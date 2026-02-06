Аккумуляторный высоторез PSW 18-20 Battery
Аккумуляторный высоторез PSW 18-20 может легко добраться до любой ветви на высоте до 4 метров. Для безопасного и удобного ухода за деревьями. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Благодаря практичной удлинительной вставке аккумуляторный высоторез PSW 18-20 идеально подходит для ухода за высокими деревьями. Оптимизированный угол лезвия 30 ° позволяет удобно резать ветки на высоте до 4 метров, пока вы находитесь в безопасности на земле. Простое натяжение цепи и автоматическая смазка цепи облегчают работу устройства. Прилагаемый плечевой ремень облегчает использование пилы для аккумулятора, даже при длительной работе. Устройство, лезвие, цепь, защита лезвия, плечевой ремень, шестигранный ключ для натяжения цепи и бутылка с маслом входят в комплект поставки. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Особенности и преимущества
Простое натяжение цепиВинт для натяжения цепи расположен в удобном месте.
Автоматическое смазывание цепиУменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.
УдлинительВысоторез разбирается на 3 части для удобного хранения.
Практичный плечевой ремень
- Оптимальное распределение веса исключает чрезмерные нагрузки на мышцы рук и плеч.
Удлинитель
- Из легкого стеклопластика, для удобного спиливания сучьев на высоте до 4 м.
Стабилизатор
- Для безопасной и точной распиловки ветвей.
Оптимальный угол наклона шины (30°)
- Для удобного выполнения работ с земли.
Предохранитель
- Исключает непреднамеренное включение высотореза.
Масляный бачок со смотровым стеклом
- Прозрачное смотровое стекло позволяет контролировать уровень масла.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Шина (см)
|20
|Угол ножа (°)
|30
|Скорость движения цепи (м/с)
|5,5
|Шаг цепи
|3/8" LP
|Толщина приводных звеньев
|1.1 mm / 0.043"
|Число приводных звеньев
|33
|Объем масляного бачка (мл)
|50
|Макс. уровень звуковой мощности (дБ(А))
|95
|Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²)
|1,3
|Уровень вибрации на задней рукоятке (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²)
|1,2
|Длина с удлинителем (м)
|2,9
|Длина без удлинителя (м)
|2
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда (мин) (разр.)
|макс. 80 (2,5 А·ч) / макс. 160 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 15 (2,5 А·ч) / макс. 30 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,3
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|2980 x 95 x 187
* Ø веток: 5 см
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Шина
- Цепь пилы
- Емкость с маслом
- Плечевой ремень
- Шестигранный ключ для натяжения цепи
Оснащение
- Защитный кожух цепи
- Автоматическое смазывание цепи
- Индикатор уровня масла
Видео
Области применения
- Высокие ветви
- Спиливание небольших деревьев
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для PSW 18-20 Battery
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.