Поєднання досвіду та передових технологій

Протягом десятиліть компанія Kärcher відіграє провідну роль у сфері клінінгових технологій у всьому світі. Наші автономні роботи для професійного прибирання поєднують увесь досвід і передові технології Kärcher у вигляді надточних датчиків, потужних комп’ютерів і складного програмного забезпечення. Це лежить в основі нових інноваційних концепцій продуктів з автономною орієнтацією.

Чи то автономне миття підлоги, чи то сухе прибирання пилососом — професійні роботи на платформі KIRA легко та безпечно орієнтуються як у просторих, так і в компактних приміщеннях, надійно розпізнаючи людей і фізичні перешкоди. Вони обробляють дані датчиків за частки секунди й за потреби виконують відповідні маневри ухилення.

Той факт, що роботи Kärcher відповідають найвищим технічним вимогам щодо інтелектуальної та абсолютно безпечної навігації, підтверджують сертифікати відповідності стандарту IEC 63327, що гарантують їхню безпечну експлуатацію навіть у громадських місцях.