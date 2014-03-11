Рекомендації щодо застосування

Нижче представлений тематично впорядкований огляд рішень для виконання різних прибиральних робіт. Якщо Ви не знайдете потрібну Вам інформацію, будь ласка, зв'яжіться з нами.

Прибирання ззовні

Autoreinigung

Догляд за автомобілями

Тут Ви знайдете продукти для швидкої і ретельної мийки автомобіля і прибирання в його салоні.

Terassenreinigung_Teaser

Очищення терас

Тут Ви знайдете продукти, які дозволяють повернути Вашої терасі чистоту після зимової перерви у використанні.

Gartenbewässerung_Teaser

Полив саду

За допомогою наших насосів для саду Ви зможете ефективно зрошувати великі площі - навіть в автоматичному режимі.

Kehren_Teaser

Підмітання

Відмовтеся від віника і совка: за допомогою підмітальної машини Kärcher можна очищувати тротуари та дороги, в'їзди і двори в п'ять разів швидше.

Vermooste_Platten

Очищення замшілих садових доріжок

Грязьова фреза Kärcher прекрасно підходить для чищення кам'яних поверхонь від моху.

Gartenmöbel_Header

Очищення садових меблів

Наші апарати високого тиску легко видаляють з садових меблів будь-які атмосферні забруднення.

Rohrreinigung

Промивання труб

Комплект для промивання труб - ідеальне рішення для прочищення засмічених труб всередині будинку або на відкритому повітрі.

Fassadenreinigung_Teaser

Очищення фасадів

Апарати високого тиску підходять не тільки для прибирання навколо будинку - з їх допомогою можна ефективно очищати і забруднені з плином часу стіни самого будинку.

Прибирання всередні

Reinigen_mit_Dampf_Teaser

Очищення парою

Тут Ви знайдете безліч порад щодо застосування пароочисника, що дозволяє дуже легко проводити прибирання на кухні, у ванній і туалеті, очищати підлоги, стики, елементи сантехнічної арматури, вікна, дзеркала і багато іншого.

SI 4 EasyFix Premium Iron 15124900

Прасування з відпарюванням

Прасування є одним з найнудніших домашніх обов'язків. Відмінною альтернативою традиційному процесу є прасування парою. Такий метод дає більш ефективний результат. Чому ж так? Яка різниця?

Fensterreinigung

Миття вікон

Миття вікон - не найприємніше заняття, але Kärcher пропонує оптимальне рішення для виконання цієї роботи. Познайомтеся з нашим обладнанням для миття вікон!

Teppichreinigung_Header

Чищення килимів

Чищення килимів - дуже просте заняття, якщо скористатися для цього відповідними продуктами Kärcher.

Polsterreinigung_Teaser

Чищення м'яких меблів

Миючі пилососи Kärcher забезпечують ретельне очищення меблевої оббивки.

Hauswasserversorgung_Teaser

Будинкове водопостачання

Для постачання будинку водою господарського призначення найкраще підходять наші насоси для дому та саду.

BohrenKehrenSaugen_Teaser

Робота з електроінструментами / збір сміття

Свердління, пиляння і стругання завжди супроводжуються утворенням пилу і стружки. Kärcher пропонує професійне рішення цієї проблеми: повну програму апаратів і приладь для ефективного збору сміття при виконанні робіт в будинку або за його межами.