Супер компактна підлогомийна машина BR 30/1 C Bp

Компактна, довговічна та ефективна

BR 30/1 C Bp – це професійна акумуляторна підлогомийна машина для гігієнічного вологого прибирання підлоги площею до 200 м². Ви можете її використовувати, щоб легко зібрати дрібне сміття, бруд, волосся, шерсть, а також помити підлогу. І це все в один етап!

Скорочення часу прибирання до 50%

Підлогомийна машина BR 30/1 C Bp ефективно очищає тверді підлогові покриття завдяки системі 2-в-1. Вона збирає дрібне сміття, бруд, волосся, шерсть і одночасно протирає підлогу двома роликами – це означає, що попереднє прибирання пилососом більше не потрібне.

BR 30/1 C Bp гарантує високу ефективність прибирання. Завдяки технології роликів з мікрофібри машина забезпечує на 20% кращий результат, ніж при ручному прибиранні за допомогою мопа. Таким чином, попередньо прибирати пилососом більше не потрібно, а збір дрібного сміття та миття підлоги машина здійснює за один етап, скорочуючи загальний час прибирання на 50%. Важливою перевагою цієї машини є те, що вона гарантує хороший збір залишкової вологи, таким чином, по підлозі можна знову ходити приблизно через дві хвилини, що на 60% швидше у порівнянні з ручним прибиранням мопом.

Ця професійна підлогомийна машина відрізняється дуже низьким рівнем шуму – всього 55 дБ, тому під час роботи вона не потурбує ваших відвідувачів. BR 30/1 C Bp призначена для професійного використання, що реалізовано у її міцній та компактній конструкції, а також двигуні з більш тривалим терміном служби порівняно з побутовими аналогами. Завдяки акумуляторному живленню машину легко експлуатувати, не обмежуючи свою роботу постійним розплутуванням кабелю та пошуком розеток. BR 30/1 C Bp чудово підходить для всіх типів підлогових покриттів та професійного використання в медичних кабінетах, салонах краси, кафе, фуд-кортах та інших невеликих закладах або підприємствах роздрібної торгівлі.