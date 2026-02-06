Моющий пылесос Kärcher SE 3 Compact Home сочетает компактный дизайн и мощную технологию глубокой очистки, что позволяет легко справляться с загрязнениями на текстильных поверхностях, таких как обивка мебели, дорожки и небольшие ковры. Благодаря компактным размерам, пылесос не только прост в обращении, но и занимает минимум места при хранении, что позволяет быстро подготовить его к работе даже в случае неожиданных загрязнений. Длинный и гибкий всасывающий шланг со встроенной трубкой для подачи моющего средства обеспечивает удобную очистку труднодоступных мест, а длинный кабель предоставляет полную свободу движения во время уборки. Практичные аксессуары хранятся непосредственно на аппарате, что позволяет всегда иметь их под рукой. Система баков «2 в 1» минимизирует контакт с грязью во время работы, а функция промывки после использования предотвращает размножение бактерий и появление неприятных запахов. В комплект входят насадки для мягкой мебели, щелей и чистящее средство.