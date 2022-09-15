Супер компактная поломоечная машина BR 30/1 C Bp

Поломоечная машина BR 30/1 C Bp Cordless предназначена для быстрой и гигиеничной поддерживающей уборки, а также дезинфекции полов небольших площадей. Компактная аккумуляторная поломойная машина BR 30/1 C Bp с роликами из микрофибры отлично подходит для всех типов напольных покрытий.

Деликатная уборка полов в мебельных магазинах с низким уровнем шума с помощью Kärcher BR 30/1 C Bp

Дезинфицирующая и гигиеническая уборка пола в кабинете врача с помощью Kärcher BR 30/1 C Bp

Бесшумная уборка пола в бутике одежды с помощью аккумуляторной поломоечные машины Kärcher BR 30/1 C Bp

Дезинфекция полов с помощью аккумуляторной поломоечной машины Kärcher BR 30/1 C Bp

Тщательная уборка полов в кафе с помощью аккумуляторной поломоечной машины Kärcher BR 30/1 C Bp

    Компактная, долговечная и эффективная

     

    BR 30/1 C Bp — это профессиональная аккумуляторная поломойная машина для гигиенической влажной уборки полов площадью до 200 м². Вы можете ее использовать, чтобы легко собрать мелкий мусор, грязь, волосы, шерсть, а также помыть пол. И все это в один этап!

     

    Сокращение времени уборки до 50%

    Поломойная машина BR 30/1 C Bp эффективно очищает твердые напольные покрытия благодаря системе 2-в-1. Она собирает мелкий мусор, грязь, волосы, шерсть и одновременно протирает пол двумя роликами  — это означает, что предварительная уборка пылесосом больше не нужна.

     

    BR 30/1 C Bp гарантирует очень высокую эффективность уборки. Благодаря технологии роликов из микрофибры машина обеспечивает на 20% лучший результат, чем при ручной уборке с помощью мопа. Таким образом, предварительно убирать пылесосом больше не нужно, а сбор мелкого мусора и мытье полов машина осуществляет за один этап, сокращая общее время уборки на 50%. Важным преимуществом этой машины является то, что она гарантирует хороший сбор остаточной влаги, таким образом, по полу можно снова ходить примерно через две минуты, что на 60% быстрее по сравнению с ручной уборкой мопом.

     

    Эта профессиональная поломойная машина отличается очень низким уровнем шума – всего 55 дБ, поэтому при работе она не побеспокоит ваших посетителей. BR 30/1 C Bp предназначена для профессионального применения, что реализовано в ее прочной и компактной конструкции, а также двигателе с более длительным сроком службы по сравнению с бытовыми аналогами. Благодаря аккумуляторному питанию машину легко эксплуатировать, не ограничивая свои работу постоянным распутыванием кабеля и поиском розеток. BR 30/1 C Bp отлично подходит для всех типов напольных покрытий и для профессионального использования в медицинских кабинетах, салонах красоты, кафе, фуд-кортах и других небольших заведениях или предприятиях розничной торговли.

    Kärcher BR 30/1 C Bp cordless

    ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

    Короткое время зарядки – длительное время работы

    Благодаря длительному времени работы и возможности промежуточной подзарядки во время любых перерывов (без вреда для аккумулятора), машина всегда готова к использованию.

    Эффективность и скорость уборки

    Интегрированная функция предварительного подметания обеспечивает эффективный сбор мелкого мусора, грязи, волос, шерсти и сокращает время уборки до 50%.

    Производительная уборка всех типов напольных покрытий

    Благодаря технологии роликов из микрофибры аккумуляторная поломойная машина BR 30/1 C Bp справляется с мытьем полов на 20% эффективнее по сравнению с ручной уборкой с помощью мопа. При этом, машина собирает остаточную влагу на 60% лучше, чем при ручной уборке.

    Хорошо продуманный дизайн

    Повышенный комфорт эксплуатации машины благодаря гибкой конструкции и нескользящим парковочным опорам.

    Оптимальное соотношение цена/производительность

    Машина гарантирует отличные результаты уборки, короткое время подготовки к работе и низкие требования к техническому обслуживанию.

    Аккумуляторная машина с мощной литий-ионной батареей

    Поломойная машина входит в аккумуляторную платформу Kärcher Battery Universe (18 В), на которой работают многие другие наши аппараты.

     

    Дизайн и качество

    Профессиональный дизайн с чрезвычайно прочной конструкцией и длительным сроком службы.

    Гигиеническая дезинфекция

    Пол можно продезинфицировать всего за пять минут с помощью 3,0% раствора моющего средства с дезинфицирующим эффектом RM 732 (доказана эффективность средства против SARS-CoV-2).

    Не мешает посетителям

    Чрезвычайно низкий уровень шума машины – всего 55 дБ(А).

    МАШИНА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

    Эффективная и простая уборка с помощью BR 30/1 C Bp

    Эффективная и простая уборка

    Уборка с использованием BR 30/1 C Bp на 20% более эффективна по сравнению с мопом. При этом, полы высыхают на 60% быстрее, чем после ручной уборки.

    Простое заполнение резервуара для чистой воды у Kärcher BR 30/1 C Bp

    Бак для чистой воды емкостью 1 л

    Бак для чистой воды объемом 1000 мл можно легко наполнить водой и моющим средством.

    Kärcher BR 30/1 C Bp с функцией предварительного подметания

    Бак для грязной воды емкостью 700 мл с функцией предварительного подметания

    Функция предварительного подметания обеспечивает отделение мелкого мусора от грязной воды.

