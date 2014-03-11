Поломоечные машины
ИННОВАЦИОННЫЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОМОЙНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ
Поломоечная машина - рациональное вложение средств
Хотите снизить расходы, связанные с проведением уборки, и одновременно ускорить ее? Такой результат обеспечит Вам механизированная уборка полов, для которой как нельзя лучше подходят наши поломойные машины. Они значительно повышают производительность труда, уменьшают расходы по заработной плате и позволяют распорядиться сэкономленным временем в целях получения дополнительной прибыли.
Компактные поломоечные машины
Маневренные, компактные и удобные машины для быстрой и гибкой уборки небольших и плотно заставленных помещений площадью до 1000 м². Идеально подходят для использования в ресторанах, продуктовых магазинах, кухнях, гостиницах и т.д.
Поломоечные машины с ручным управлением
Эффективные, надежные и экономичные машины с ручным управлением прекрасно справятся с уборкой помещений от 1000 до 3500 м², таких как сетевые магазины, плавательные бассейны, холлы, коридоры и т.д.
Поломойные машины с площадкой для оператора/ с сиденьем оператора
Поломоечные машины с сидением для оператора – это лучшее решение для очистки просторных больших помещений площадью от 2500 до 30000 м², таких как склады, производственные цеха, торговые центры, парковки и т.д.
Другие решения по очистке полов
В данной категории можно просмотреть ассортимент однодисковых машин, машин для уборки эскалаторов и траволаторов, а также компактное решение для очистки ступеней.
Автономная поломоечная машина - робот Kärcher KIRA B 50
Этот революционный робот для мытья полов больших площадей высвободит время, избежит несчастных случаев и сделает ваши торговые центры, склады или даже аэропорты безупречными!
Благодаря усовершенствованным датчикам и мощным щеткам робот эффективно очищает пространство любого размера. Кроме того, он невероятно прост в использовании.
Смотрите видео, как просто убирает наша беспилотная поломоечная машина!Детальнее о поломоечной машине-роботе
Принцип работы поломоечной машины
Поломоечные машины оснащаются роликовой или дисковой щеточной головой. Моющее средство либо добавляется в бак для чистой воды, либо, при наличии в машине автоматической дозирующей системы, подается непосредственно перед щеточной головой. Вращение и контактное давление щеток – два фактора, влияющих на эффективность удаления загрязнений. Благодаря высокой мощности всасывания турбины грязная вода собирается всасывающей балкой и направляется в бак для грязной воды.
Поломоечные машины для напольных покрытий разных типов
Несмотря на общую принципиальную схожесть, машина для мытья полов может иметь конструктивные особенности, позволяющие адаптировать ее для решения тех или иных специфических задач. Благодаря разным конструкциям, размерам, щеточным головам и технологиям привода очень легко найти поломоечную машину, которая будет точно соответствовать вашим индивидуальным требованиям.
Поломоечная машина с роликовой щеточной головой идеально подходит для глубокой очистки структурированных и сильнозагрязненных напольных покрытий. Это обеспечивается благодаря высокой скорости вращения щеток и большему контактному давлению на см². Эта технология щеточной головы также имеет существенные преимущества при уборке пола, загрязненного мелким мусором, поскольку вращающиеся навстречу друг другу ролики собирают его, а затем направляют в специальный контейнер. Таким образом, аппарат для мойки полов с роликовой щеточной головой реализует функцию предварительного подметания.
Поломоечные машины с дисковыми щеточными головами обычно используются для поддерживающей и ежедневной уборки или удаления лёгких и средних загрязнений. Эта щеточная голова чаще применима, т. к. она более универсальна и подходит для большинства типов напольных покрытий, а также для объектов, чувствительных к шуму, например, больниц, гостиниц, ресторанов. Как правило, дисковые щеточные головы чаще применяются на производствах, складских комплексах и логистических центрах, тем не менее, они демонстрируют отличные результаты уборки в ритейле.
Так какая же поломоечная машина нужна Вам?
Предлагаемая нами техника для уборки полов включает поломойно-всасывающие машины разнообразных типов и размеров в различных вариантах комплектации, позволяющие решать широчайший спектр задач, причем благодаря наличию специально разработанных принадлежностей даже тех, которые выходят за пределы обычной уборки.
