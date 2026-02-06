Роботи для професійного прибирання
Оптимізуйте робочі процеси, автоматизуйте завдання та підвищте продуктивність. У сфері професійного прибирання існує гостра нестача кваліфікованих кадрів, висока плинність персоналу, а завдання стають дедалі складнішими. Наше рішення — Kärcher Intelligent Robotic Application (KIRA) — інтелектуальні роботи для професійного прибирання від Kärcher, що допомагають автоматизувати процеси та оптимізувати роботу персоналу.
Підлогомийна машина-робот KIRA B 50
Сфери застосування: тверді підлогові покриття середньої та великої площі
Продуктивність: до 2 300 м²/год
Базова станція доступна як опція для повністю автономної роботи
Робот-пилосос KIRA CV 50
Сфери застосування: килимові та тверді підлогові покриття середньої площі
Продуктивність: до 525 м²/год
Змінні акумулятори 36 В на платформі Kärcher Battery Power+
Найкраще рішення для будь-якого завдання
Останнім часом індустрія клінінгу зазнала кардинальних змін. Якщо раніше для прибирання були необхідні пилососи, серветки, базові миючі засоби та значні фізичні зусилля, то тепер ця галузь визначається застосуванням сучасних технологій прибирання, суворими гігієнічними та екологічними стандартами, а також дедалі складнішими завданнями.
> Проєкт впровадження KIRA B 50 на підприємстві DEUTZ AG, Кельн
> Рішення, яке працює: робот KIRA B 50 у логістичному хабі DB Schenker в аеропорту Штутгарта
Замість того щоб залучати кваліфікований персонал до виконання трудомістких завдань, як-от миття підлоги, сучасні роботи для професійного прибирання на платформі KIRA від Kärcher пропонують ефективніші альтернативи. Вони доповнюють команди клінерів, беручи на себе прибирання підлоги як у великих і відкритих приміщеннях, так і у вузьких та тісних просторах.
Замість того щоб жертвувати якістю прибирання заради універсального рішення, були розроблені роботи з високою точністю, спеціально призначені для конкретних завдань. Лише так можна забезпечити найвищу якість прибирання та зручність для користувачів.
Kärcher Intelligent Robotic Application
Платформа KIRA — це нова продуктова категорія з постійно зростаючою кількістю професійних роботів для прибирання, які звільняють персонал від монотонних і трудомістких завдань, як-от миття підлоги. Це дає їм змогу паралельно виконувати складніші завдання. Інтуїтивно зрозумілі в керуванні, роботи безпечно та надійно переміщуються й прибирають у найрізноманітніших умовах завдяки потужній сенсорній технології та продуманому програмному забезпеченню.
Поєднання досвіду та передових технологій
Протягом десятиліть компанія Kärcher відіграє провідну роль у сфері клінінгових технологій у всьому світі. Наші автономні роботи для професійного прибирання поєднують увесь досвід і передові технології Kärcher у вигляді надточних датчиків, потужних комп’ютерів і складного програмного забезпечення. Це лежить в основі нових інноваційних концепцій продуктів з автономною орієнтацією.
Чи то автономне миття підлоги, чи то сухе прибирання пилососом — професійні роботи на платформі KIRA легко та безпечно орієнтуються як у просторих, так і в компактних приміщеннях, надійно розпізнаючи людей і фізичні перешкоди. Вони обробляють дані датчиків за частки секунди й за потреби виконують відповідні маневри ухилення.
Той факт, що роботи Kärcher відповідають найвищим технічним вимогам щодо інтелектуальної та абсолютно безпечної навігації, підтверджують сертифікати відповідності стандарту IEC 63327, що гарантують їхню безпечну експлуатацію навіть у громадських місцях.
Інтуїтивно зрозуміле управління та стабільні результати прибирання
Технологія, що лежить в основі KIRA, вражає не менше, ніж висока якість і послідовність прибирання. Щобільше, для налаштування роботів не потрібні жодні спеціальні знання — вони оптимізовані для простого та інтуїтивно зрозумілого керування, тож достатньо лише короткого вступного інструктажу.
