Миючі пилососи
Миючий пилосос використовується для гігієнічного очищення килимів, м'яких меблів, матраців, текстилю та сидінь автомобіля. Розчин засобу для миття під тиском розбризкується на текстильну поверхню і всмоктується разом із відокремленим брудом. У такий спосіб забезпечується ґрунтовне усунення жирових та інших забруднень, а також неприємних запахів.
ІДЕАЛЬНИЙ ВИБІР ДЛЯ СІМЕЙ ТА ВЛАСНИКІВ ДОМАШНІХ ТВАРИН
Забудьте про клопоти з розлитими напоями чи слідами від брудних лап. Мийний пилосос від Kärcher забезпечує ретельне та глибоке очищення текстильних поверхонь, ефективно видаляючи будь-які плями й повертаючи килимам і оббивці початкову свіжість.
Це бездоганний вибір для сімей, алергіків та осель із домашніми улюбленцями. Завдяки продуманій конструкції ці пилососи без зусиль долають найстійкіші забруднення, дарують відчуття чистоти й затишку в домі.
ВАШ НОВИЙ СТАНДАРТ ЧИСТОТИ
Особливе рішення для складних забруднень: миючий порохотяг Kärcher без зусиль видаляє найстійкіший бруд із майже будь-яких текстильних поверхонь. Від автомобільних сидінь і килимів, садових меблів і м’якої оббивки — мийні пилососи Kärcher відкривають широкі можливості для використання як у приміщенні, так і надворі. Жир, бруд, неприємні запахи? У них більше немає жодних шансів!
ДО НАЙДРІБНІШИХ ВОЛОКОН
Миючий пилосос для квартири забезпечує високу якість прибирання, видаляючи стійкий бруд за короткий час. Пилосос на воді гарантує ефективне, енергоощадне та гігієнічне очищення, що особливо оцінять люди, які страждають на алергію. Крім того, наші моделі вирізняються довговічністю, високою якістю та надійністю.
ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗАВДАНЬ
Розширте можливості прибирання завдяки широкому вибору аксесуарів Kärcher. У нас є все необхідне:
- щілинна насадка для важкодоступних місць;
- насадка для оббивки м’яких меблів;
- насадка для підлоги, яка ідеально підходить для килимів і великих текстильних поверхонь.
Додаткова рукоятка забезпечує зручність під час прибирання. Ознайомтеся також з аксесуарами для очищення підлоги, текстилю та вузьких щілин. Усі елементи сумісні з насадками для сухого та вологого прибирання, що гарантує універсальність і легкість у використанні.
ШВИДКЕ ОЧИЩЕННЯ ВЗУТТЯ БЕЗ ЖОДНОЇ КРАПЛІ
Насадка Shoe!Cleaner — ідеальний аксесуар для пилососів Kärcher, що забезпечує ретельне та зручне чищення спортивного й повсякденного взуття.
Процес очищення відбувається швидко, ергономічно та надійно. Завдяки простій заміні круглої щітки на щілинну можна ефективно очистити взуття від підошви до верхньої частини. Інноваційна функція самоочищення підтримує постійну чистоту Shoe!Cleaner, що гарантує його готовність до роботи в будь-який момент.Shoe!Cleaner
Апарати для вологого прибирання твердих підлогових покриттів
Звичайний миючий пилосос призначено для очищення килимів і текстильних покриттів.
Якщо вам потрібно мити тверді підлоги: плитку, камінь, вініл, ламінат або паркет, то вам не потрібен миючий пилосос - вам потрібна електрошвабра!електрошвабри
Миючі пилососи Kärcher: застосування.
Для ретельного очищення килимів та м'яких меблів
Водяні пилососи Kärcher очищують килими, оббивку м'яких меблів і матраци до самої глибини волокон. Розчин засобу для миття під тиском розпилюється на поверхню килима, проникає у ворс і одразу ж всмоктується разом із розчиненим брудом. Це забезпечує видалення жирових плям, запахів та будь-яких забруднень, зокрема пилку, спор грибків, бактерій і виділень кліщів.
Для людей, які страждають на алергію на домашній пил, а також для власників улюбленців рекомендується використовувати мийний пилосос, здатний очистити всі м'які текстильні поверхні.
Крім того, пилососи Kärcher у поєднанні з відповідними аксесуарами можуть виконувати всі функції господарського пилососа.
Миючий пилосос: різновиди
Пилосос, що миє, може також виконувати інші функції. Розглянемо різновиди Kärcher.
Професійні миючі пилососи
Пилосос для чищення килимів Kärcher Puzzi - розумне рішення для бізнесу.
Kärcher пропонує високопродуктивне та надійне обладнання для ефективного загального та підтримувального чищення килимів, а також видалення плям. Пилососи для чищення килимів, оснащені відповідним приладдям, можна використовувати і для чищення оббивки м'яких меблів, і для автомобільних сидінь. Висока якість збірки гарантує їхню довговічність.
Миючий пилосос — це незамінний пристрій для прибирання, який виконує цілий спектр функцій:
- вологе та сухе прибирання;
- видалення плям — свіжих, застарілих і вологих;
- хімчистка текстилю
- прибирання вологи та сушіння поверхонь.
Компактні миючі пилососи для дому
Потужне очищення в зручному форматі. Легкий корпус, довгий гнучкий шланг і зручне розташування аксесуарів роблять прибирання простим та швидким.
Завдяки технології «розпилення зі всмоктуванням» пилососи глибоко очищують меблі, килими та інші тканинні поверхні. Бруд миттєво розчиняється і всмоктується, залишаючи мінімальну вологість.
Система «2 в 1» дає змогу легко замінювати воду без контакту з брудом, а функція самоочищення запобігає неприємним запахам та розмноженню бактерій.
Наприклад, SE 3 Compact
Побутові миючі пилососи
Рішення для ідеальної чистоти вдома. Побутовий миючий пилосос із контейнером легко справляється з брудом на килимах, меблях і текстильних покриттях, видаляючи пил, алергени та плями.
Наприклад, SE 6 Signature Line має потужну технологію екстракції, яка проникає у волокна, розчиняє забруднення та миттєво видаляє їх. Окремі резервуари для чистої та брудної води забезпечують гігієнічність та зручність користування.