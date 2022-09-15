Супер компактная поломоечная машина BR 30/1 C Bp
Поломоечная машина BR 30/1 C Bp Cordless предназначена для быстрой и гигиеничной поддерживающей уборки, а также дезинфекции полов небольших площадей. Компактная аккумуляторная поломойная машина BR 30/1 C Bp с роликами из микрофибры отлично подходит для всех типов напольных покрытий.
Компактная, долговечная и эффективная
BR 30/1 C Bp — это профессиональная аккумуляторная поломойная машина для гигиенической влажной уборки полов площадью до 200 м². Вы можете ее использовать, чтобы легко собрать мелкий мусор, грязь, волосы, шерсть, а также помыть пол. И все это в один этап!
Сокращение времени уборки до 50%
Поломойная машина BR 30/1 C Bp эффективно очищает твердые напольные покрытия благодаря системе 2-в-1. Она собирает мелкий мусор, грязь, волосы, шерсть и одновременно протирает пол двумя роликами — это означает, что предварительная уборка пылесосом больше не нужна.
BR 30/1 C Bp гарантирует очень высокую эффективность уборки. Благодаря технологии роликов из микрофибры машина обеспечивает на 20% лучший результат, чем при ручной уборке с помощью мопа. Таким образом, предварительно убирать пылесосом больше не нужно, а сбор мелкого мусора и мытье полов машина осуществляет за один этап, сокращая общее время уборки на 50%. Важным преимуществом этой машины является то, что она гарантирует хороший сбор остаточной влаги, таким образом, по полу можно снова ходить примерно через две минуты, что на 60% быстрее по сравнению с ручной уборкой мопом.
Эта профессиональная поломойная машина отличается очень низким уровнем шума – всего 55 дБ, поэтому при работе она не побеспокоит ваших посетителей. BR 30/1 C Bp предназначена для профессионального применения, что реализовано в ее прочной и компактной конструкции, а также двигателе с более длительным сроком службы по сравнению с бытовыми аналогами. Благодаря аккумуляторному питанию машину легко эксплуатировать, не ограничивая свои работу постоянным распутыванием кабеля и поиском розеток. BR 30/1 C Bp отлично подходит для всех типов напольных покрытий и для профессионального использования в медицинских кабинетах, салонах красоты, кафе, фуд-кортах и других небольших заведениях или предприятиях розничной торговли.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС
Короткое время зарядки – длительное время работы
Благодаря длительному времени работы и возможности промежуточной подзарядки во время любых перерывов (без вреда для аккумулятора), машина всегда готова к использованию.
Эффективность и скорость уборки
Интегрированная функция предварительного подметания обеспечивает эффективный сбор мелкого мусора, грязи, волос, шерсти и сокращает время уборки до 50%.
Производительная уборка всех типов напольных покрытий
Благодаря технологии роликов из микрофибры аккумуляторная поломойная машина BR 30/1 C Bp справляется с мытьем полов на 20% эффективнее по сравнению с ручной уборкой с помощью мопа. При этом, машина собирает остаточную влагу на 60% лучше, чем при ручной уборке.
Хорошо продуманный дизайн
Повышенный комфорт эксплуатации машины благодаря гибкой конструкции и нескользящим парковочным опорам.
Оптимальное соотношение цена/производительность
Машина гарантирует отличные результаты уборки, короткое время подготовки к работе и низкие требования к техническому обслуживанию.
Аккумуляторная машина с мощной литий-ионной батареей
Поломойная машина входит в аккумуляторную платформу Kärcher Battery Universe (18 В), на которой работают многие другие наши аппараты.
Дизайн и качество
Профессиональный дизайн с чрезвычайно прочной конструкцией и длительным сроком службы.
Гигиеническая дезинфекция
Пол можно продезинфицировать всего за пять минут с помощью 3,0% раствора моющего средства с дезинфицирующим эффектом RM 732 (доказана эффективность средства против SARS-CoV-2).
Не мешает посетителям
Чрезвычайно низкий уровень шума машины – всего 55 дБ(А).
МАШИНА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Эффективная и простая уборка
Уборка с использованием BR 30/1 C Bp на 20% более эффективна по сравнению с мопом. При этом, полы высыхают на 60% быстрее, чем после ручной уборки.