Наши машины для уборки полов доступны в разных размерах и имеют множество вариантов конфигурации для широкого спектра применений. Специальные аксессуары и дополнительные опции помогут вам использовать наше оборудование для решения различных уборочных задач.
Супер компактные поломоечные машины
Заменить ручную уборку с помощью мопа и ведра можно с помощью поломоечной машины BR 30/1. При этом, машина обеспечивает более тщательную уборку, быстрое высыхание полов, возможность сбора мусора и мытье полов одновременно. Моющая машина для пола станет идеальным помощником для мгновенной и незаметной для ваших посетителей уборки кафе, маленьких ресторанчиков, косметологических кабинетов, круглосуточных магазинов и т.д.
Компактные поломоечные машины
Компактные поломойно-всасывающие машины разработаны для быстрой и гибкой уборки небольших и средних площадей, таких как рестораны, магазины, кухни, отели и другие места с высокой посещаемостью и большим количеством мебели.
Поломоечные машины с ручным управлением
Ручная поломоечная машина идеально подходят для эффективной уборки площадей среднего размера, таких как магазины, бассейны, холлы, коридоры и проходы.
Поломойные машины с сиденьем для оператора
Поломойно-всасывающие машины с сиденьем водителя - идеальный выбор для уборки больших, практически не заставленных площадей, таких как склады и производственные цеха, торговые центры, автостоянки или аэропорты. Большая поломоечная машина для склада легко заменит несколько ручных машины. В данном разделе также представлены комбинированные подметально-поломойные машины.
Однодисковые поломоечные машины
Машина-полотер - однодисковые машины для ухода за твердыми напольными покрытиями используются для полировки паркета, ламината, натурального и искусственного камня, пробкового материала, ПВХ и линолеума. Роторные поломоечные машины выполняют различные операции по очистке полов, включая с кристаллизацию, влажную уборку, полировку пола, а также шампунирование ковровых покрытий.
Аппараты для очистки ступеней и эскалаторов
Оборудование для более сложных задач, таких как уборка лестниц или эскалаторов, а также для очистки подоконников. Наши аппараты для мойки эскалаторов используют инновационные технологии для обеспечения тщательной очистки и подходят для всех типов эскалаторов.
Поломоечные машины со встроенным тяговым приводом или без него?
Комфорт, вес и удобство эксплуатации являются решающими факторами при принятии решения о том, нужна вам машина со встроенным тяговым приводом или без него. Более легкие поломойные машины с объемом баков прибл. 50 литров можно легко использовать без тягового привода. Мы рекомендуем выбирать машины с интегрированным тяговым приводом для более крупных моделей. Это связано с тем, что достаточно сложно и утомительно эксплуатировать машину большого размера, используя для ее толкания только тяжесть собственного веса в течение длительных интервалов времени.
Поломоечные машины без тягового двигателя перемещаются вперед за счет вращения своих щеток. Прилагаемые усилия, необходимые оператору для этого, сведены к минимуму. Поломоечные машины с тяговым приводом для перемещения используют двигатель, который обеспечивает более длительную работу без утомления оператора.
FAQ
ВСТРЕЧАЙТЕ НАШУ НОВУЮ КОМПАКТНУЮ АККУМУЛЯТОРНУЮ ПОЛОМОЕЧНУЮ МАШИНУ BR 30/1 C BP
Сокращение времени уборки до 50%
Поломойка BR 30/1 C Bp эффективно очищает твердые напольные покрытия благодаря системе 2-в-1. Она собирает мелкий мусор, грязь, волосы, шерсть и одновременно протирает пол двумя роликами — это означает, что предварительная уборка пылесосом больше не нужна.
BR 30/1 C Bp — это профессиональная аккумуляторная поломойная машина для гигиенической влажной уборки полов площадью до 200 м². Вы можете ее использовать, чтобы легко собрать мелкий мусор, грязь, волосы, шерсть, а также помыть пол. И все это в один этап!
Быстрая гигиеничная поддерживающая уборка и дезинфекция полов на небольших площадях. Компактная аккумуляторная поломойная машина BR 30/1 C Bp с роликами из микрофибры идеально подходит для всех типов напольных покрытий.
