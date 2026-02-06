Аккумуляторные цепные пилы
Благодаря оптимальному распределению массы цепная аккумуляторная пила Kärcher обеспечивает чрезвычайно удобную работу. Использованный в них бесщеточный двигатель гарантирует длительный сеанс работы от одного заряда и долгий срок службы инструмента. Вы можете купить аккумуляторную пилу всего один раз - и она прослужит вам долгие годы.
Особенности
Легкое натяжение цепи с помощью поворотной ручки.
Настройка натяжения цепи занимает минимум времени. Благодаря удобной поворотной ручке можно быстро отрегулировать натяжение - это обеспечивает оптимальную работу пилы, предотвращает проскальзывание цепи и продлевает срок ее службы.
Автоматическая смазка цепи
Механизм автоматической смазки равномерно подает смазку на цепь во время работы. Это уменьшает трение, износ деталей и перегрев, что делает эксплуатацию максимально надежной и продлевает ресурс пилы. Система работает самостоятельно, что минимизирует потребность в техническом обслуживании.
Бесщеточный двигатель для продления срока эксплуатации
Бесщеточный (brushless) двигатель имеет высокий КПД, работает тише и дольше, чем традиционные щеточные аналоги. Он не имеет изнашиваемых щеток, что уменьшает расходы на обслуживание и значительно продлевает срок службы устройства. К тому же, такой двигатель расходует меньше энергии, что обеспечивает более долгую автономную работу от одного заряда аккумулятора.
Остановка пилы для безопасного управления и точных резов.
Максимальная безопасность в случае отдачи, вызванной остановкой цепи.
Уровень масла можно проверять в любое время через прозрачное смотровое окошко.
Преимущества цепной пилы
Благодаря исключительной скорости и оптимальной ширине пропила даже стволы деревьев не представляют проблем для аккумуляторной цепной пилы CNS 36-35 Battery. Система ручного натяжения цепи и автоматическая смазка цепи обеспечивают чрезвычайное удобство эксплуатации как для профессионалов, так и для начинающих. Тормоз цепной пилы и система двойного включения всегда гарантируют безопасность эксплуатации.
Особенности высотореза - штанговой пилы
Удобная регулировка натяжения цепи с помощью шестигранного ключа.
Автоматическая смазка цепи обеспечивает износостойкость и уменьшение объема технического обслуживания.
Облегченный выдвижной шток из стекловолокна позволяет легко пилить ветки на высоте до 4 метров.
Преимущества высотореза — пилы для обрезки веток на высоте
18 В Kärcher Battery Power
CNS 18-30 Battery
Легкая аккумуляторная цепная пила CNS 18-30 Battery с системой ручного натяжения цепи проста в обращении, универсальна и идеально подходит для ухода за деревьями.
Напряжение: 18 В
Длина шины: 30 cм
Скорость цепи: 10 м/с
Емкость масляного бака: 200 мл
Производительность на одной зарядке*: 70 резов (10 cм диаметром)
Ручное натяжения цепи: Да
Автоматическая смазка цепи: Да
Бесщеточный двигатель: Да
* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В/5,0 А·ч.
PSW 18-20 Battery
Штанговая аккумуляторная пила PSW 18-20 Battery легко пилит ветки на высоте до 4 метров. Для безопасного и удобного ухода за деревьями.
Напряжение: 18 В
Длина шины: 20 cм
Скорость цепи: 5.5 м/с
Емкость масляного бака: 50 мл
Производительность на одной зарядке*: 80 резов (5 cм диаметром)
Ручное натяжения цепи: Нет
Автоматическая смазка цепи: Да
Бесщеточный двигатель: Нет
* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В/2,5 А·ч.
36 В Kärcher Battery Power
CNS 36-35 Battery
Благодаря высокой скорости цепи, широкой и длинной шине аккумуляторная цепная пила CNS 36-35 Battery идеально подходит для требовательного ухода за деревьями.
Напряжение: 36 В
Длина шины: 35 cм
Скорость цепи: 21 м/с
Емкость масляного бака: 190 мл
Производительность на одной зарядке*: 200 резов (10 cм диаметром)
Ручное натяжения цепи: Да
Автоматическая смазка цепи: Да
Бесщеточный двигатель: Да
* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В/5,0 А·ч.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В включает в себя компактные и удобные продукты для ухода за садами малого и среднего размера, а также за придомовой территорией. Доступны две версии сменного аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В с разной емкостью: 18 В/2,5 А·ч и 18 В/5,0 А·ч. Обе версии могут использоваться во всех приборах с рабочим напряжением 18 В. Независимо от того, идет ли речь об аккумуляторных газонокосилках, аккумуляторных многоцелевых пылесосах или аккумуляторных приборах для удаления сорняков Kärcher, аккумуляторные батареи можно быстро и легко заменить, а значит, и пользоваться приборами в любое время и в любых условиях.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В славится мощными приборами из различных категорий для выполнения работ по очистке и уходу за садом. Приборы на этой платформе совместимы с аккумуляторами Kärcher Battery Power 36 В – 36 В/2,5 А·ч и 36 В/5,0 А·ч. Один аккумулятор можно использовать для питания различных беспроводных приборов Kärcher, например, триммеров для газона, моек высокого давления или триммеров для кустарников. Высочайшие стандарты универсальности, мобильности и мощности.