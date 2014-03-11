Рекомендації щодо застосування
Нижче представлений тематично впорядкований огляд рішень для виконання різних прибиральних робіт. Якщо Ви не знайдете потрібну Вам інформацію, будь ласка, зв'яжіться з нами.
Прибирання ззовні
Догляд за автомобілями
Тут Ви знайдете продукти для швидкої і ретельної мийки автомобіля і прибирання в його салоні.
Очищення терас
Тут Ви знайдете продукти, які дозволяють повернути Вашої терасі чистоту після зимової перерви у використанні.
Полив саду
За допомогою наших насосів для саду Ви зможете ефективно зрошувати великі площі - навіть в автоматичному режимі.
Підмітання
Відмовтеся від віника і совка: за допомогою підмітальної машини Kärcher можна очищувати тротуари та дороги, в'їзди і двори в п'ять разів швидше.
Очищення замшілих садових доріжок
Грязьова фреза Kärcher прекрасно підходить для чищення кам'яних поверхонь від моху.
Очищення садових меблів
Наші апарати високого тиску легко видаляють з садових меблів будь-які атмосферні забруднення.
Промивання труб
Комплект для промивання труб - ідеальне рішення для прочищення засмічених труб всередині будинку або на відкритому повітрі.
Очищення фасадів
Апарати високого тиску підходять не тільки для прибирання навколо будинку - з їх допомогою можна ефективно очищати і забруднені з плином часу стіни самого будинку.
Прибирання всередні
Очищення парою
Тут Ви знайдете безліч порад щодо застосування пароочисника, що дозволяє дуже легко проводити прибирання на кухні, у ванній і туалеті, очищати підлоги, стики, елементи сантехнічної арматури, вікна, дзеркала і багато іншого.
Прасування з відпарюванням
Прасування є одним з найнудніших домашніх обов'язків. Відмінною альтернативою традиційному процесу є прасування парою. Такий метод дає більш ефективний результат. Чому ж так? Яка різниця?
Миття вікон
Миття вікон - не найприємніше заняття, але Kärcher пропонує оптимальне рішення для виконання цієї роботи. Познайомтеся з нашим обладнанням для миття вікон!
Чищення килимів
Чищення килимів - дуже просте заняття, якщо скористатися для цього відповідними продуктами Kärcher.
Чищення м'яких меблів
Миючі пилососи Kärcher забезпечують ретельне очищення меблевої оббивки.
Будинкове водопостачання
Для постачання будинку водою господарського призначення найкраще підходять наші насоси для дому та саду.
Робота з електроінструментами / збір сміття
Свердління, пиляння і стругання завжди супроводжуються утворенням пилу і стружки. Kärcher пропонує професійне рішення цієї проблеми: повну програму апаратів і приладь для ефективного збору сміття при виконанні робіт в будинку або за його межами.