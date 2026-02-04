Аппарат для чистки террас
Идеальное решение для очистки патио. Положите конец изнурительной чистке. Просто подключите шнур питания и садовый шланг, и вскоре после этого насладитесь прохладным напитком в чистом патио. Наш очиститель патио PCL 4 делает это возможным. Вращающиеся роликовые щетки и вода очищаются равномерно, удаляя даже стойкие и въевшиеся загрязнения. Количество воды можно легко регулировать, это означает, что вы используете столько воды, сколько вам действительно нужно. Грязь разрыхляется и вымывается за один шаг. Никаких переделок не потребуется.
Ваш помощник по уборке патио, террас
Больше не придется тратить время на очистку террасы или патио: благодаря специальному прибору для чистки террас вам больше никогда не придется вручную чистить деревянные напольные покрытия вокруг дома.
Вращающиеся роликовые щетки и вода очищают равномерно, удаляя с дерева даже стойкие и въевшиеся загрязнения. Объем воды можно легко отрегулировать, а это означает, что вы используете ровно столько воды, сколько вам действительно нужно. Грязь разрыхляется и смывается одним движением.
Наш аппарат также можно применять для быстрой очистки от грязи каменной плитки вокруг дома или садовых дорожек.
НАСТРОЙТЕСЬ НА ЛЕТО В ЧИСТОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Вам больше не нужна розетка и вечно путающийся под ногами удлинитель, чтобы тщательно очистить патио или балкон. Новый аппарат для очистки террас и патио PCL 3-18 может очистить до 20 квадратных метров деревянных, ДПК или каменных плиток от одного заряда аккумулятора. Вы можете сами выбирать количество используемой воды, что поможет вам легко превратить даже свинарник в выставку цветов Челси, экономя при этом ресурсы.
Тщательная и равномерная очистка
Инновационные роликовые щетки с обратным вращением обеспечивают тщательную и равномерную очистку деревянных террас.
Функция 2-в-1
Две встроенные водяные форсунки разрыхляют и смывают грязь за один прием.
Нет необходимости в источнике питания
Аппарат для чистки террас Kärcher будет доступен в аккумуляторной версии с 2023 года. Будет оснащен сменным аккумулятором Kärcher на 18 В.
Может использоваться на различных наружных поверхностях
Благодаря возможности замены роликовых щеток, входящие в комплект поставки, на щетки для чистки гладкой каменной плитки, у вас есть возможность использовать аппарат для очистки каменных поверхностей.
Эффективная очистка патио и летних террас
Апарат для чистки террас Karcher PCL 4 эффективно и тщательно удаляет даже стойкие загрязнения благодаря тому, что устройство сочетает в себе вращающиеся роликовые щетки, регулируемый объем воды и мощный двигатель.
Роликовые щетки, входящие в комплект поставки, идеально подходят для очистки деревянных напольных покрытий на открытом воздухе. Роликовые щетки для очистки каменных покрытий доступны к заказу отдельно.
Аксессуары к аппарату для чистки террас PCL 4
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power
Аккумуляторный аппарат для чистки террас PCL 3-18 - это продукт на базе аккумуляторной платформы 18 В Kärcher Battery Power. Откройте для себя весь ассортимент продукции и посмотрите, какие другие продукты совместимы с вашим аккумулятором 18 В Battery Power.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В включает в себя компактные и удобные продукты для ухода за садами малого и среднего размера, а также за придомовой территорией. Доступны две версии сменного аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В с разной емкостью: 18 В/2,5 А·ч и 18 В/5,0 А·ч. Обе версии могут использоваться во всех приборах с рабочим напряжением 18 В. Независимо от того, идет ли речь об аккумуляторных газонокосилках, аккумуляторных многоцелевых пылесосах или аккумуляторных приборах для удаления сорняков Kärcher, аккумуляторные батареи можно быстро и легко заменить, а значит, и пользоваться приборами в любое время и в любых условиях.
