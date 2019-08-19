Трейлери високого тиску — повна автономність

Максимальна гнучкість завдяки можливості конфігурації

Автономність: потужні і надійні двигуни, які відповідають екологічному стандарту ЄС STAGE V (дизельний Yanmar або бензиновий Honda), забезпечують виконання робіт з очищення в будь-яких місцях, які не допускають підключення до електромережі. При цьому все необхідне знаходиться в самому трейлері: і вода, і чистячі засоби, і аксесуари.

Вбудований бак: трейлера HD вміщує обсяг води, достатній для тривалої роботи без використання зовнішніх джерел водопостачання: до 1 год при максимальній продуктивності і до 2 год при зниженій витраті води. За бажанням можна дооснастити трейлер HD додатковою 20-літровою каністрою для палива – ця опція забезпечує більш тривалу безперервну роботу.

Ефективність: у трейлері HD передбачені інтелектуальні рішення, які підвищують ефективність його експлуатації. Під час перерв у роботі (при відключеному пістолеті) частота обертання валу двигуна автоматично знижується для зменшення витрати палива і рівня шуму.

Варіативність: трейлер HD можна конфігурувати відповідно до індивідуальних побажань. Поряд із версією апарату, змонтованою на шасі одновісного причепа, можна придбати рамну версію, яка допускає транспортування навантажувачем.

Вибір варіанту реалізації залежить від мети застосування і наявного автопарку. Альтернативна рамна версія (Cab) може перевозитися на платформі вантажного автомобіля або використовуватися для стаціонарної експлуатації. Автономна трейлерна версія, яка відрізняється низьким навантаженням на тягово-зчіпний пристрій (не більше 75 кг), може буксируватися практично будь-яким легковим автомобілем.