    Сменный литий-ионный аккумулятор: время заряда - 1 час

    Сменный литий-ионный аккумулятор

    Время зарядки – 65 минут, время работы – 60 минут (при использовании аккумулятора 3,0 Ач).

    Гибкая и маневренная конструкция Kärcher BR 30/1 C Bp

    Простая уборка под мебелью

    Гибкое соединение существенно облегчает влажную уборку под мебелью и в труднодоступных местах.

    Бесшумная работа: Kärcher BR 30/1 C Bp

    Низкий уровень шума во время работы

    Благодаря низкому рабочему уровню шума всего 55 дБ машина не будет мешать вашим гостям и клиентам.

    Прочная конструкция и долгий срок службы двигателя Kärcher BR 30/1 C Bp

    Длительный срок службы и прочная конструкция

    Оборудование профессиональной линейки Kärcher Professional отличается надежной и прочной конструкцией с длительным сроком службы двигателя от 800 до 1000 часов.

    Долговечные и мягкие ролики на Kärcher BR 30/1 C Bp

    Качественные и долговечные ролики

    Эффективное удаление загрязнений со всех типов напольных покрытий.

    Парковочное положение со специальными опорами

    Парковочное положение со специальными опорами

    Влажные ролики из микрофибры не соприкасаются с полом, а значит, не повреждают покрытие и не оставляют водяных пятен. Кроме того, благодаря такому положению машины ролики высыхают быстрее.

    ВСЕГДА ЧИСТЫЕ ПОЛЫ – В КАФЕ, САЛОНАХ КРАСОТЫ, МЕДИЦИНСКИХ КАБИНЕТАХ ИЛИ МАГАЗИНАХ

    Использование машины BR 30/1 C Bp

    • Подходит для всех типов напольных покрытий площадью до 200 м².

    • Типы напольных покрытий: твердые (керамические, фарфоровые, бетонные), каменные (мрамор, терраццо, гранит, известняк), эластичные (винил, ПВХ, линолеум, эпоксидная смола и т. д.), деревянные (дерево, ламинат).

    • Машина обеспечивает более эффективную поддерживающую уборку всех типов напольных покрытий, высокий уровень гигиены и комфорта, а также более быстрое высыхание полов, чем при ручной уборке мопом.

    • Благодаря чрезвычайно низкому уровню шума, составляющему всего 55 дБ(А), аккумуляторную поломойную машину BR 30/1 C Bp можно использовать в любое время и в любом месте.

    Уборка полов в магазине с помощью аккумуляторной компактной поломоечной машины Kärcher BR 30/1 C Bp

    Области применения

    • Гостиничный бизнес: гостиничные номера, вестибюли, уборные, раздевалки, кухни, рестораны, залы для завтрака

    • Бары и рестораны: сети быстрого питания, небольшие рестораны, кафе, кейтеринг, пекарни

    • Розничная торговля: малый бизнес, бутики, магазины у дома, аптеки

    • Общественные учреждения: школы, церкви

    • Медицинские учреждения: вестибюли, коридоры, палаты, уборные, раздевалки, медицинские кабинеты (например, стоматологические)

    • Офисы: вестибюли, столовые, коридоры, уборные, раздевалки

    Уборка жидкостей и грязи с пола в местах общественного питания с помощью BR 30/1 C Bp

    ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛОМОЙНОЙ МАШИНЫ BR 30/1 C Bp

    Очистка роликов

    1. Если пол, который вы убираете с помощью BR 30/1 C Bp, очень сильно загрязнен, для промежуточной очистки роликов можно использовать функцию промывки.

    2. Сначала переведите машину в парковочное положение и проверьте уровень заполнения бака для чистой воды, он должен быть не менее 50%. Бак для грязной воды должен быть пустым.

    3. Затем одновременно зажмите кнопки турборежима и вкл./выкл. Через три секунды активируется функция промывки, ролики начнут вращаться и, таким образом, самоочищаться.

    4. После чего засветится кнопка вкл./выкл. Через две минуты машина автоматически выключится.

    5. По окончании работы и перед тем, как поставить машину на хранение, ролики необходимо снять и промыть под проточной водой или постирать в стиральной машине при температуре воды до 60°C без использования ополаскивателя.

    Обслуживание машины

    1. Поставьте машину в парковочное положение.

    2. Снимите бак для чистой воды, опорожните его и вставьте обратно в машину.

    3. Снимите бак для грязной воды, опорожните его и промойте водопроводной водой.

    4. Снимите контейнеры для сбора мелкого мусора и промойте их под проточной водой. Используйте специальную щетку, которая интегрирована в крышку бака для грязной воды, и с ее помощью удалите въевшуюся грязь с гребней.

    5. Нажмите кнопку фиксатора и извлеките аккумулятор из держателя. Затем зарядите аккумулятор.

     

    Уборка полов в магазине с помощью аккумуляторной поломойной машины Kärcher BR 30/1 C Bp
     
    Гигиеническая уборка в медицинском центре с помощью аккумуляторной поломойной машины Kärcher BR 30/1 C Bp
     
    Использование аккумуляторной поломоечной машины Kärcher BR 30/1 C Bp в кафе
     
    Беспроводная поломоечная машина Kärcher BR 30/1 C Bp с низким уровнем шума для уборки полов в мебельном магазине
     
    Аккумуляторная поломоечная машина Kärcher BR 30/1 C Bp для уборки полов в магазине одежды
     
    Эффективное использование аккумуляторной поломоечной машины Kärcher BR 30/1 C Bp в столовой
     