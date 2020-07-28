Реализованные проекты автомоек Karcher
Независимо от финансово-экономического положения в стране, собственная автомойка – это всегда прибыльный и развивающийся бизнес.
Благодаря компании "Керхер" было реализовано достаточно много объектов, где были установлены моечные комплексы Karcher.
Мойка самообслуживания SB MB Skid и портальная мойка, г. Киев
ул. Крайняя, 19, Киев
Автоматическая легковая портальная мойка CB 3/25, г. Киев
ул. Светлая, 1, Киев
Автоматическая легковая портальная мойка CB 5/25, г. Киев
пр-т Степана Бандеры, 22, Киев
Автоматическая легковая портальная мойка CB 5/25, г. Киев
АЗК Grand Petrol на Туполєва | УкрАВТО
ул. Туполева, 19, Киев
Портальная грузовая мойка ТВ и легковая мойка СВ, г. Киев
ул. Куреневская, 16В, Киев
Автоматическая легковая портальная мойка CB., Г. Киев
ул. Дегтярёвская, 25, Киев
Грузовая портальная мойка, Киевская обл.
ул. Броварская, 164, Большая Александровка, Киевская обл.
Грузовая портальная мойка, г Киев
Борисполь, Киевская обл.
Грузовая портальная мойка, Житомирская обл.
ул. Промышленная, 16А, Глыбочица, Житомирская область
Легковая портальная мойка, Днепропетровская обл.
ул. Центральная
Павлоград
Грузовая портальная мойка, г. Винница
Муниципальный автобусный парк
Сабаровское шоссе, 1,
Винница
Ручная однощеточная установка RBS, г. Винница
Трамвайное депо №1
ул. Шевченко, 2,
Винница
Легковая портальная мойка, Винницкая обл.
АЗС Укрнафта
М12, Винницкая обл.
Легковая портальная мойка, г. Запорожье
Укрнафта
ул. Котляревского, 1, Запорожье
Легковая портальная мойка, Запорожье
АЗС УкрНафта
Запорожье
Мойка самообслуживания на 6 постов, г. Луцк
Автомойка Karcher Store Луцк
Луцк, Волынская обл.
Мойка самообслуживания на 5 постов SB MB MU, портальная мойка, г. Луцк
ул. Домны Гордиюк
Луцк, Волынская обл.
Мойка самообслуживания на 4 поста SB MB CAB, портальная мойка, г. Луцк
пр-т Возрождения, 42
Луцк, Волынская обл.
Моющий комплекс "Супер Автомойка", г. Луцк
ул. Ивана Франко, 3,
Луцк, Волынская обл.
Моющий комплекс "Мойка Супер", г. Черновцы
ул. Южнокольцевая, 10А,
Черновцы
Моющее комплекс "Супер Автомойка", г. Полтава
Харьковское шоссе, 29
Полтава
Мойка самообслуживания "Karcher Clean Park", г. Иршава
ул. Шевченко, 78,
Иршава, Закарпатская обл.
Легковая портальная мойка, г. Днепр
Донецкое шоссе,
Днепр
Легковая портальная мойка, г. Днепр
ул. Княгини Ольги, 22
Днепр