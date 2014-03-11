Оборудование для автомойки

Конфигуратор автомойки самообслуживания

Добро пожаловать на нашу онлайн-платформу для тех, кто хочет открыть собственную мойку самообслуживания. Если вы решили открыть автомойку самообслуживания, наша платформа станет вашим надежным помощником и поможет вам выбрать все необходимые компоненты для успешного бизнеса.

Создайте свой собственный проект с помощью нашего инновационного конфигуратора Kärcher, адаптируйте его к своим уникальным потребностям и получите предложение на готовые компоненты, которые обеспечат эффективность и современность вашей автомойки.