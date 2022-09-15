Супер компактна підлогомийна машина BR 30/1 C Bp
Підлогомийна машина BR 30/1 C Bp Cordless призначена для швидкого і гігієнічного прибирання, а також дезінфекції підлог невеликих площ. Компактна акумуляторна машина підлогомийна BR 30/1 C Bp з роликами з мікрофібри відмінно підходить для всіх типів підлогових покриттів.
Компактна, довговічна та ефективна
BR 30/1 C Bp – це професійна акумуляторна підлогомийна машина для гігієнічного вологого прибирання підлоги площею до 200 м². Ви можете її використовувати, щоб легко зібрати дрібне сміття, бруд, волосся, шерсть, а також помити підлогу. І це все в один етап!
Скорочення часу прибирання до 50%
Підлогомийна машина BR 30/1 C Bp ефективно очищає тверді підлогові покриття завдяки системі 2-в-1. Вона збирає дрібне сміття, бруд, волосся, шерсть і одночасно протирає підлогу двома роликами – це означає, що попереднє прибирання пилососом більше не потрібне.
BR 30/1 C Bp гарантує високу ефективність прибирання. Завдяки технології роликів з мікрофібри машина забезпечує на 20% кращий результат, ніж при ручному прибиранні за допомогою мопа. Таким чином, попередньо прибирати пилососом більше не потрібно, а збір дрібного сміття та миття підлоги машина здійснює за один етап, скорочуючи загальний час прибирання на 50%. Важливою перевагою цієї машини є те, що вона гарантує хороший збір залишкової вологи, таким чином, по підлозі можна знову ходити приблизно через дві хвилини, що на 60% швидше у порівнянні з ручним прибиранням мопом.
Ця професійна підлогомийна машина відрізняється дуже низьким рівнем шуму – всього 55 дБ, тому під час роботи вона не потурбує ваших відвідувачів. BR 30/1 C Bp призначена для професійного використання, що реалізовано у її міцній та компактній конструкції, а також двигуні з більш тривалим терміном служби порівняно з побутовими аналогами. Завдяки акумуляторному живленню машину легко експлуатувати, не обмежуючи свою роботу постійним розплутуванням кабелю та пошуком розеток. BR 30/1 C Bp чудово підходить для всіх типів підлогових покриттів та професійного використання в медичних кабінетах, салонах краси, кафе, фуд-кортах та інших невеликих закладах або підприємствах роздрібної торгівлі.
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВАС
Короткий час заряду – тривалий час роботи
Завдяки тривалому часу роботи та можливості проміжної підзарядки під час будь-яких перерв (без шкоди для акумулятора), машина завжди готова до використання.
Ефективність та швидкість прибирання
Інтегрована функція попереднього підмітання забезпечує ефективний збір дрібного сміття, бруду, волосся, шерсті та скорочує час прибирання до 50%.
Продуктивне прибирання всіх типів підлогових покриттів
Завдяки технології роликів з мікрофібри акумуляторна підлогомийна машина BR 30/1 C Bp справляється з миттям підлоги на 20% ефективніше у порівнянні з ручним прибиранням за допомогою мопа. При цьому, машина збирає залишкову вологу на 60% краще, ніж при ручному прибиранні.
Добре продуманий дизайн
Підвищений комфорт експлуатації машини завдяки гнучкій конструкції та нековзким паркувальним опорам.
Оптимальне співвідношення ціна/продуктивність
Машина гарантує чудові результати прибирання, короткий час підготовки до роботи та низькі вимоги до технічного обслуговування.
Акумуляторна машина з потужною літій-іонною батареєю
Підлогомийна машина входить в акумуляторну платформу Kärcher Battery Universe (18 В), на якій працюють багато інших наших апаратів.
Дизайн та якість
Професійний дизайн з надзвичайно міцною конструкцією та тривалим терміном служби.
Гігієнічна дезінфекція
Підлогу можна продезінфікувати всього за п'ять хвилин за допомогою 3,0% розчину миючого засобу з дезінфікуючим ефектом RM 732 (доведена ефективність засобу проти SARS-CoV-2).
Не заважає відвідувачам
Надзвичайно низький рівень шуму машини – лише 55 дБ(А).
МАШИНА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – ОГЛЯД ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Ефективне та просте прибирання
Прибирання з використанням BR 30/1 C Bp на 20% ефективніше порівняно з мопом. При цьому, підлога висихає на 60% швидше, ніж після ручного прибирання.
