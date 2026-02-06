Миючий пилосос Kärcher SE 3 Compact Home поєднує компактний дизайн і потужну технологію глибокого очищення, що дозволяє легко справлятися з забрудненнями на текстильних поверхнях, таких як оббивка меблів, доріжки та невеликі килими. Завдяки компактним розмірам, пилосос не тільки простий у користуванні, але й займає мінімум місця при зберіганні, що дозволяє швидко підготувати його до роботи навіть у разі несподіваних забруднень. Довгий і гнучкий всмоктувальний шланг із вбудованою трубкою для подачі миючого засобу забезпечує зручне очищення важкодоступних місць, а довгий кабель надає повну свободу руху під час прибирання. Практичні аксесуари зберігаються безпосередньо на апараті, що дозволяє завжди мати їх під рукою. Система баків «2 в 1» мінімізує контакт із брудом під час роботи, а функція промивання після використання запобігає розмноженню бактерій і появі неприємних запахів. У комплект входять насадки для м'яких меблів, щілин і засіб для чищення.