Поломоечная машина с сиденьем для водителя B 110 R
Поломоечная машина с сиденьем для водителя B 110 R отличается высокой эффективностью, долговечностью и экономичностью. Она делает уборку больших площадей, таких как супермаркеты, аэропорты и склады, еще проще. Благодаря обновленным компонентам машина обеспечивает еще лучший результат уборки и максимальную производительность.
> Karcher B 110 R Bp c дисковой щеточной головой D75 нового поколения
> Karcher B 110 R Bp с роликовой щеточной головой R75 нового поколения
Блестящие перспективы
Компактные, маневренные и эргономичные: наши поломойно-всасывающие машины с сиденьем для оператора позволяют без проблем очищать полы большой площади (начиная от 1500 м²) на складах, в паркингах или торговых центрах. Высокое расположение сиденья обеспечивает превосходный обзор, малый радиус поворота – высочайшую маневренность для уборки в заставленных помещениях, а эргономичная панель управления – легкое, понятное на интуитивном уровне управление машиной. Итак, займите место на сиденье – и наведите безукоризненную чистоту!
Быстро и гибко в кратчайшие сроки
Препятствия и заставленные участки больше не являются проблемой при уборке: компактные поломоечные машины быстро убирают небольшие и средние площади, такие как рестораны, кухни, магазины и отели. Благодаря их маневренности ими легко управлять – теперь можно убрать даже узкие проходы. Различные модели позволяют добиться оптимальных результатов на самых разных поверхностях и вернуть блеск всем напольным покрытиям. Благодаря всасывающей балке пол не только чистый, но и сухой, и по нему можно сразу же ходить.
Поломоечная машина Kärcher B 50 W
Традиционно высокое качество техники Керхер в сочетании с инновационной технологией.
Поломоечная машина B 50 W предназначена для эффективной влажной уборки напольных покрытий. В зависимости от задачи доступны различные версии машины: с литий-ионным аккумулятором, системой дозирования воды в зависимости от скорости движения машины, роликовой или дисковой щеточной головой. Поломойная машина идеально подойдет для уборки полов площадью до 3 600 м². Машину можно укомплектовать как AGM, так и литий-ионными аккумуляторами для быстрой и эффективной глубокой очистки или поддерживающей уборки. Простое управление, эргономичный дизайн, расширенный набор функций, а также подробная информация о состоянии и режимах работы машины, которая доступна в приложении для смартфона. Прочные и надежные щеточные головы, а также всасывающая балка изготовлены из литого под давлением алюминия.
Отличный результат уборки благодаря инновационным технологиям
Защита от неправильного использования
Система ключевого доступа KIK (Kärcher Intelligent Key), используемая в поломойно-всасывающих машинах, обеспечивает максимальную защиту от ошибочного управления. Оператор не может изменять базовые настройки машины, предварительно задаваемые менеджером объекта для выполнения тех или иных работ.
Экономия времени и моющих средств
Технология Dose позволяет точно регулировать расход чистящих средств во время движения и легко чередовать их без опорожнения бака машины. Благодаря этому обеспечивается экономия времени и чистящих средств. Кроме того, разделение линий подачи воды и чистящего средства предотвращает размножение микроорганизмов.
Легко, экономно, эффективно и с низким уровнем шума
Режим eco!efficiency, предусмотренный в ряде машин, уменьшает расход энергии, воды и чистящих средств. Использование такого режима не только продлевает продолжительность непрерывной работы, но и сокращает затраты. Кроме того, значительно снижается уровень шума.
Цветовая кодировка элементов управления
Выполнение всех работ значительно облегчается цветовой маркировкой элементов машины: элементы управления выделены желтым цветом, а обслуживаемые детали и узлы – серым. Все используемые символы понятны и расположены в удобных местах. Благодаря этому оператор быстро осваивает машину и может затем легко перейти к управлению другими машинами – обозначения являются едиными для всего модельного ряда.
Повышение производительности за счет инноваций
Автоматическая система залива позволяет наполнять бак для чистой
воды, просто присоединив к машине шланг, и останавливать ее подачу, когда бак будет полный. Система промывки бака обеспечивает быструю и эффективную очистку машины после использования, при этом оператор не контактирует с грязной водой.
