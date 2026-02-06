Поломоечная машина KIRA B 50
Инновационная роботизированная поломойная машина KIRA B 50 отлично подходит для уборки полов средних и больших площадей. Она гарантирует высокую эффективность работы, экономию времени, простоту эксплуатации, безопасность, гибкость и полную автономность уборки.
Роботизированная поломойная машина KIRA B 50 от Kärcher идеально дополнит команду клинеров и хорошо впишется в имеющиеся парк уборочной техники. Это умный и автономный робот, который обладает всем функционалом поломойно-всасывающей машины. Он эффективно и стабильно выполняет уборку полов на средних и больших площадях, тем самым снижая нагрузку на клинеров, которые могут сосредоточиться на более сложных задачах. Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным управлением позволяет быстро настроить работу машины – это не требует наличия специальных навыков и знаний. Базовая станция (опция) обеспечивает полностью автономную работу машины, включая залив чистой воды, слив грязной воды, промывку бака и зарядку долговечного литий-ионного аккумулятора. Роликовая щеточная голова выполняет предварительное подметание и влажную уборку за один рабочий шаг, а встроенная боковая щетка исключает необходимость ручной уборки по краям. Высокоэффективные датчики и программное обеспечение гарантируют надежную навигацию, безопасное предотвращение столкновений и обход препятствий. С целью документирования и мониторинга работы KIRA B 50 отправляет сообщения о состоянии на мобильные устройства, создавая подробные отчеты об уборке на соответствующем веб-портале.
Особенности и преимущества
Универсальные возможности
- Удобное и надежное управление всеми функциями робота при помощи сенсорного дисплея.
- Пошаговое инструктирование пользователя для легкого управления.
- Возможность настройки и эксплуатации робота персоналом, не имеющим специальных знаний.
Надежная навигация
- Высокоэффективные датчики гарантируют контроль обстановки на 360°.
- Надежное исключение столкновений и обход препятствий.
- Интеллектуальное маневрирование для высвобождения в случае блокировки.
Встроенная боковая щетка
- Обеспечивает тщательную очистку пола, включая его краевые участки.
- Перемещает грязь в рабочую зону щеточной головы.
- Сводит к минимуму дополнительную ручную работу.
Сертификат безопасности
- Надежное бесконтактное распознавание людей, препятствий и перепадов высот.
- Имеет сертификат безопасности в соответствии со стандартом IEC 63327.
- Подходит для эксплуатации в зонах с высокой проходимостью.
Базовая станция (опция)
- Обеспечивает полностью автономную эксплуатацию.
- Опция (роботизированная машина может эксплуатироваться и без базовой станции).
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1600
|Мощность тягового двигателя (Вт)
|560
|Мощность турбины (Вт)
|630
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|600
|Рабочая ширина щеток (мм)
|550
|Давление прижима щетки (г/см²)
|80
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1350
|Ширина всасывающей балки (мм)
|750
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|55 / 55
|Бак для чистящего средства (л)
|5
|Объем контейнера для мусора (л)
|2
|Теоретическая производительность по площади в автономном режиме (м²/ч)
|макс. 2365
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 1830
|Напряжение (В)
|24
|Количество батарей
|2
|Тип батареи
|Литий-ион
|Напряжение / емкость батареи (В/Ач)
|24 / 160
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|прим. 3,5
|Время заряда батареи (ч)
|макс. 8
|Скорость движения в автономном режиме (км/ч)
|макс. 4,3
|Преодолеваемый подъем (%)
|макс. 6
|Ширина проезда в автономном режиме (м)
|мин. 1
|Собственная масса (кг)
|228
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|225
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|235,186
|Вес (с упаковкой) (кг)
|247
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1100 x 750 x 1200
Комплектация
- Батарея и зарядное устройство
- Всасывающая балка
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
- Боковые щетки
- Проблесковый маячок
Оснащение
- Тип уплотнительных полос: маслостойкие
- Система DOSE
- С системой регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения
- Большой сенсорный дисплей с высоким разрешением
- Возможность стыковки с базовой станцией
- Автономная уборка
- С режимом ручного перемещения
- Простая настройка, не требующая специальных знаний
- Высокоэффективные датчики
- Распознавание препятствий и перепадов высот
- Автоматическое огибание препятствий
- Сертификат безопасности эксплуатации в общественных зонах
- Составление отчетов об уборке
- Уведомления на мобильные устройства
- Система Auto-Fill
- Цветные индикаторы, показывающие поведение робота и статус его работы.
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Электрический и механический поплавковый выключатель
- Интерфейс связи: VDA 5050
- Система дозирования чистящего средства
Видео
Области применения
- Твердые или эластичные напольные покрытия средней и большой площади
- Возможность уборки как в свободных, так и в заставленных помещениях
- Подходит для эксплуатации в зонах с высокой проходимостью.
- Идеальное решение для уборки в магазинах, медицинских и общественных учреждениях
- Возможность использования в сферах клининга, транспорта и промышленности