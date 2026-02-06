Роботизированная поломойная машина KIRA B 50 от Kärcher идеально дополнит команду клинеров и хорошо впишется в имеющиеся парк уборочной техники. Это умный и автономный робот, который обладает всем функционалом поломойно-всасывающей машины. Он эффективно и стабильно выполняет уборку полов на средних и больших площадях, тем самым снижая нагрузку на клинеров, которые могут сосредоточиться на более сложных задачах. Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным управлением позволяет быстро настроить работу машины – это не требует наличия специальных навыков и знаний. Базовая станция (опция) обеспечивает полностью автономную работу машины, включая залив чистой воды, слив грязной воды, промывку бака и зарядку долговечного литий-ионного аккумулятора. Роликовая щеточная голова выполняет предварительное подметание и влажную уборку за один рабочий шаг, а встроенная боковая щетка исключает необходимость ручной уборки по краям. Высокоэффективные датчики и программное обеспечение гарантируют надежную навигацию, безопасное предотвращение столкновений и обход препятствий. С целью документирования и мониторинга работы KIRA B 50 отправляет сообщения о состоянии на мобильные устройства, создавая подробные отчеты об уборке на соответствующем веб-портале.