Бак для чистої води ємністю 1 л
Бак для чистої води об'ємом 1000 мл можна легко наповнити водою та миючим засобом.
Бак для брудної води ємністю 700 мл з функцією попереднього підмітання
Функція попереднього підмітання забезпечує відокремлення дрібного сміття від брудної води.
Змінний літій-іонний акумулятор
Час заряду – 65 хвилин, час роботи – 60 хвилин (при використанні акумулятора 3,0 Агод).
Просте прибирання під меблями
Гнучке з'єднання суттєво полегшує вологе прибирання під меблями та у важкодоступних місцях.
Низький рівень шуму під час роботи
Завдяки низькому робочому рівню шуму всього 55 дБ машина не заважатиме вашим гостям та клієнтам.
Тривалий термін служби та міцна конструкція
Обладнання професійної лінійки Kärcher Professional відрізняється надійною та міцною конструкцією з тривалим терміном служби двигуна від 800 до 1000 годин.
Якісні та довговічні ролики
Ефективне видалення забруднень з усіх типів підлогових покриттів.
Паркувальне положення зі спеціальними опорами
Вологі ролики з мікрофібри не контактують з підлогою, а значить, не пошкоджують покриття та не залишають водяних плям. Крім того, завдяки такому положенню машини ролики висихають швидше.
ЗАВЖДИ ЧИСТА ПІДЛОГА – У КАФЕ, САЛОНАХ КРАСИ, МЕДИЧНИХ КАБІНЕТАХ АБО МАГАЗИНАХ
Використання машини BR 30/1 C Bp
Підходить для всіх типів підлогових покриттів площею до 200 м².
Типи підлогових покриттів: тверді (керамічні, фарфорові, бетонні), кам'яні (мармур, терраццо, граніт, вапняк), еластичні (вініл, ПВХ, лінолеум, епоксидна смола тощо), дерев'яні (дерево, ламінат).
Машина забезпечує більш ефективне підтримуюче прибирання всіх типів підлогових покриттів, високий рівень гігієни та комфорту, а також швидше висихання підлоги, ніж при ручному прибиранні мопом.
Завдяки надзвичайно низькому рівню шуму, який становить всього 55 дБ(А), акумуляторну підлогомийну машину BR 30/1 C Bp можна використовувати в будь-який час і в будь-якому місці.
Області застосування
Готельний бізнес: готельні номери, вестибюлі, вбиральні, роздягальні, кухні, ресторани, зали для сніданку
Бари та ресторани: мережі швидкого харчування, невеликі ресторани, кафе, кейтеринг, пекарні
Роздрібна торгівля: малий бізнес, бутики, крамниці біля дому, аптеки
Громадські установи: школи, церкви
Медичні установи: вестибюлі, коридори, палати, вбиральні, роздягальні, медичні кабінети (наприклад, стоматологічні)
Офіси: вестибюлі, столові, коридори, вбиральні, роздягальні
ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДЛОГОМИЙНОЇ МАШИНИ BR 30/1 C Bp
Очищення роликів
Якщо підлога, яку ви прибираєте за допомогою BR 30/1 C Bp, дуже забруднена, для проміжного очищення роликів можна використовувати функцію промивання.
Спочатку переведіть машину у паркувальне положення і перевірте рівень заповнення бака для чистої води, він повинен бути не менше 50%. Бак для брудної води повинен бути порожнім.
Потім одночасно затисніть кнопки турборежиму та увімк./вимк. Через три секунди активується функція промивання, ролики почнуть обертатися і, таким чином, самоочищатися.
Після цього засвітиться кнопка увімк./вимк. Через дві хвилини машина автоматично вимкнеться.
Після закінчення роботи і перед тим, як поставити машину на зберігання, ролики необхідно зняти і промити під проточною водою або випрати в пральній машині при температурі води до 60°C без використання ополіскувача.
Обслуговування машини
Поставте машину у паркувальне положення.
Зніміть бак для чистої води, спорожніть його та вставте назад у машину.
Зніміть бак для брудної води, спорожніть його та промийте під проточною водою.
Зніміть контейнери для збирання дрібного сміття та промийте їх під проточною водою. Використовуйте спеціальну щітку, яка інтегрована в кришку бака для брудної води, і з її допомогою видаліть бруд, який в'ївся, із гребнів.
Натисніть кнопку фіксатора та зніміть акумулятор із тримача. Потім зарядіть акумулятор.