Трейлери високого тиску — повна автономність
Наші інноваційні конфігуровані апарати високого тиску, змонтовані на одноосьових причепах, поєднують найвищу мобільність із максимальною зручністю в управлінні і обслуговуванні. Наші трейлери HD і HDS — ідеальне рішення для комунальних, будівельних і промислових підприємств, а також прокатних фірм.
Мобільна техніка для очищення високим тиском
Скористайтеся всіма перевагами ретельно продуманої концепції: наші апарати високого тиску в трейлерному виконанні поєднують високу продуктивність і автономність з мобільністю та простотою в управлінні і обслуговуванні. Вони базуються на наших перевірених часом рішеннях і виготовляються із застосуванням цілого ряду уніфікованих вузлів і деталей, завдяки чому забезпечуються не тільки чудові технічні характеристики, але і спрощуються процеси сервісного обслуговування і постачання запчастин.
Зручність управління
Управляти трейлерним апаратом так само просто і зручно, як і всіма апаратами HD/HDS від Kärcher, оснащеними системою EASY Operation. Усі функції активуються одним перемикачем, що практично виключає помилки управління.
- Барабани для шлангів оберігають їх від пошкодження і прискорюють підготовку до роботи.
- Великі відсіки дозволяють укласти інструменти, засоби для чищення та все інше, що необхідно для виконання робіт.
Низькі експлуатаційні витрати
Продумана конструкція значно полегшує регулярне технічне обслуговування. Зручний доступ до всіх основних компонентів апаратів (у трейлерів HD - безпосередній, а у трейлерів HDS - через кожух великого розміру, який широко розкривається ) і їхня висока надійність значно зменшують витрати часу і коштів на сервісні роботи.
- Продумане сервісне меню забезпечує оперативну діагностику трейлерів HDS.
- Пропонуються різні сервісні контракти, які відповідають індивідуальним потребам клієнтів.
Надійність
Трейлери HD і HDS спроектовані із розрахунку на довгий термін служби в умовах щоденної інтенсивної експлуатації. У їхній конструкції використані численні компоненти Kärcher,які прекрасно зарекомендували себе на практиці, зокрема пальники, насоси та електронні блоки управління.
- Передбачено ряд функцій, які захищають апарати від пошкоджень. наприклад, трейлери HDS оснащуються системою захисту насоса від нестачі води і системою пом'якшення води, що перешкоджає утворенню вапняних нашарувань на стінках змійовика.
- Усі трейлери HD і HDS оснащуються системою захисту від замерзання, що запобігає їхньому пошкодженню в зимовий час.
Трейлери HD: холодний розрахунок
Бренд Kärcher нерозривно асоціюється з передовими технологіями чистки високим тиском. Ми вже кілька десятиліть вдосконалюємо наші апарати високого тиску – і зараз пропонуємо Вам рішення, які гарантують принципово новий рівень мобільності і незалежності.
Максимальна гнучкість завдяки можливості конфігурації
Автономність: потужні і надійні двигуни, які відповідають екологічному стандарту ЄС STAGE V (дизельний Yanmar або бензиновий Honda), забезпечують виконання робіт з очищення в будь-яких місцях, які не допускають підключення до електромережі. При цьому все необхідне знаходиться в самому трейлері: і вода, і чистячі засоби, і аксесуари.
Вбудований бак: трейлера HD вміщує обсяг води, достатній для тривалої роботи без використання зовнішніх джерел водопостачання: до 1 год при максимальній продуктивності і до 2 год при зниженій витраті води. За бажанням можна дооснастити трейлер HD додатковою 20-літровою каністрою для палива – ця опція забезпечує більш тривалу безперервну роботу.
Ефективність: у трейлері HD передбачені інтелектуальні рішення, які підвищують ефективність його експлуатації. Під час перерв у роботі (при відключеному пістолеті) частота обертання валу двигуна автоматично знижується для зменшення витрати палива і рівня шуму.
