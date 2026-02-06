Області застосування

Вітальня та спальня

Пил швидко накопичується, особливо в приміщеннях, де ви проводите багато часу. Кімнатний очищувач повітря AF ефективно видаляє дрібний пил, пилок, бактерії та не займає багато місця.

Кухня

Усім відомо, що запах їжі може зберігатися ще довго після приготування. Очищувачі повітря серії AF допоможуть позбутися цієї проблеми.

Робочий простір

Якщо ви працюєте вдома або маєте власний офіс, важливо створити комфортну робочу атмосферу. Очищувач повітря для кімнат Kärcher забезпечує чистоту повітря в приміщенні, що, у свою чергу, сприяє підвищенню концентрації уваги.

Гараж

Власний куточок у гаражі, облаштований своїми руками, — це чудово, але він часто супроводжується пилом і випарами хімікатів. Завдяки очищувачам повітря AF домашні майстри зможуть дихати вільно.

Підвал та горище

Ці місця зазвичай сильно запилені. Якщо ви плануєте сушити тут білизну або зберігати продукти, ви оціните ефективну фільтрацію, яку забезпечує побутовий очищувач повітря Kärcher.