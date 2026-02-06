Вертикальные моющие пылесосы

И электрошвабры FC, и ручные моющие пылесосы FCV относятся к категории приборов для очистки пола и обеспечивают отличную эффективность мытья, однако разработаны с разным акцентом.

Электрошвабра FC — чрезвычайно маневренная, легкая и тихая благодаря запатентованной технологии роликовых щеток, что делает ее идеальным решением для ухода за твердыми полами.

Ручные моющие пылесосы FCV легко справляются даже со значительными загрязнениями, например большим количеством крупного мусора, благодаря мощному всасыванию и технологии 3-в-1 Xtra!Clean (всасывание, мытье, сушка). В режиме сухой уборки FCV также можно использовать для очистки ковров и ковровых дорожек.