Вертикальные моющие пылесосы
Революция в уборке вашего дома начинается с ручных моющих пылесосов нового поколения Xtra!Clean 3 в 1. Эти умные устройства объединяют в себе функции пылесоса, влажной уборки и сушки, обеспечивая идеальную чистоту на любых типах напольных покрытий — даже на коврах. Современные технологии делают уборку проще, быстрее и заметно эффективнее: вы экономите время, силы и получаете сияющий результат. Забудьте о долгом и утомительном процессе — откройте для себя чистоту, которая вдохновляет.
Преимущества
3-в-1 Xtra!Clean: максимальная чистота при минимальных усилиях
Эти ручные моющие пылесосы экономят ваше время и силы благодаря функции 3-в-1 Xtra!Clean. Мытьё, всасывание и сушка — инновационная технология 3-в-1 обеспечивает глубокую очистку всех типов полов, включая ковры. Устойчивые загрязнения и большое количество жидкости исчезают за считаные секунды, а уборка занимает в два раза меньше времени. Остаётся больше времени на действительно важное.
Hygienic!Spin: гигиеническая чистота — подтверждено лабораторией
Поддерживайте гигиену дома с технологией Hygienic!Spin - инновационным решением в ручных моющих пылесосах Kärcher. Подтверждено: до 99% бактерий** устраняются благодаря мощным роликам, вращающимся со скоростью до 500 об/мин, и системе с двумя баками, которая подает только чистую воду, а грязная собирается в отдельный бак. Никаких следов грязи - только сияющий пол без разводов.
**По результатам тестов независимой лаборатории.
Dynamic!Control — умный датчик загрязнений
Ручной моющий пылесос FCV 4 сам принимает решения: интеллектуальный сенсор автоматически определяет степень загрязнения и регулирует мощность всасывания и подачу воды. Идеальная чистота — без ручных настроек.
А с большим 3,2-дюймовым дисплеем Vision!Clean вся важная информация — на экране: остаток времени работы, выбранный режим уборки и статус системы. Полный контроль — с первого взгляда.
Подходит для всех типов покрытий — даже для ковров
От деликатного паркета до плитки и ковров — ручные моющие пылесосы Kärcher справляются с любым напольным покрытием. Они с лёгкостью собирают даже большие объёмы жидкости. Пролитый кофе или въевшиеся пятна — всё исчезает, а пол остаётся безупречно чистым.
Advanced!Power - максимальная производительность очистки
В режиме Advanced! Power ручные моющие пылесосы Kärcher обеспечивают до 100% больше мощности всасывания и на 20% больше подачи воды, чем в режимах Auto или Standard. Даже засохшие загрязнения удаляются без усилий. Благодаря мощной технологии пол высыхает почти мгновенно - и готов к использованию сразу после уборки.
Smart Stair!Assist — интеллектуальный режим для уборки лестниц
С режимом Smart Stair!Assist уборка лестниц и труднодоступных участков становится невероятно простой. Благодаря оптимизированным настройкам и функции автостарта/остановки, ручной моющий пылесос FCV 4 работает эффективно в любом положении — даже под углом 90°. Максимальная гибкость и чистота именно там, где это особенно важно.
System!Clean — автоматическая система самоочистки
Эффективная функция самоочистки с частотой вращения роликов до 550 об/мин позволяет быстро и удобно очищать устройство без контакта с грязью. Практичная станция хранения экономит место и одновременно служит для удобной подзарядки аккумулятора.
Pure!Roll — гигиенично и экологично
Ролик FCV 4 Pure!Roll пригоден к машинной стирке при 60 °C, что обеспечивает долговременную чистоту и гигиеническую свежесть. Практичный и ответственный выбор для тех, кто ценит чистоту и заботится об окружающей среде.
Система фильтрации Duo!Pure — чистый воздух и стабильная работа
Многоступенчатая система фильтрации ручного вертикального моющего пылесоса Kärcher надёжно защищает мотор от влаги. Высокоэффективный плоский складчатый фильтр улавливает даже мельчайшие частицы из воздуха. Такая система обеспечивает оптимальную фильтрацию и здоровый микроклимат в помещении — особенно в режиме сухой уборки.
Двигатель BLDC — мощный, тихий и надёжный
Современная бесщеточная технология обеспечивает моющему пылесосу FCV 4 долгий срок службы, высокую энергоэффективность и тихую работу — идеально для повседневного использования.
Эффективный аккумулятор Comfort!Cell Li-Ion — больше времени работы, стабильная производительность
Вертикальные моющие пылесосы Kärcher оснащены литий-ионным аккумулятором с временем работы до 45 минут — этого хватает даже для уборки больших помещений. Для увеличения срока службы и снижения количества электронных отходов аккумулятор легко заменяется при обслуживании.