Підлогомийна машина KIRA B 50
Інноваційна роботизована підлогомийна машина KIRA B 50 відмінно підходить для прибирання підлоги середньої та великої площі. Вона гарантує високу ефективність роботи, економію часу, простоту експлуатації, безпеку, гнучкість та повну автономність прибирання.
Роботизована підлогомийна машина KIRA B 50 від Kärcher ідеально доповнить команду клінерів і добре впишеться в наявний парк прибиральної техніки. Це розумний та автономний робот з повним функціоналом підлогомийно-всмоктуючої машини. Він ефективно та стабільно виконує прибирання підлоги на середніх та великих площах, тим самим знижуючи навантаження на клінерів, які можуть зосередитися на складніших завданнях. Великий сенсорний дисплей з інтуїтивно зрозумілим управлінням дозволяє швидко налаштувати роботу машини – це не потребує спеціальних навичок і знань. Базова станція (опція) забезпечує повністю автономну роботу машини, включаючи залив чистої води, злив брудної води, промивання бака та зарядка довговічного літій-іонного акумулятора. Роликова щіткова голова виконує попереднє підмітання та вологе прибирання за один робочий крок, а вбудована бокова щітка виключає ручне прибирання по краях. Високоефективні датчики та програмне забезпечення гарантують надійну навігацію, безпечне запобігання зіткненням та обхід перешкод. З метою документування та моніторингу роботи KIRA B 50 надсилає повідомлення про стан на мобільні пристрої, створюючи докладні звіти про прибирання на відповідному веб-порталі.
Особливості та переваги
Простота управління
- Зручне і надійне управління всіма функціями робота за допомогою сенсорного дисплея.
- Покрокове інструктування користувача для легкого управління.
- Можливість налаштування та експлуатації робота персоналом, який не має спеціальних знань.
Надійна навігація
- Високоефективні датчики гарантують контроль обстановки на 360°.
- Надійне виключення зіткнень та обхід перешкод.
- Інтелектуальне маневрування для вивільнення у разі блокування.
Вбудована бічна щітка
- Забезпечує ретельне очищення підлоги, включаючи її крайові ділянки.
- Переміщує бруд в робочу зону щіткової голови.
- Зводить до мінімуму додаткову ручну роботу.
Сертифікат з безпеки
- Надійне безконтактне розпізнавання людей, перешкод і перепадів висот.
- Має сертифікат безпеки відповідно до стандарту IEC 63327.
- Підходить для експлуатації в зонах з високою прохідністю.
Базова станція (опція)
- Забезпечує повністю автономну експлуатацію.
- Опція (роботизована машина може експлуатуватися і без базової станції).
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1600
|Потужність тягового двигуна (Вт)
|560
|Потужність турбіни (Вт)
|630
|Потужність двигуна приводу щітки (Вт)
|600
|Робоча ширина щіток (мм)
|550
|Тиск прижиму щітки (г/см²)
|80
|Частота обертання щітки (об/хв)
|1350
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|750
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|55 / 55
|Бак для миючого засобу (л)
|5
|Об'єм контейнера для сміття (л)
|2
|Теоретична продуктивність по площі в автономному режимі (м²/год)
|макс. 2365
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 1830
|Напруга (В)
|24
|Кількість батарей
|2
|Тип батареї
|Літій-іон
|Напруга / ємність батареї (В/Ач)
|24 / 160
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|прим. 3,5
|Час заряду батареї (год)
|макс. 8
|Швидкість руху в автономному режимі (км/год)
|макс. 4,3
|Допустимий кут підйому (%)
|макс. 6
|Ширина проїзду в автономному режимі (м)
|хв. 1
|Власна маса (кг)
|228
|Маса (без приладдя) (кг)
|225
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|235,186
|Вага (з упаковкою) (кг)
|247
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1100 x 750 x 1200
Комплектація
- Батарея і зарядний пристрій
- Всмоктуюча балка
- Обертова щітка: 2 шт.
- Бічні щітки
- Проблисковий маячок
Оснащення
- Тип ущільнюючих смуг: маслостійкі
- Система DOSE
- З системою регулювання подачі води залежно від швидкості руху
- Великий сенсорний дисплей з високою роздільною здатністю
- Можливість стикування з базовою станцією
- Автономне прибирання
- З режимом ручного переміщення
- Просте налаштування, яке не вимагає спеціальних знань
- Високоефективні датчики
- Розпізнавання перешкод і перепадів висот
- Автоматичне огинання перешкод
- Сертифікат з безпеки експлуатації в громадських зонах
- Складання звітів про прибирання
- Повідомлення на мобільні пристрої
- Система Auto-Fill
- Кольорові індикатори, які показують поведінку робота і статус його роботи.
- Концепція кольорового кодування і обслуговування Kärcher
- Електричний і механічний поплавковий вимикач
- Інтерфейс зв'язку: VDA 5050
- Система дозування миючого засобу
Відео
Області застосування
- Тверді або еластичні підлогові покриття середньої і великої площі
- Можливість прибирання як у вільних, так і в заставлених приміщеннях
- Підходить для експлуатації в зонах з високою прохідністю.
- Ідеальне рішення для прибирання в магазинах, медичних та громадських установах
- Можливість використання в сферах клінінгу, транспорту і промисловості