобством в управлении и обслуживании. Наши трейлеры HD и HDS – идеальное решение для коммунальных, строительных и промышленных предприятий, а также прокатных фирм.
Мобильная техника для очистки высоким давлением
Воспользуйтесь всеми преимуществами тщательно продуманной концепции: наши аппараты высокого давления в трейлерном исполнении сочетают высочайшую производительность и автономность с мобильностью и простотой в управлении и обслуживании. Они базируются на наших проверенных временем решениях и изготавливаются с применением целого ряда унифицированных узлов и деталей, благодаря чему обеспечиваются не только превосходные технические характеристики, но и упрощаются процессы сервисного обслуживания и снабжения запчастями.
Удобство управления
Управление трейлерным аппаратом так же просто и удобно, как и управление всеми выпускаемыми Kärcher аппаратами HD/HDS, оснащенными системой EASY Operation. Все функции активируются единственным переключателем, практически исключающим ошибки управления.
- Барабаны для шлангов оберегают их от повреждения и ускоряют подготовку к работе.
- Вместительные отсеки позволяют уложить инструменты, чистящие средства и все прочее, что необходимо для выполнения работ.
Низкие эксплуатационные расходы
Продуманная конструкция значительно облегчает регулярное техническое обслуживание. Удобный доступ ко всем основным компонентам аппаратов (у трейлеров HD – непосредственный, а у трейлеров HDS – через широко раскрывающийся кожух большого размера) и их высокая надежность значительно уменьшают затраты времени и средств на сервисные работы.
- Продуманное сервисное меню обеспечивает оперативную диагностику трейлеров HDS.
- Предлагаются различные сервисные контракты, соответствующие индивидуальным потребностям клиентов.
Надежность
Трейлеры HD и HDS спроектированы в расчете на долгий срок службы в условиях ежедневной интенсивной эксплуатации. В их конструкции использованы многочисленные компоненты Kärcher, прекрасно зарекомендовавшие себя на практике, в частности горелки, насосы и электронные блоки управления.
- Предусмотрен ряд защитных функций, оберегающих аппараты от повреждений. Например, трейлеры HDS оснащаются системой защиты насоса от недостатка воды и системой смягчения воды, препятствующей образованию известковых отложений в нагревательном змеевике.
- Все трейлеры HD и HDS оснащаются системой защиты от замерзания, предотвращающей их повреждение в зимнее время.
Трейлеры HD: холодный расчет
Бренд Kärcher неразрывно ассоциируется с передовыми технологиями чистки высоким давлением. Мы уже несколько десятилетий усовершенствуем наши аппараты высокого давления – и сейчас предлагаем Вам решения, гарантирующие принципиально новый уровень мобильности и независимости.
Максимальная гибкость благодаря возможности конфигурации
Автономность: мощные и надежные двигатели, соответствующие экологическому стандарту ЕС STAGE V (дизельный Yanmar или бензиновый Honda) обеспечивают выполнение работ по очистке в любых местах, не допускающих подключения к электросети. При этом все необходимое находится в самом трейлере: и вода, и чистящие средства, и принадлежности.
Встроенный бак трейлера HD вмещает объем воды, достаточный для продолжительной работы без использования внешних
Источников водоснабжения: до 1 ч при максимальной производительности и до 2 ч при сниженном расходе воды. При желании можно дооснастить трейлер HD дополнительной 20-литровой канистрой для топлива – эта опция обеспечивает более продолжительную непрерывную работу.
Эффективность: в трейлере HD предусмотрены интеллектуальные решения, повышающие эффективность его эксплуатации. Во время перерывов в работе (при отключенном пистолете) частота вращения вала двигателя автоматически снижается для уменьшения расхода топлива и уровня шума.
Вариативность: трейлер HD может быть сконфигурирован по индивидуальным пожеланиям. Наряду с версией аппарата, смонтированной на шасси одноосного прицепа, можно приобрести рамную версию, допускающую транспортировку погрузчиком.
Выбор варианта реализации зависит от цели применения и имеющегося автопарка. Альтернативная рамная версия (Cab) может перевозиться на платформе грузового автомобиля или использоваться для стационарной эксплуатации. Автономная трейлерная версия, отличающаяся низкой нагрузкой на тягово-сцепное устройство (не более 75 кг), может буксироваться практически любым легковым автомобилем.
Трейлеры HDS: горячий напор
Существуют задачи чистки, решение которых при помощи аппаратов высокого давления без подогрева воды не обеспечивает желаемых результатов или требует слишком больших затрат времени. В таких случаях придут на помощь наши аппараты с подогревом воды, которые позволят Вам быстро и легко удалять масляно-жировые загрязнения, налипшую жвачку и даже граффити.
Максимальная гибкость благодаря возможности конфигурации
Автономность: мощный и надежный дизельный двигатель Yanmar, соответствующий экологическому стандарту ЕС STAGE V, обеспечивает выполнение работ по очистке на объектах, не допускающих подключения к электросети. При этом все необходимое находится в самом трейлере: и вода, и чистящие средства, и принадлежности.
Встроенные баки: трейлера HDS вмещают объем воды, достаточный для продолжительной работы без использования внешних источников водоснабжения: до 30 мин при максимальной производительности и до 1 ч при сниженном расходе воды. При этом большой топливный бак гарантирует многочасовую непрерывную работу.
Вариативность: трейлер HDS может быть сконфигурирован по индивидуальным пожеланиям. Наряду с версией аппарата, смонтированной на шасси одноосного прицепа, можно приобрести рамную версию, допускающую транспортировку погрузчиком. Выбор варианта реализации зависит от цели применения и имеющегося автопарка.
Альтернативные рамные версии (Skid и Cab) могут перевозиться на платформе грузового автомобиля или использоваться для стационарной эксплуатации. Барабаны для шлангов (питающего и высокого давления) оберегают их от повреждения и ускоряют подготовку к работе.
Эффективность: комбинация высокоэффективных горелок Kärcher с высокопроизводительными теплообменниками и наличие режима eco!efficiency гарантируют ощутимую экономию топлива и сведение к минимуму объемов вредных выбросов. По истечении определенного времени нахождения в состоянии готовности (макс. 45 мин) трейлер HDS автоматически отключается в целях экономии топлива. Во время перерывов в работе (при отключенном пистолете) частота вращения вала двигателя автоматически снижается для уменьшения расхода топлива и уровня шума.
- Теплообменники, обеспечивающие подогрев воды отходящим теплом двигателя, позволяют экономить до 14 % топлива.
- Режим eco!efficiency, при работе в котором температура воды ограничивается на уровне 60 °C, позволяет эффективно решать большинство задач уборки со значительной экономией топлива.
Области применения трейлеров HD/HDS
Продуманная концепция учитывает все важные эксплуатационные аспекты: и широкий спектр решаемых задач, и простоту управления, и малые затраты времени на подготовку к работе, и высокую экономичность, и требования охраны окружающей среды.
Наши трейлеры быстро подготавливаются к применению (в частности, этому способствует электрический стартер), очень просты в управлении, автономны благодаря большому баку для воды и очень удобны в работе (например, благодаря барабанам для шлангов). С их помощью Вы сможете без проблем решать разнообразные задачи чистки на любых объектах без централизованного водо и электроснабжения. При этом экономичные двигатели, соответствующие строгим экологическим стандартам, гарантируют высокую производительность при минимальном расходе топлива и низком уровне вредных выбросов.