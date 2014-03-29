Миючі пилососи

ІДЕАЛЬНИЙ ВИБІР ДЛЯ СІМЕЙ ТА ВЛАСНИКІВ ДОМАШНІХ ТВАРИН

Забудьте про клопоти з розлитими напоями чи слідами від брудних лап. Мийний пилосос від Kärcher забезпечує ретельне та глибоке очищення текстильних поверхонь, ефективно видаляючи будь-які плями й повертаючи килимам і оббивці початкову свіжість.

Це бездоганний вибір для сімей, алергіків та осель із домашніми улюбленцями. Завдяки продуманій конструкції ці пилососи без зусиль долають найстійкіші забруднення, дарують відчуття чистоти й затишку в домі.