Бак для чистой воды емкостью 1 л
Бак для чистой воды объемом 1000 мл можно легко наполнить водой и моющим средством.
Бак для грязной воды емкостью 700 мл с функцией предварительного подметания
Функция предварительного подметания обеспечивает отделение мелкого мусора от грязной воды.
Сменный литий-ионный аккумулятор
Время зарядки – 65 минут, время работы – 60 минут (при использовании аккумулятора 3,0 Ач).
Простая уборка под мебелью
Гибкое соединение существенно облегчает влажную уборку под мебелью и в труднодоступных местах.
Низкий уровень шума во время работы
Благодаря низкому рабочему уровню шума всего 55 дБ машина не будет мешать вашим гостям и клиентам.
Длительный срок службы и прочная конструкция
Оборудование профессиональной линейки Kärcher Professional отличается надежной и прочной конструкцией с длительным сроком службы двигателя от 800 до 1000 часов.
Качественные и долговечные ролики
Эффективное удаление загрязнений со всех типов напольных покрытий.
Парковочное положение со специальными опорами
Влажные ролики из микрофибры не соприкасаются с полом, а значит, не повреждают покрытие и не оставляют водяных пятен. Кроме того, благодаря такому положению машины ролики высыхают быстрее.
ВСЕГДА ЧИСТЫЕ ПОЛЫ – В КАФЕ, САЛОНАХ КРАСОТЫ, МЕДИЦИНСКИХ КАБИНЕТАХ ИЛИ МАГАЗИНАХ
Использование машины BR 30/1 C Bp
Подходит для всех типов напольных покрытий площадью до 200 м².
Типы напольных покрытий: твердые (керамические, фарфоровые, бетонные), каменные (мрамор, терраццо, гранит, известняк), эластичные (винил, ПВХ, линолеум, эпоксидная смола и т. д.), деревянные (дерево, ламинат).
Машина обеспечивает более эффективную поддерживающую уборку всех типов напольных покрытий, высокий уровень гигиены и комфорта, а также более быстрое высыхание полов, чем при ручной уборке мопом.
Благодаря чрезвычайно низкому уровню шума, составляющему всего 55 дБ(А), аккумуляторную поломойную машину BR 30/1 C Bp можно использовать в любое время и в любом месте.
Области применения
Гостиничный бизнес: гостиничные номера, вестибюли, уборные, раздевалки, кухни, рестораны, залы для завтрака
Бары и рестораны: сети быстрого питания, небольшие рестораны, кафе, кейтеринг, пекарни
Розничная торговля: малый бизнес, бутики, магазины у дома, аптеки
Общественные учреждения: школы, церкви
Медицинские учреждения: вестибюли, коридоры, палаты, уборные, раздевалки, медицинские кабинеты (например, стоматологические)
Офисы: вестибюли, столовые, коридоры, уборные, раздевалки
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛОМОЙНОЙ МАШИНЫ BR 30/1 C Bp
Очистка роликов
Если пол, который вы убираете с помощью BR 30/1 C Bp, очень сильно загрязнен, для промежуточной очистки роликов можно использовать функцию промывки.
Сначала переведите машину в парковочное положение и проверьте уровень заполнения бака для чистой воды, он должен быть не менее 50%. Бак для грязной воды должен быть пустым.
Затем одновременно зажмите кнопки турборежима и вкл./выкл. Через три секунды активируется функция промывки, ролики начнут вращаться и, таким образом, самоочищаться.
После чего засветится кнопка вкл./выкл. Через две минуты машина автоматически выключится.
- По окончании работы и перед тем, как поставить машину на хранение, ролики необходимо снять и промыть под проточной водой или постирать в стиральной машине при температуре воды до 60°C без использования ополаскивателя.
Обслуживание машины
Поставьте машину в парковочное положение.
Снимите бак для чистой воды, опорожните его и вставьте обратно в машину.
Снимите бак для грязной воды, опорожните его и промойте водопроводной водой.
Снимите контейнеры для сбора мелкого мусора и промойте их под проточной водой. Используйте специальную щетку, которая интегрирована в крышку бака для грязной воды, и с ее помощью удалите въевшуюся грязь с гребней.
Нажмите кнопку фиксатора и извлеките аккумулятор из держателя. Затем зарядите аккумулятор.