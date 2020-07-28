Реалізовані проєкти автомийок Karcher
Незалежно від фінансово-економічного становища в країні, власна автомийка - це завжди прибутковий бізнес.
Завдяки компанії "Керхер" було реалізовано досить багато об'єктів, де були встановлені мийні комплекси Karcher.
Мийка самообслуговування SB MB Skid та портальна мийка, м. Київ
вул. Крайня, 19, Київ
Автоматична легкова портальна мийка CB 3/25, м. Київ
вул. Світла, 1, Київ
Автоматична легкова портальна мийка CB 5/25, м. Київ
пр-т Степана Бандери, 22, Київ
Автоматична легкова портальна мийка CB 5/25, м. Київ
АЗК Grand Petrol на Туполєва | УкрАВТО
вул. Туполєва, 19, Київ
Портальна вантажна мийка ТВ та легкова мийка СВ, м. Київ
вул. Куренівська, 16В, Київ
Автоматична легкова портальна мийка CB, м. Київ
вул. Дегтярівська, 25, Київ
Вантажна портальна мийка, Київська обл.
вул. Броварська, 164, Велика Димерка, Київська обл.
Вантажна портальна мийка, м. Київ
Бориспіль, Київська обл.
Вантажна портальна мийка, Житомирська обл.
вул. Промислова, 16А, Глибочиця, Житомирська область
Легкова портальна мийка, Дніпропетровська обл.
вул. Центральна
Павлоград
Вантажна портальна мийка, м. Вінниця
Муніципальний автобусний парк
Сабарівське шосе, 1,
Вінниця
Ручна однощіткова установка RBS, м Вінниця
Трамвайне депо №1
вул. Шевченка, 2,
Вінниця
Легкова портальна мийка, Вінницька обл.
АЗС Укрнафта
М12, Вінницька обл.
Легкова портальна мийка, м. Запоріжжя
Укрнафта
вул. Котляревського, 1, Запоріжжя
Легкова портальна мийка, Запоріжжя
АЗС УкрНафта
Запоріжжя
Мийка самообслуговування на 6 постів, м. Луцьк
Автомийка Karcher Store Луцьк
Луцьк, Волинська обл.
Мийка самообслуговування на 5 постів SB MB MU, портальна мийка, м. Луцьк
вул. Домни Гордіюк
Луцьк, Волинська обл.
Мийка самообслуговування на 4 пости SB MB CAB, портальна мийка, м. Луцьк
пр-т Відродження, 42
Луцьк, Волинська обл.
Миючий комплекс "Мийка Супер", м. Луцьк
вул. Івана Франка, 3,
Луцьк, Волинська обл.
Миючий комплекс "Мийка Супер", м.Чернівці
вул. Південнокільцева, 10А,
Чернівці
Миючий комплекс "СуперАвтомийка", м. Полтава
Харківське шосе, 29,
Полтава
Мийка самообслуговування "Karcher Clean Park", м.Іршава
вул. Шевченка, 78,
Іршава, Закарпатська обл.
Легкова портальна мийка, м Дніпро
Донецьке шосе,
Дніпро́
Легкова портальна мийка, м Дніпро
вул. Княгині Ольги, 22,
Дніпро́