Максимально гнучкі, максимально спеціалізовані
Роботи для професійного прибирання спеціально адаптовані до потреб фахівців у повсякденній роботі, щоб відповідати їхнім вимогам. Робот-пилосос KIRA максимально маневрений і готовий до використання в найкоротші терміни — наприклад, під час прибирання готельних номерів і коридорів. Саме тому він оснащений довговічними акумуляторами на платформі Kärcher Battery Power+ 36 В.
Базова станція забезпечує повну автономність роботи підлогомийної машини KIRA B 50, даючи змогу доливати чисту воду, зливати брудну, обполіскувати бак і заряджати літій-іонний акумулятор із тривалим терміном служби. Навіть дуже великі склади та промислові приміщення можуть прибиратися без участі людини.
Прибирання всюди – від величезних залів до простору під столами
Від великих площ до тісних і навіть заставлених просторів — наші роботи для професійного прибирання надзвичайно універсальні, що дає змогу використовувати їх у різних сферах.
Залежно від галузі застосування вони ефективно працюють у:
- транспортній інфраструктурі (аеропорти, вокзали, логістичні склади);
- роздрібній торгівлі (супермаркети, гіпермаркети, торговельні центри);
- сфері охорони здоров’я (лікарні, заклади догляду);
- громадських будівлях (школи, університети, музеї);
- офісних приміщеннях (вестибюлі, коридори, кабінети);
- готельному бізнесі (гостьові кімнати, холи, коридори, номери);
- та, звісно, у промисловості для прибирання виробничих і складських приміщень.
Сучасні можливості підключення та захист даних
Для документування та віддаленого контролю докладні звіти про прибирання, сповіщення та поточний стан роботів можна переглядати будь-коли й з будь-якого місця уповноваженими особами через відповідний вебпортал або застосунок KIRA Robots від Kärcher.
З метою безпеки всі дані шифруються та надійно захищені від несанкціонованого доступу. За бажанням уповноважені особи можуть отримувати повідомлення безпосередньо на свій телефон.
У будь-якому разі ми гарантуємо відповідальне та цілеспрямоване поводження з конфіденційними даними, а також повне дотримання Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR).
Як вибрати робот для професійного прибирання?
Вибір залежить від типу прибирання, яке вам потрібне:
Для вологого прибирання підлоги (миття) оптимальним рішенням стане KIRA B 50. Це повністю автономна підлогомийна машина, яка самостійно миє, збирає брудну воду, заряджається та обслуговується через базову станцію. Підходить для великих площ і забезпечує до 2365 м²/год продуктивності. Оснащена бічною щіткою, інтелектуальною навігацією та зручною системою віддаленого моніторингу.
Для сухого прибирання (пилосос) обирайте KIRA CV 50 — компактного та мобільного автономного робота-пилососа. Ідеальний для очищення килимів і твердих покриттів у вузьких і важкодоступних зонах (наприклад, під меблями). Він будує точні карти, ефективно планує маршрути, працює до 210 хв з 2 змінними акумуляторами та має сертифікат безпеки для громадських місць.
Не знаєте, який робот для професійного прибирання вибрати?
Наші експерти допоможуть підібрати оптимальне рішення для вашої сфери — від клінінгу до будівництва. Консультації безкоштовні!
- Телефонуйте: (050) 334-48-90, (067) 334-48-90
- Звертайтесь у (067) 334-48-90 Viber / Telegram
- Пишіть на info_prof@karcher.ua
Роботи Kärcher для професійного прибирання
Kärcher відповідально ставиться до клінінгового обладнання. Ми піклуємося про те, щоб зробити прибирання простішим.
Наші моделі поєднують потужність, ефективність і простоту обслуговування. Справляються з різними типами забруднень, адаптуються до будь-яких умов та підбирають оптимальний режим прибирання: від делікатного очищення паркету до інтенсивного всмоктування на килимах.