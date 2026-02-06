Аккумуляторные цепные пилы

Благодаря оптимальному распределению массы цепная аккумуляторная пила Kärcher обеспечивает чрезвычайно удобную работу. Использованный в них бесщеточный двигатель гарантирует длительный сеанс работы от одного заряда и долгий срок службы инструмента. Вы можете купить аккумуляторную пилу всего один раз - и она прослужит вам долгие годы.

0 продукт(а/ов)

Особенности

Легкое натяжение цепи с помощью поворотной ручки.

Настройка натяжения цепи занимает минимум времени. Благодаря удобной поворотной ручке можно быстро отрегулировать натяжение - это обеспечивает оптимальную работу пилы, предотвращает проскальзывание цепи и продлевает срок ее службы.

Легкое натяжение цепи с помощью поворотной ручки.

Автоматическая смазка цепи

Механизм автоматической смазки равномерно подает смазку на цепь во время работы. Это уменьшает трение, износ деталей и перегрев, что делает эксплуатацию максимально надежной и продлевает ресурс пилы. Система работает самостоятельно, что минимизирует потребность в техническом обслуживании.

Автоматическая смазка цепи

Бесщеточный двигатель для продления срока эксплуатации

Бесщеточный (brushless) двигатель имеет высокий КПД, работает тише и дольше, чем традиционные щеточные аналоги. Он не имеет изнашиваемых щеток, что уменьшает расходы на обслуживание и значительно продлевает срок службы устройства. К тому же, такой двигатель расходует меньше энергии, что обеспечивает более долгую автономную работу от одного заряда аккумулятора.

Бесщеточный двигатель для продления срока эксплуатации
Остановка пилы для безопасного управления и точных резов.

Остановка пилы для безопасного управления и точных резов.

Максимальная безопасность пилы

Максимальная безопасность в случае отдачи, вызванной остановкой цепи.

Уровень масла можно проверить в любое время

Уровень масла можно проверять в любое время через прозрачное смотровое окошко.

Преимущества цепной пилы

Благодаря исключительной скорости и оптимальной ширине пропила даже стволы деревьев не представляют проблем для аккумуляторной цепной пилы CNS 36-35 Battery. Система ручного натяжения цепи и автоматическая смазка цепи обеспечивают чрезвычайное удобство эксплуатации как для профессионалов, так и для начинающих. Тормоз цепной пилы и система двойного включения всегда гарантируют безопасность эксплуатации.

Особенности высотореза - штанговой пилы

Удобная регулировка натяжения цепи с помощью шестигранного ключа.

Удобная настройка аккумуляторной цепной пилы

Автоматическая смазка цепи обеспечивает износостойкость и уменьшение объема технического обслуживания.

Автоматическая смазка штанговой пилы

Облегченный выдвижной шток из стекловолокна позволяет легко пилить ветки на высоте до 4 метров.

Облегченный выдвижной шток
Простое хранение с экономией пространства
Штанговую пилу можно разобрать на 3 части для хранения с экономией места.
оптимальное распределение веса
Оптимальное распределение веса во время работы благодаря практичному плечевому ремню, что уменьшает усталость.
Оптимальный угол лезвия 30° для удобной работы с земли.
Оптимальный угол лезвия 30° для удобной работы с земли.

Преимущества высотореза — пилы для обрезки веток на высоте

Когда стандартные цепные пилы достигают предела своих возможностей, на высоте уверенно работает аккумуляторный высоторез от Керхер. Он легко и безопасно справляется с обрезкой веток на высоте до 4 метров, обеспечивая точный и аккуратный результат даже в труднодоступных местах.

> Высоторез PSW Battery 18-20

icon_arrow

Application battery chain saw

18 В Kärcher Battery Power

CNS 18-30

CNS 18-30 Battery

Легкая аккумуляторная цепная пила CNS 18-30 Battery с системой ручного натяжения цепи проста в обращении, универсальна и идеально подходит для ухода за деревьями.

Напряжение: 18 В
Длина шины: 30 cм
Скорость цепи: 10 м/с
Емкость масляного бака: 200 мл
Производительность на одной зарядке*: 70 резов (10 cм диаметром)
Ручное натяжения цепи: Да
Автоматическая смазка цепи: Да
Бесщеточный двигатель: Да

* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В/5,0 А·ч.

PSW 18-20

PSW 18-20 Battery

Штанговая аккумуляторная пила PSW 18-20 Battery легко пилит ветки на высоте до 4 метров. Для безопасного и удобного ухода за деревьями.

Напряжение: 18 В
Длина шины: 20 cм
Скорость цепи: 5.5 м/с
Емкость масляного бака: 50 мл
Производительность на одной зарядке*: 80 резов (5 cм диаметром)
Ручное натяжения цепи: Нет
Автоматическая смазка цепи: Да
Бесщеточный двигатель: Нет

* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В/2,5 А·ч.

36 В Kärcher Battery Power

CNS 36-35

CNS 36-35 Battery

Благодаря высокой скорости цепи, широкой и длинной шине аккумуляторная цепная пила CNS 36-35 Battery идеально подходит для требовательного ухода за деревьями.

Напряжение: 36 В
Длина шины: 35 cм
Скорость цепи: 21 м/с
Емкость масляного бака: 190 мл
Производительность на одной зарядке*: 200 резов (10 cм диаметром)
Ручное натяжения цепи: Да
Автоматическая смазка цепи: Да
Бесщеточный двигатель: Да

* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В/5,0 А·ч.

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В включает в себя компактные и удобные продукты для ухода за садами малого и среднего размера, а также за придомовой территорией. Доступны две версии сменного аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В с разной емкостью: 18 В/2,5 А·ч и 18 В/5,0 А·ч. Обе версии могут использоваться во всех приборах с рабочим напряжением 18 В. Независимо от того, идет ли речь об аккумуляторных газонокосилках, аккумуляторных многоцелевых пылесосах или аккумуляторных приборах для удаления сорняков Kärcher, аккумуляторные батареи можно быстро и легко заменить, а значит, и пользоваться приборами в любое время и в любых условиях.

Перейти к продуктам на базе аккумуляторной платформы 18 В

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В славится мощными приборами из различных категорий для выполнения работ по очистке и уходу за садом. Приборы на этой платформе совместимы с аккумуляторами Kärcher Battery Power 36 В – 36 В/2,5 А·ч и 36 В/5,0 А·ч. Один аккумулятор можно использовать для питания различных беспроводных приборов Kärcher, например, триммеров для газона, моек высокого давления или триммеров для кустарников. Высочайшие стандарты универсальности, мобильности и мощности.

Перейти к продуктам на базе аккумуляторной платформы 36
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.