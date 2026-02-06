Вертикальные моющие пылесосы

Революция в уборке вашего дома начинается с ручных моющих пылесосов нового поколения Xtra!Clean 3 в 1. Эти умные устройства объединяют в себе функции пылесоса, влажной уборки и сушки, обеспечивая идеальную чистоту на любых типах напольных покрытий — даже на коврах. Современные технологии делают уборку проще, быстрее и заметно эффективнее: вы экономите время, силы и получаете сияющий результат. Забудьте о долгом и утомительном процессе — откройте для себя чистоту, которая вдохновляет.

Kärcher

Преимущества

Всасывание, мытье и сушка - легко и эффективно

3-в-1 Xtra!Clean: максимальная чистота при минимальных усилиях

Эти ручные моющие пылесосы экономят ваше время и силы благодаря функции 3-в-1 Xtra!Clean. Мытьё, всасывание и сушка — инновационная технология 3-в-1 обеспечивает глубокую очистку всех типов полов, включая ковры. Устойчивые загрязнения и большое количество жидкости исчезают за считаные секунды, а уборка занимает в два раза меньше времени. Остаётся больше времени на действительно важное.

Hygienic!Spin: гигиеническая чистота

Hygienic!Spin: гигиеническая чистота — подтверждено лабораторией

Поддерживайте гигиену дома с технологией Hygienic!Spin - инновационным решением в ручных моющих пылесосах Kärcher. Подтверждено: до 99% бактерий** устраняются благодаря мощным роликам, вращающимся со скоростью до 500 об/мин, и системе с двумя баками, которая подает только чистую воду, а грязная собирается в отдельный бак. Никаких следов грязи - только сияющий пол без разводов.

**По результатам тестов независимой лаборатории.

Dynamic!Control — умный датчик загрязнений

Dynamic!Control — умный датчик загрязнений

Ручной моющий пылесос FCV 4 сам принимает решения: интеллектуальный сенсор автоматически определяет степень загрязнения и регулирует мощность всасывания и подачу воды. Идеальная чистота — без ручных настроек.

А с большим 3,2-дюймовым дисплеем Vision!Clean вся важная информация — на экране: остаток времени работы, выбранный режим уборки и статус системы. Полный контроль — с первого взгляда.

Подходит для всех типов покрытий — даже для ковров

Подходит для всех типов покрытий — даже для ковров

От деликатного паркета до плитки и ковров — ручные моющие пылесосы Kärcher справляются с любым напольным покрытием. Они с лёгкостью собирают даже большие объёмы жидкости. Пролитый кофе или въевшиеся пятна — всё исчезает, а пол остаётся безупречно чистым.

FCV 4: Advanced!Power - максимальная производительность очистки

Advanced!Power - максимальная производительность очистки

В режиме Advanced! Power ручные моющие пылесосы Kärcher обеспечивают до 100% больше мощности всасывания и на 20% больше подачи воды, чем в режимах Auto или Standard. Даже засохшие загрязнения удаляются без усилий. Благодаря мощной технологии пол высыхает почти мгновенно - и готов к использованию сразу после уборки.

Smart Stair!Assist — интеллектуальный режим для уборки лестниц

Smart Stair!Assist — интеллектуальный режим для уборки лестниц

С режимом Smart Stair!Assist уборка лестниц и труднодоступных участков становится невероятно простой. Благодаря оптимизированным настройкам и функции автостарта/остановки, ручной моющий пылесос FCV 4 работает эффективно в любом положении — даже под углом 90°. Максимальная гибкость и чистота именно там, где это особенно важно.

System!Clean — автоматическая система самоочистки

System!Clean — автоматическая система самоочистки

Эффективная функция самоочистки с частотой вращения роликов до 550 об/мин позволяет быстро и удобно очищать устройство без контакта с грязью. Практичная станция хранения экономит место и одновременно служит для удобной подзарядки аккумулятора.

Pure!Roll — гигиенично и экологично

Pure!Roll — гигиенично и экологично

Ролик FCV 4 Pure!Roll пригоден к машинной стирке при 60 °C, что обеспечивает долговременную чистоту и гигиеническую свежесть. Практичный и ответственный выбор для тех, кто ценит чистоту и заботится об окружающей среде.

Система фильтрации Duo!Pure — чистый воздух и стабильная работа

Система фильтрации Duo!Pure — чистый воздух и стабильная работа

Многоступенчатая система фильтрации ручного вертикального моющего пылесоса Kärcher надёжно защищает мотор от влаги. Высокоэффективный плоский складчатый фильтр улавливает даже мельчайшие частицы из воздуха. Такая система обеспечивает оптимальную фильтрацию и здоровый микроклимат в помещении — особенно в режиме сухой уборки.

Двигатель BLDC — мощный, тихий и надёжный

Двигатель BLDC — мощный, тихий и надёжный

Современная бесщеточная технология обеспечивает моющему пылесосу FCV 4 долгий срок службы, высокую энергоэффективность и тихую работу — идеально для повседневного использования.

Эффективный аккумулятор Comfort!Cell Li-Ion

Эффективный аккумулятор Comfort!Cell Li-Ion — больше времени работы, стабильная производительность

Вертикальные моющие пылесосы Kärcher оснащены литий-ионным аккумулятором с временем работы до 45 минут — этого хватает даже для уборки больших помещений. Для увеличения срока службы и снижения количества электронных отходов аккумулятор легко заменяется при обслуживании.

Часто задаваемые вопросы

И электрошвабры FC, и ручные моющие пылесосы FCV относятся к категории приборов для очистки пола и обеспечивают отличную эффективность мытья, однако разработаны с разным акцентом.

