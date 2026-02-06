Очищувачі повітря
Чи ми працюємо вдома, чи відпочиваємо або спимо — ми проводимо значну частину часу у своїй оселі. Тому важливо забезпечити свіже повітря всередині. Однак нерідко зовнішнє повітря забрудненіше, ніж у приміщенні. Саме тому потужний очищувач повітря Kärcher AF є ідеальним рішенням: не лише надійно фільтрує пилок і дрібний пил, які потрапляють усередину через відчинене вікно, а й ефективно та безшумно видаляє віруси, побутовий пил і неприємні запахи з повітря в кімнаті.
Свіже й чисте повітря особливо важливе для алергіків. Очищувачі повітря справді мають значення — і ви відчуєте це з кожним подихом.
Ми пропонуємо широкий асортимент очищувачів повітря на будь-який бюджет.
Чому варто використовувати очищувач повітря у вашій оселі?
Якщо ви коли-небудь замислювалися над тим, наскільки важливе повітря, просто спробуйте затримати дихання на кілька секунд. Щоб почуватися добре, працювати, навчатися чи ефективно відновлюватися, повітря, яким ми дихаємо, має бути чистим.
Kärcher пропонує апарати для очищення повітря відповідно до різних життєвих ситуацій. Завдяки інтелектуальному автоматичному режиму пристрій самостійно адаптує свою продуктивність до поточної якості повітря.
Ефективне очищення — запорука чистого повітря
Очищувачі повітря Kärcher оснащені високоефективним фільтром HEPA 13 із натуральним активованим вугіллям та антибактеріальним покриттям. Він затримує 99,95 % усіх частинок розміром понад 0,3 мкм, що містяться у повітрі приміщення.
Вугільні фільтри завдяки своїй пористій структурі поглинають молекули неприємних запахів, алергенів, плісняви, токсичних речовин і грибків. Вони також ефективно видаляють бактерії, аерозолі, хімічні випари, дрібний пил і пилок.
Безшумна робота — для комфортного використання
Домашній очищувач повітря AF оснащений високоякісними, надзвичайно тихими вентиляторами й двигунами, а також оптимізованим повітряним потоком.
Зосередьтеся на важливих речах у житті, не відволікаючись на зайвий шум.
Висока швидкість повітряного потоку — для швидкого очищення
Потужні, високоефективні та водночас тихі двигуни забезпечують інтенсивний повітрообмін і високу продуктивність.
Дихайте вільно й без турбот.
Функціональні особливості
На що здатний очищувач повітря для квартир Kärcher?
Завдяки HEPA 13 і антибактеріальному фільтру з активованим вугіллям наші очищувачі повітря Kärcher можуть фільтрувати широкий спектр різних забруднювачів з повітря в будь-яких приміщеннях:
Збудники та аерозолі
Хімічна пара
Дрібний пил
Алергени
Неприємні запахи
Спори цвілі
Області застосування
Вітальня та спальня
Пил швидко накопичується, особливо в приміщеннях, де ви проводите багато часу. Кімнатний очищувач повітря AF ефективно видаляє дрібний пил, пилок, бактерії та не займає багато місця.
Кухня
Усім відомо, що запах їжі може зберігатися ще довго після приготування. Очищувачі повітря серії AF допоможуть позбутися цієї проблеми.
Робочий простір
Якщо ви працюєте вдома або маєте власний офіс, важливо створити комфортну робочу атмосферу. Очищувач повітря для кімнат Kärcher забезпечує чистоту повітря в приміщенні, що, у свою чергу, сприяє підвищенню концентрації уваги.
Гараж
Власний куточок у гаражі, облаштований своїми руками, — це чудово, але він часто супроводжується пилом і випарами хімікатів. Завдяки очищувачам повітря AF домашні майстри зможуть дихати вільно.
Підвал та горище
Ці місця зазвичай сильно запилені. Якщо ви плануєте сушити тут білизну або зберігати продукти, ви оціните ефективну фільтрацію, яку забезпечує побутовий очищувач повітря Kärcher.
Як вибрати очищувач повітря для будинку?
Декілька критеріїв, на які варто звернути увагу, перш ніж купити очищувач повітря:
- Розмір приміщення
Очищувач має відповідати площі кімнати. Потужність пристрою повинна бути достатньою для ефективного очищення повітря в заданому просторі.
- Тип фільтрації
Для ефективного очищення вибирайте очищувач з HEPA-фільтром, який затримує дрібні частинки та алергени, або з фільтром з активованим вугіллям для усунення запахів.
- Функції
Зверніть увагу на опції, які спрощують використання: сенсорне управління, таймер, індикація якості повітря і стану фільтра.
- Рівень шуму
Очищувач повітря має працювати тихо, особливо в спальнях або дитячих кімнатах.
- Енергоспоживання
Виберіть модель з низьким енергоспоживанням, щоб зменшити витрати на електроенергію.
Поширені питання
Аксесуари
Регулярна заміна фільтра HEPA 13 гарантує незмінно високу продуктивність і, отже, хорошу якість повітря.
Професійний очищувач повітря
Професійні очищувачі повітря Kärcher підходять для великих приміщень, таких як закриті офіси, навчальні заклади, ресторани та кафе, оскільки вони забезпечують свіже та чисте повітря в приміщеннях площею до 100 квадратних метрів.
