Поломоечные машины

Автономная поломоечная машина - робот Kärcher KIRA B 50

Этот революционный робот для мытья полов больших площадей высвободит время, избежит несчастных случаев и сделает ваши торговые центры, склады или даже аэропорты безупречными!

Благодаря усовершенствованным датчикам и мощным щеткам робот эффективно очищает пространство любого размера. Кроме того, он невероятно прост в использовании.

Смотрите видео, как просто убирает наша беспилотная поломоечная машина!