Электрошвабра FC — чрезвычайно маневренная, легкая и тихая благодаря запатентованной технологии роликовых щеток, что делает ее идеальным решением для ухода за твердыми полами.

Ручные моющие пылесосы FCV легко справляются даже со значительными загрязнениями, например большим количеством крупного мусора, благодаря мощному всасыванию и технологии 3-в-1 Xtra!Clean (всасывание, мытье, сушка). В режиме сухой уборки FCV также можно использовать для очистки ковров и ковровых дорожек.

Благодаря технологии Hygienic!Spin и глубокой очистке, ручные моющие пылесосы Kärcher удаляют до 99% распространенных бытовых бактерий с твердых поверхностей, обеспечивая гигиеническую чистоту дома — что подтверждено независимыми лабораторными тестами.

Продуманная система с двумя баками гарантирует постоянную подачу чистой воды и отдельный сбор грязной, а ролики, вращающиеся со скоростью до 500 об/мин, обеспечивают идеальный результат очистки (на 20% чище, чем с обычной шваброй).

Кроме того, ролик модели FCV 4 можно стирать в стиральной машине при температуре 60 °C, что делает устройство не только гигиеничным, но и экологически устойчивым решением.

Ручные моющие пылесосы — это приборы для очистки пола, специально разработанные для влажной уборки. Функция всасывания убирает мусор как с пола, так и с самого ролика, удаляя даже большое количество грубой грязи и волос, которые затем попадают в бак для грязной воды — поэтому предварительно пылесосить не нужно.

Аппараты также оснащены режимом сухой уборки (Dry mode) без подачи воды и двухуровневой системой фильтрации с плоским складчатым фильтром, что делает их удобными для очистки ковров.

Впрочем, ручные моющие пылесосы не предназначены для полноценной замены обычного пылесоса и не подходят для очистки мягкой мебели или ковров с высоким ворсом.

Система фильтрации Duo!Pure надежно защищает двигатель от влаги и обеспечивает отличное качество фильтрации благодаря сочетанию высокоэффективного плоского складчатого фильтра и губчатого фильтра. Идеально подходит для использования в режиме сухой уборки на коврах и ковровых дорожках.

Все наши вертикальные моющие пылесосы оснащены удобной функцией самоочистки System!Clean. Рекомендуется выполнять самоочистку после каждого использования, чтобы предотвратить размножение бактерий и появление неприятных запахов. Кроме того, регулярная промывка помогает защитить клапаны и элементы, через которые проходит грязь, что продлевает срок службы устройства.

Умный датчик загрязнения Dynamic!Control в модели FCV 4 активируется в автоматическом режиме (Auto mode). Он автоматически регулирует мощность всасывания и подачу воды в зависимости от степени загрязнения, обеспечивая максимальное время работы от аккумулятора.

Режим Stair!Assist в модели FCV 4 упрощает уборку лестниц и узких участков в любом положении — даже когда рукоятка наклонена под углом 90°.

Аккумулятор в ручном моющем пылесосе можно легко заменить самостоятельно с помощью обычных инструментов. Это продлевает срок службы устройства и уменьшает количество электронных отходов. Сменные аккумуляторы Comfort!Cell доступны в качестве оригинальных запасных частей.

После выключения вертикальные моющие пылесосы продолжают работать еще несколько секунд, чтобы полностью впитать остатки грязи и перенести их в контейнер для отходов. Это предотвращает оставание грязи на полу при поднятии устройства.

Ручные моющие пылесосы Kärcher подходят для очистки всех типов напольных покрытий — деревянных, каменных, кафельных, пластиковых и даже ковровых.

Ролики не повреждают поверхности и не оставляют царапин. Во время уборки не оставляйте устройство неподвижным на одном месте — его следует постоянно перемещать.

Для наилучших результатов очистки рекомендуется использовать оригинальные моющие средства Kärcher:

  • RM 536 (арт. 6.295-944.0) — универсальное средство для всех твердых полов. Также доступна экологичная и органическая формула (арт. 6.296-286.0), без микропластика, силиконов и красителей — идеальный выбор для семей с детьми и домашними животными.
  • RM 534 (арт. 6.295-941.0) — для очистки герметизированных деревянных полов, в частности паркета и ламината.
  • RM 535 (арт. 6.295-942.0) — для вощеных деревянных полов.
  • RM 537 (арт. 6.295-943.0) — для камня и каменных покрытий.

С ручными моющими пылесосами можно использовать следующие моющие средства:

  • RM 536 — универсальное средство для очистки всех типов напольных покрытий (арт. 6.295-944.0)
  • RM 537 — средство для очистки камня и каменных поверхностей (арт. 6.295-943.0)
  • RM 534 — средство для ухода за герметизированными деревянными полами, такими как паркет и ламинат (арт. 6.295-941.0)
  • RM 535 — средство для очистки масляных или вощеных деревянных полов (арт. 6.295-942.0)
  • RM 538N — натуральное, органическое средство для полов (арт. 6.296-286.0)

Используйте только оригинальные моющие средства Kärcher и соблюдайте рекомендуемую дозировку для достижения наилучших результатов очистки.

Использование средств других производителей может повредить устройство и лишить его гарантии.

Кроме того, использование нерекомендованных моющих средств или слишком большого количества даже оригинального средства может привести к чрезмерному образованию пены, из-за чего устройство может автоматически выключиться еще до того, как бак для грязной воды достигнет максимального уровня заполнения.

Удалять накипь с ручного моющего пылесоса не нужно, поскольку накипь образуется только при температуре выше 70 °C. Кроме того, кислота, содержащаяся в средствах для удаления накипи, может повредить компоненты устройства.

Самоочистку следует выполнять только с использованием чистой воды — без моющих средств. Добавление моющих средств может привести к чрезмерному образованию пены и переливу воды из станции.

