Супер компактная поломоечная машина BR 30/1 C Bp

Компактная, долговечная и эффективная

BR 30/1 C Bp — это профессиональная аккумуляторная поломойная машина для гигиенической влажной уборки полов площадью до 200 м². Вы можете ее использовать, чтобы легко собрать мелкий мусор, грязь, волосы, шерсть, а также помыть пол. И все это в один этап!

Сокращение времени уборки до 50%

Поломойная машина BR 30/1 C Bp эффективно очищает твердые напольные покрытия благодаря системе 2-в-1. Она собирает мелкий мусор, грязь, волосы, шерсть и одновременно протирает пол двумя роликами — это означает, что предварительная уборка пылесосом больше не нужна.

BR 30/1 C Bp гарантирует очень высокую эффективность уборки. Благодаря технологии роликов из микрофибры машина обеспечивает на 20% лучший результат, чем при ручной уборке с помощью мопа. Таким образом, предварительно убирать пылесосом больше не нужно, а сбор мелкого мусора и мытье полов машина осуществляет за один этап, сокращая общее время уборки на 50%. Важным преимуществом этой машины является то, что она гарантирует хороший сбор остаточной влаги, таким образом, по полу можно снова ходить примерно через две минуты, что на 60% быстрее по сравнению с ручной уборкой мопом.

Эта профессиональная поломойная машина отличается очень низким уровнем шума – всего 55 дБ, поэтому при работе она не побеспокоит ваших посетителей. BR 30/1 C Bp предназначена для профессионального применения, что реализовано в ее прочной и компактной конструкции, а также двигателе с более длительным сроком службы по сравнению с бытовыми аналогами. Благодаря аккумуляторному питанию машину легко эксплуатировать, не ограничивая свои работу постоянным распутыванием кабеля и поиском розеток. BR 30/1 C Bp отлично подходит для всех типов напольных покрытий и для профессионального использования в медицинских кабинетах, салонах красоты, кафе, фуд-кортах и других небольших заведениях или предприятиях розничной торговли.