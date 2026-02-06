Підлогомийна машина KIRA B 50

Інноваційна роботизована підлогомийна машина KIRA B 50 відмінно підходить для прибирання підлоги середньої та великої площі. Вона гарантує високу ефективність роботи, економію часу, простоту експлуатації, безпеку, гнучкість та повну автономність прибирання.

Роботизована підлогомийна машина KIRA B 50 від Kärcher ідеально доповнить команду клінерів і добре впишеться в наявний парк прибиральної техніки. Це розумний та автономний робот з повним функціоналом підлогомийно-всмоктуючої машини. Він ефективно та стабільно виконує прибирання підлоги на середніх та великих площах, тим самим знижуючи навантаження на клінерів, які можуть зосередитися на складніших завданнях. Великий сенсорний дисплей з інтуїтивно зрозумілим управлінням дозволяє швидко налаштувати роботу машини – це не потребує спеціальних навичок і знань. Базова станція (опція) забезпечує повністю автономну роботу машини, включаючи залив чистої води, злив брудної води, промивання бака та зарядка довговічного літій-іонного акумулятора. Роликова щіткова голова виконує попереднє підмітання та вологе прибирання за один робочий крок, а вбудована бокова щітка виключає ручне прибирання по краях. Високоефективні датчики та програмне забезпечення гарантують надійну навігацію, безпечне запобігання зіткненням та обхід перешкод. З метою документування та моніторингу роботи KIRA B 50 надсилає повідомлення про стан на мобільні пристрої, створюючи докладні звіти про прибирання на відповідному веб-порталі.

Особливості та переваги
Простота управління
  • Зручне і надійне управління всіма функціями робота за допомогою сенсорного дисплея.
  • Покрокове інструктування користувача для легкого управління.
  • Можливість налаштування та експлуатації робота персоналом, який не має спеціальних знань.
Надійна навігація
  • Високоефективні датчики гарантують контроль обстановки на 360°.
  • Надійне виключення зіткнень та обхід перешкод.
  • Інтелектуальне маневрування для вивільнення у разі блокування.
Вбудована бічна щітка
  • Забезпечує ретельне очищення підлоги, включаючи її крайові ділянки.
  • Переміщує бруд в робочу зону щіткової голови.
  • Зводить до мінімуму додаткову ручну роботу.
Сертифікат з безпеки
  • Надійне безконтактне розпізнавання людей, перешкод і перепадів висот.
  • Має сертифікат безпеки відповідно до стандарту IEC 63327.
  • Підходить для експлуатації в зонах з високою прохідністю.
Базова станція (опція)
  • Забезпечує повністю автономну експлуатацію.
  • Опція (роботизована машина може експлуатуватися і без базової станції).
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Номінальна споживана потужність (Вт) 1600
Потужність тягового двигуна (Вт) 560
Потужність турбіни (Вт) 630
Потужність двигуна приводу щітки (Вт) 600
Робоча ширина щіток (мм) 550
Тиск прижиму щітки (г/см²) 80
Частота обертання щітки (об/хв) 1350
Ширина всмоктуючої балки (мм) 750
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 55 / 55
Бак для миючого засобу (л) 5
Об'єм контейнера для сміття (л) 2
Теоретична продуктивність по площі в автономному режимі (м²/год) макс. 2365
Площа прибирання від 1 заправки (м²) прим. 1830
Напруга (В) 24
Кількість батарей 2
Тип батареї Літій-іон
Напруга / ємність батареї (В/Ач) 24 / 160
Час роботи від комплекту батарей (год) прим. 3,5
Час заряду батареї (год) макс. 8
Швидкість руху в автономному режимі (км/год) макс. 4,3
Допустимий кут підйому (%) макс. 6
Ширина проїзду в автономному режимі (м) хв. 1
Власна маса (кг) 228
Маса (без приладдя) (кг) 225
Вага (з аксесуарами) (кг) 235,186
Вага (з упаковкою) (кг) 247
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1100 x 750 x 1200

Комплектація

  • Батарея і зарядний пристрій
  • Всмоктуюча балка
  • Обертова щітка: 2 шт.
  • Бічні щітки
  • Проблисковий маячок

Оснащення

  • Тип ущільнюючих смуг: маслостійкі
  • Система DOSE
  • З системою регулювання подачі води залежно від швидкості руху
  • Великий сенсорний дисплей з високою роздільною здатністю
  • Можливість стикування з базовою станцією
  • Автономне прибирання
  • З режимом ручного переміщення
  • Просте налаштування, яке не вимагає спеціальних знань
  • Високоефективні датчики
  • Розпізнавання перешкод і перепадів висот
  • Автоматичне огинання перешкод
  • Сертифікат з безпеки експлуатації в громадських зонах
  • Складання звітів про прибирання
  • Повідомлення на мобільні пристрої
  • Система Auto-Fill
  • Кольорові індикатори, які показують поведінку робота і статус його роботи.
  • Концепція кольорового кодування і обслуговування Kärcher
  • Електричний і механічний поплавковий вимикач
  • Інтерфейс зв'язку: VDA 5050
  • Система дозування миючого засобу
Відео

Області застосування
  • Тверді або еластичні підлогові покриття середньої і великої площі
  • Можливість прибирання як у вільних, так і в заставлених приміщеннях
  • Підходить для експлуатації в зонах з високою прохідністю.
  • Ідеальне рішення для прибирання в магазинах, медичних та громадських установах
  • Можливість використання в сферах клінінгу, транспорту і промисловості