Варіативність: трейлер HD можна конфігурувати відповідно до індивідуальних побажань. Поряд із версією апарату, змонтованою на шасі одновісного причепа, можна придбати рамну версію, яка допускає транспортування навантажувачем.
Вибір варіанту реалізації залежить від мети застосування і наявного автопарку. Альтернативна рамна версія (Cab) може перевозитися на платформі вантажного автомобіля або використовуватися для стаціонарної експлуатації. Автономна трейлерна версія, яка відрізняється низьким навантаженням на тягово-зчіпний пристрій (не більше 75 кг), може буксируватися практично будь-яким легковим автомобілем.
Трейлери HDS: гарячий напір
Є такі завдання очищення, вирішення яких за допомогою апаратів високого тиску без підігріву води не забезпечує бажаних результатів або вимагає занадто великих витрат часу. У таких випадках прийдуть на допомогу наші апарати з підігрівом води, які дозволять Вам швидко і легко видаляти олійно-жирові забруднення, жуйку і навіть графіті.
Максимальна гнучкість завдяки можливості конфігурації
Автономність: потужний і надійний дизельний двигун Yanmar, який відповідний екологічним стандартам ЄС STAGE V, забезпечує виконання робіт з очищення на об'єктах, які не допускають підключення до електромережі. При цьому все необхідне знаходиться у самому трейлері: і вода, і чистячі засоби, і аксесуари.
Вбудовані баки: трейлера HDS вміщають об'єм води, достатній для тривалої роботи без використання зовнішніх джерел водопостачання: до 30 хв при максимальній продуктивності і до 1 год при зниженій витраті води. При цьому великий паливний бак гарантує багатогодинну постійну роботу.
Варіативність: трейлер HD можна конфігурувати відповідно до індивідуальних побажань. Поряд із версією апарату, змонтованою на шасі одновісного причепа, можна придбати рамну версію, яка допускає транспортування навантажувачем. Вибір варіанту реалізації залежить від мети застосування і наявного автопарку.
Альтернативні рамні версії (Skid і Cab) можуть перевозитися на платформі вантажного автомобіля або використовуватися для стаціонарної експлуатації. Барабани для шлангів захищають їх від пошкодження і прискорюють підготовку до роботи.
Ефективність: комбінація високоефективних пальників Kärcher з високопродуктивними теплообмінниками і наявність режиму eco!еfficiency гарантують відчутну економію палива і зведення до мінімуму обсягів шкідливих викидів. Після закінчення певного часу перебування в стані готовності (макс. 45 хв) трейлер HDS автоматично відключається з метою економії палива. Під час перерв у роботі (при відключеному пістолеті) частота обертання валу двигуна автоматично знижується для зменшення витрати палива і рівня шуму.
- Теплообмінники, які забезпечують підігрів води теплом від двигуна, дозволяють економити до 14% палива.
- Режим eco!еfficiency, при роботі в якому температура води обмежується на рівні 60 ° C, дозволяє ефективно вирішувати більшість завдань прибирання зі значною економією палива.
Сфери застосування трейлерів HD / HDS
Продумана концепція враховує всі важливі експлуатаційні аспекти: і широкий спектр вирішуваних завдань, і простоту управління, і малі витрати часу на підготовку до роботи, і високу економічність, і вимоги охорони навколишнього середовища.
Наші трейлери швидко готуються до використання (зокрема, цьому сприяє електричний стартер), дуже прості в управлінні, автономні завдяки великому баку для води і дуже зручні в роботі (наприклад, завдяки барабанам для шлангів). З їхньою допомогою Ви зможете без проблем вирішувати різноманітні завдання очищення на будь-яких об'єктах без централізованого водо- та електропостачання. При цьому, економічні двигуни, які відповідають суворим екологічним стандартам, гарантують високу продуктивність при мінімальній витраті палива і низькому рівні шкідливих викидів.