Быстрая регулировка работы машины в зависимости от задачи
Технология FACT (Flexible Application Control Technology), применяемая в поломойно-всасывающих машинах с цилиндрическими щетками, обеспечивает трехступенчатое изменение частоты вращения щеток в зависимости от решаемой задачи. В режиме бережной очистки (Fine Clean) снижается уровень шума и потребление энергии на 30%.
Простое и безопасное управление машиной
Концепция управления EASY (Ergonomic Application System) позволяет управлять машиной при помощи единственного поворотного переключателя функций. Наглядные пиктограммы облегчают выбор режимов работы, так как они понятны всем операторам вне зависимости от их языка и опыта работы с подобной техникой.
Дисковые или роликовые щетки в соответствии с вашими задачами по очистке
Удаляете ли вы множественные царапины или хотите удалить грязь с затирки, поломоечные машины Kärcher доступны с двумя разными насадками. Дисковые щеточные головы лучше всего подходят для гладких полов, тогда как роликовые щеточные головы создают в 10 раз большее давление на пол, обеспечивая более глубокую уборку.
Типы питания поломоечных машин
В зависимости от размера и модели поломоечные машины Kärcher работают от сети, аккумулятора или двигателя внутреннего сгорания. Задача уборки и объект играют ключевую роль при выборе наиболее подходящего для вас варианта.
Питание от сети
Питание от сети реализовано только в машинах компактного класса и с тяговым приводом, которые доступны по цене и идеально подходят для уборки небольших помещений в нерабочее время.
Аккумуляторные поломоечные машины
Аккумуляторные поломоечные машины обеспечивают максимальную гибкость работы и предотвращают опасность спотыкания через кабель питания. Kärcher предлагает версии с аккумуляторным питанием для машин любых размеров. Поломоечная машина аккумуляторная - лучший выбор для ценителей передовых технологий.
Bp - с аккумуляторным приводом
Литий-ионные аккумуляторные батареи
Литий-ионные аккумуляторные батареи отличаются очень высокой энергоотдачей и не требуют никакого обслуживания. Они характеризуются долгим сроком службы и заряжаются вдвое быстрее, чем обычные батареи с гелеобразным электролитом. Кроме того, они позволяют в любое время осуществлять промежуточный заряд для быстрого восстановления работоспособности машины.
С двигателями внутреннего сгорания
Для уборки больших открытых территорий или хорошо вентилируемых помещений мы рекомендуем использовать наши модели с экологически чистыми версиями двигателей внутреннего сгорания (дизельные или на сжиженном газе), которые реализованы исключительно в поломойных машинах с сиденьем для водителя.
С двигателями внутреннего сгорания на сжиженном газе
Уборочные машины с двигателем внутреннего сгорания, работающим на сжиженном газе, оснащены высокотехнологичным двигателем, который соответствует передовым требованиям экологической безопасности.
Почему именно Kärcher?
Высокое немецкое качество
Официальное представительство немецкого концерна Kärcher уже более 10 лет работает в Украине. За это время компания стала лидером продаж поломоечной техники и последние пять лет занимает долю около 75% рынка.
Более 700 единиц поломойных машин продается в год!
Сервисное обслуживание | Оригинальные запасные части
Мы гарантируем вам быстрый ремонт, ведь в штате мобильного сервиса работают 23 выездных инженеров. При этом скорость реагирования на заявку составляет всего 1-2 дня.
На складе в Украине всегда есть в наличии 95% возможных запасных частей и расходных материалов.
Для вашего удобства заявки на ремонт можно подавать через специальное сервисное приложение.
Бесплатный тест-драйв техники на вашем объекте
Чтобы выбрать самое эффективное решение, Kärcher предлагает каждому клиенту перед покупкой провести бесплатную демонстрацию рекомендуемого уборочного оборудования и протестировать его в реальных условиях на вашем объекте.
Демонстрация уборочной техники
Для каких бы целей не выбиралась поломоечная машина, мы поможем сделать правильный выбор. Закажите демонстрацию продукции, нажав на кнопку ниже, чтобы вбырать именну ту модель, которая будет в полной мере соответствовать вашим нуждам.
