Миючий пилосос SE 3 Compact
Потужний та енергоефективний миючий пилосос забезпечує ефективне глибоке очищення текстильних поверхонь, таких як оббивка м'яких меблів. Його компактна конструкція та можливість промивання під час роботи роблять процес прибирання максимально зручним та ефективним.
Миючий пилосос Kärcher SE 3 Compact Home поєднує компактний дизайн і потужну технологію глибокого очищення, що дозволяє легко справлятися з забрудненнями на текстильних поверхнях, таких як оббивка меблів, доріжки та невеликі килими. Завдяки компактним розмірам, пилосос не тільки простий у користуванні, але й займає мінімум місця при зберіганні, що дозволяє швидко підготувати його до роботи навіть у разі несподіваних забруднень. Довгий і гнучкий всмоктувальний шланг із вбудованою трубкою для подачі миючого засобу забезпечує зручне очищення важкодоступних місць, а довгий кабель надає повну свободу руху під час прибирання. Практичні аксесуари зберігаються безпосередньо на апараті, що дозволяє завжди мати їх під рукою. Система баків «2 в 1» мінімізує контакт із брудом під час роботи, а функція промивання після використання запобігає розмноженню бактерій і появі неприємних запахів. У комплект входять насадки для м'яких меблів, щілин і засіб для чищення.
Особливості та переваги
Випробувана технологія Kärcher для досягнення оптимальних результатів прибиранняРетельне очищення текстильних поверхонь. Низька залишкова вологість для швидкого висихання текстильних поверхонь. Швидке та легке очищення забезпечується ефективною технологією «розпилення з всмоктуванням» разом із потужним та енергоефективним двигуном.
Спеціально розроблене приладдя для комфортного глибокого очищенняМиюча насадка для м'яких меблів легко і швидко видаляє навіть глибокі забруднення, а миюча щілинна насадка полегшує процес очищення у важкодоступних місцях. Всмоктувальний шланг із прикріпленою трубкою для подачі води підвищує зручність прибирання. Довгий еластичний всмоктувальний шланг для зручності роботи.
Гігієнічна функція промиванняПісля закінчення прибирання проводиться очищення самого апарата за допомогою функції промивання. Це дає змогу усунути залишки забруднень і запобігти розмноженню бактерій та утворенню неприємного запаху. Дозволяє зразу помістити очищений апарат на зберігання.
Дуже компактний апарат, що займає мінімум місця під час зберігання
- Гнучкі можливості застосування, зокрема для прибирання у вузьких або важкодоступних місцях.
- З практичною ручкою для зручного транспортування апарата.
- Зберігання апарата з економією місця.
Система 2 резервуарів
- Легке наповнення бака для чистої води.
- Зручне зняття бака для брудної води і його спорожнення без контакту з брудом.
Еластичний шланг «2 в 1»
- Всмоктувальний шланг із прикріпленою трубкою для подачі води підвищує зручність прибирання.
- Довгий еластичний всмоктувальний шланг для зручності роботи.
- Шарнірне кріплення шланга збільшує свободу рухів.
Практичні тримачі для шланга та приладдя
- Зручне перенесення однією рукою: шланг і всі аксесуари, що входять до комплекту поставки, закріплюються на корпусі апарата.
- Аксесуари, що зберігаються на корпусі апарата, завжди знаходяться під рукою.
Майданчик для укладання дрібних предметів
- Практичне рішення для укладання дрібних предметів під час прибирання.
- Чудово підходить для складання губок, серветок та інших дрібних предметів.
Просте та зручне використання
- Зручне включення та вимкнення апарата.
- Інтуїтивно зрозуміле управління.
- Моментальна готовність до роботи.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|500
|Робочий радіус (м)
|5,8
|Об'єм бака для чистої води (л)
|1,7
|Об'єм бака для брудної води (л)
|2,9
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Довжина кабелю (м)
|3,6
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,26
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|450 x 225 x 260
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 1.9 м
- Насадка для чищення оббивки методом розпилення й всмоктування: 88 мм
- Щілинна насадка з функцією розпилення та екстракції
- Миючий засіб: Миючий засіб RM 519 для чищення килимів, 100 мл
- Система 2-в-1: засіб для чищення подається і відразу ж збирається апаратом разом з брудом
Оснащення
- Зберігання кабелю
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Система 2 резервуарів
- Практичне розміщення шланга і аксесуарів
- Простір для зберігання дрібних предметів
- Функція промивання
Області застосування
- Килими
- Оббивка
- Автомобільні сидіння
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.