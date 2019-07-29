АККУМУЛЯТОРНАЯ ПЛАТФОРМА KÄRCHER BATTERY POWER
Нет возможности подключиться к электросети вне дома? Хотите избежать кучи кабелей в вашем саду? Это реально с новыми аккумуляторными приборами для сада и уборки с системой сменных аккумуляторов Kärcher Battery Power. Благодаря двум различным аккумуляторным платформам (18 В или 36 В) мы можем предложить вам подходящий прибор для удовлетворения любых требований и решения любой задачи. Аккумуляторные платформы Kärcher Battery Power 18 В и Kärcher Battery Power 36 В.
Максимальная универсальность в сочетании с проверенным качеством Kärcher!
Kärcher Battery Universe: галактическая мощь. Безграничные возможности.
Целая вселенная, полная аккумуляторной энергии. Аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В подходит для всех приборов Kärcher с рабочим напряжением 18 В. Причем не только для продуктов Kärcher линейки Home & Garden, но и продуктов линейки Professional. А если вам нужно еще больше мощности – мы предлагаем платформу Kärcher Battery Power 36 В. Аккумуляторы Battery Power 36 В также могут использоваться как в продуктах линейки Home & Garden, так и в продуктах линейки Professional.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В включает в себя компактные и удобные продукты для ухода за садами малого и среднего размера, а также за придомовой территорией. Доступны две версии сменного аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В с разной емкостью: 18 В/2,5 А·ч и 18 В/5,0 А·ч. Обе версии могут использоваться во всех приборах с рабочим напряжением 18 В. Независимо от того, идет ли речь об аккумуляторных газонокосилках, аккумуляторных многоцелевых пылесосах или аккумуляторных приборах для удаления сорняков Kärcher, аккумуляторные батареи можно быстро и легко заменить, а значит, и пользоваться приборами в любое время и в любых условиях.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В славится мощными приборами из различных категорий для выполнения работ по очистке и уходу за садом. Приборы на этой платформе совместимы с аккумуляторами Kärcher Battery Power 36 В – 36 В/2,5 А·ч и 36 В/5,0 А·ч. Один аккумулятор можно использовать для питания различных беспроводных приборов Kärcher, например, триммеров для газона, моек высокого давления или триммеров для кустарников. Высочайшие стандарты универсальности, мобильности и мощности.
Технология Real Time
Благодаря непревзойденной технологии Real Time от Kärcher пользователи получают всю возможную информацию. В отличие от традиционных светодиодных индикаторов данная технология обеспечивает отображение подробных данных о состоянии аккумулятора и уровне заряда.
Оставшееся время работы в минутах
Пользователям в реальном времени предоставляется информация об оставшемся времени работы во время использования, и, следовательно, они с точностью до минуты знают, когда батарею необходимо заменить или зарядить. Время работы определяется в зависимости от прибора.
Емкость аккумулятора в процентах
Для определение текущего состояния аккумулятора достаточно одного взгляда на его дисплей.
Уровень заряда в минутах
В процессе зарядки на дисплее отображается оставшееся время до полного заряда. Благодаря этому пользователи точно знают, когда они смогут снова приступить к работе.
Kärcher Battery Power – высокоинтеллектуальная и абсолютно безопасная платформа
Продукты на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power
Минимойки
Просто подключите шланг, и вы готовы к работе: инновационная аккумуляторная портативная минимойка Kärcher KHB 5 Battery со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В, не требующим подключения к электросети, прекрасно подходит для оперативной промежуточной уборки.
Аккумуляторный прибор для удаления сорняков
Ни один сорняк не выстоит против этого прибора для удаления сорняков. Легкое удаление сухого мха и сорняков с поверхностей без нагрузки на спину.
Аккумуляторные мойки высокого давления
Давно знакомая мойка высокого давления Kärcher с новым источником питания: неограниченная чистота с минимойкой K 2 Battery, работающей на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power.
Аккумуляторные газонокосилки
Маневренные газонокосилки с рабочим напряжением 18 В идеально подходят для газонов небольшого и среднего размера. Для больших газонов идеально подойдут мощные газонокосилки с рабочим напряжением 36 В.
Хозяйственные аккумуляторные пылесосы
Нет кабеля. Нет преград. Благодаря сменному аккумулятору Kärcher Battery Power и широкому ассортименту многоцелевых хозяйственных аккумуляторных пылесосов вы можете в любое время собрать влажный и сухой мусор – даже при отсутствии возможности подключения к электросети.
Аккумуляторные садовые триммеры для газона
Аккумуляторные садовые триммеры для газона Kärcher гарантируют аккуратно подстриженные углы и идеальную кромку газона. Они предназначены для подрезки травы в саду, а также на газоне вдоль дорожек, заборов и возле бордюров.
Аккумуляторные кусторезы
Кусторез Керхер идеально подходит для придания формы и обрезки живой изгороди и кустарников. Благодаря аккумулятору он бесшумен, практичен и не имеет надоедливых кабелей.
Аккумуляторные воздуходувки
С легкостью покорите свой осенний сад. Аккумуляторная воздуходувка Kärcher позволяют в кратчайшие сроки обеспечить чистоту дорожек и сада.
Аккумуляторные садовые ножницы
Благодаря аккумуляторным садовым ножницам обрезка кромок газонов больше не занимает никаких усилий. А простота замены лезвий позволяет превратить прибор в ножницы для точной обрезки кустарников.
Аккумуляторные цепные пилы
Благодаря простоте натяжения цепи, автоматической смазке цепи и высокой производительности пиления аккумуляторные цепные пилы Kärcher достигают превосходных результатов, обеспечивая при этом удобство работы.
Где купить?
Аккумуляторную технику Вы можете купить:
- на нашем сайте
- в фирменных магазинах Керхер Центрах
- в сети гипермакетов "Эпицентр"