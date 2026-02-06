Роботизована підлогомийна машина KIRA B 50 від Kärcher ідеально доповнить команду клінерів і добре впишеться в наявний парк прибиральної техніки. Це розумний та автономний робот з повним функціоналом підлогомийно-всмоктуючої машини. Він ефективно та стабільно виконує прибирання підлоги на середніх та великих площах, тим самим знижуючи навантаження на клінерів, які можуть зосередитися на складніших завданнях. Великий сенсорний дисплей з інтуїтивно зрозумілим управлінням дозволяє швидко налаштувати роботу машини – це не потребує спеціальних навичок і знань. Базова станція (опція) забезпечує повністю автономну роботу машини, включаючи залив чистої води, злив брудної води, промивання бака та зарядка довговічного літій-іонного акумулятора. Роликова щіткова голова виконує попереднє підмітання та вологе прибирання за один робочий крок, а вбудована бокова щітка виключає ручне прибирання по краях. Високоефективні датчики та програмне забезпечення гарантують надійну навігацію, безпечне запобігання зіткненням та обхід перешкод. З метою документування та моніторингу роботи KIRA B 50 надсилає повідомлення про стан на мобільні пристрої, створюючи докладні звіти про прибирання на відповідному веб-порталі.